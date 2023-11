Die Adventszeit naht mit großen Schritten. Am 3. Dezember wird die erste Kerze am Adventskranz angesteckt. Nun beginnt die Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest. Für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres.

Versetzen Sie sich mit den folgenden Buchtipps schon jetzt in eine festliche Stimmung und genießen diese wunderbare Zeit.

Weihnachtsmann im Weihnachtsstress

24 amüsante Kurzgeschichten, in denen der Weihnachtsmann mit den Tücken des modernen Alltags kämpft. Auch der Weihnachtsmann leidet heute in der Adventszeit unter Stress. Als alter Mann kämpft er mit gesundheitlichen Problemen, der modernen Technik und seinen Mitarbeitern. Ob er sich nun über ein Callcenter ärgert, das Navigationsgerät falsch programmiert ist oder die Bahn liegenbleibt, früher war Weihnachten einfach besinnlicher.

ASIN:‎ B005VGFBQ6

Weihnachtsmann hat noch mehr Stress

24 amüsante Kurzgeschichten, in denen der Weihnachtsmann wieder mit alltäglichen Problemen kämpft.

Schon im Sommer dreht sich für den Weihnachtsmann und seine Mitarbeiter alles um die Weihnachtsvorbereitungen. Bis zum Fest steigt die Belastung. Dabei muss er seine Mitarbeiter trotz schlechter Arbeitsbedingungen bei Laune halten und sehen, wie er die nötigen Mittel auftreibt.

ASIN:‎ B009HTHEE0

Weihnachten mit Nepomuck und Finn

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn möchten Dir das Warten auf Weihnachten verkürzen.

Deshalb haben sie extra Geschichten und Reime geschrieben.

Natürlich gibt es auch Rezepte für Kekse und Plätzchen, denn was wäre die Weihnachtszeit ohne köstliche Leckereien.

Und wer die zwei kennt, weiß, dass sie auch noch die eine oder andere Überraschung für Dich parat haben.

ISBN-13: 978-3744890144

Weihnachtsgeschichten … und noch mehr

Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres!

Überall leuchten die Weihnachtssterne, es riecht nach Früchten, Gewürzen, Zimt und Anis. Aber auch überfüllte Geschäfte und Eile bestimmen oft den Alltag, denn jeder möchte noch passende Geschenke für Familie oder Freunde finden.

Trotz allem bleibt aber immer noch Zeit, gemütliche und ruhige Abende zu verbringen. Und was gibt es da Schöneres, als einen hektischen Tag mit wunderbaren Weihnachtsgeschichten und Leckereien ausklingen zu lassen?

Also gönnen Sie sich mit den Erzählungen „Weihnachtsgeschichten … und noch mehr“ einfach mal ein paar ruhige und entspannte Stunden und genießen dabei die leckeren Versuchungen aus diesem Buch.

„Frohe Weihnachten“ und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

ISBN-13: 978-3738645538

Harmonie zur Weihnachtszeit

Sobald das Weihnachtsfest zur Pflichtveranstaltung wird, ist der Familienfrieden schnell gestört. Mit etwas Fantasie und Einfallsreichtum kann jeder das Beste für sich und seine Lieben daraus machen, sodass sogar die Schwiegermutter strahlt und die pubertierenden Kinder die Feiertage auf einmal gar nicht mehr so ätzend finden …

„Harmonie zur Weihnachtszeit“ enthält Geschichten rund ums beliebteste Fest des Jahres.

ISBN-13: 978-1723961564

Paulinchen und Onkel Paule lesen Weihnachtsgeschichten

Geschichten rund um Weihnachten, die den Kindern die Zeit bis zum Heiligen Abend verkürzen. Kinder lernen den Weihnachtsmann kennen und erleben dabei besondere Abenteuer. Einerseits muss das Mädchen Mona dem Weihnachtsmann helfen, sein Goldenes Buch wiederzufinden, andererseits hat Martin die grandiose Idee, man könne Weihnachtswunschzettel doch auch per Mail schicken. Marleen hingegen hat nur einen großen Wunsch an den Weihnachtsmann: Er soll ihren Papa am Heiligen Abend nach Hause bringen. Zu jedem Weihnachtsfest gehört ein Christbaum – und was er zu erzählen weiß, kann man im Buch nachlesen.

ISBN-13: 978-3746776163

ISBN-13: 978-3746776750

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/