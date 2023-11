Kommunikationsagentur erhält Auszeichnung für soziale und ökologische Verantwortung

DRP Group ist B Corp zertifiziert

Die DRP Group (DRPG) hat die angestrebte B Corp Zertifizierung erhalten. Diese bezeichnet ein Unternehmen, das sich gleichermaßen für einen Mehrwert für Gesellschaft und Umwelt engagiert und unterstreicht das nachhaltige Engagement für die soziale und ökologische Verantwortung des weltweit agierenden Unternehmens britischen Ursprungs. Die kreative Kommunikationsagentur hat sich seit 15 Jahren in besonderer Weise der Nachhaltigkeit in ihrer Unternehmenspolitik verschrieben. Das Engagement ist inzwischen preisgekrönt.

Die aktuelle internationale Auszeichnung wurde von der unabhängigen Non-Profit-Organisation B Lab vergeben. Diese verfolgt das Ziel, ein weltweites Netzwerk aus Unternehmen aufzubauen, die strenge Sozial- und Umweltstandards erfüllen, dafür Verantwortung tragen, transparent sind und handeln sowie die Interessen aller in den Vordergrund rücken.

Das weltweite Netzwerk basiert auf der B Corp Zertifizierung. Erster Schritt in dem mehrschrittigen Zertifizierungsverfahren ist die Teilnahme am B Impact Assessment, einem Online-Fragebogen mit rund 200 Fragen in den Kategorien Unternehmensführung, Mitarbeiter, Community, Kunden und Umwelt. Die Ergebnisse dieses B Impact Assessment werden nach der Zertifizierung im Sinne der Transparenz auf der B Corp Webseite veröffentlicht.

Bereits über 5.000 Unternehmen aus 153 Branchen und 77 Ländern haben dieses Zertifikat. In Deutschland sind es aktuell rund 40 Unternehmen. DRPG muss, wie alle anderen Unternehmen auch, alle drei Jahre den Zertifizierungsprozess neu durchlaufen.

Im vergangenen Jahr wurde die DRP Group bereits für ihr Engagement in Ökologie und Nachhaltigkeit mit dem prestigeträchtigen Queen’s Award ausgezeichnet. Damit ist die Agentur das erste Unternehmen der Branche und eines von nur 31 Unternehmen, die 2022 in der Kategorie Umwelt und Soziales diese Auszeichnung bekamen. Die Kreativagentur, die auch in Deutschland eine Niederlassung unterhält, hat ebenfalls bei der Zertifizierung gemäß BS 8901 eine Vorreiterrolle eingenommen. Sie ist auch die erste global tätige Agentur, die nach ISO 20121 und ISO 14001 akkreditiert wurde und erhielt erst kürzlich den Platin-Status von Investor in People. Dazu erklärt DRPG CEO Dale Parmenter: „Diese Zertifizierung ist für unser gesamtes Team von großer Bedeutung. Die Charta zeigt, welche Nachweise in den vergangenen 18 Monaten gesammelt wurden, um die Akkreditierung zu erlangen, und wie die Bemühungen im Rahmen der längerfristigen Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens zu diesem Zeitpunkt geführt haben. Wir zählen nun zu den Unternehmen, die eine globale Bewegung für eine integrative, gerechte und regenerative Wirtschaft anführen. Die Behauptung, der Nachhaltigkeit Priorität einzuräumen, ist ein Aspekt, aber die offizielle Anerkennung ist eine ganz andere Sache. Diese Zertifizierung ist eine der angesehensten Stufen des Engagements in allen Aspekten der Nachhaltigkeit, und genau deshalb ist sie für uns bei DRPG von so großer Bedeutung. Deshalb haben wir eine Sonderausgabe unserer jährlichen ESG-Charta erstellt – das B-Corp-Special.“

Das B Corp-Special steht als Download auf der DRP Group Webseite zur Verfügung unter https://www.drpgroup.com/en/resources/esg-charter-2023.

DRPG

DRPG ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet. DRPG hat den Hauptsitz in Hartlebury/Worchestershire bei Birmingham, betreibt Niederlassungen in London, Salford bei Manchester und Windsor und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA und Kanada vertreten.

DRP Germany GmbH

D-50733 Köln

Niehler Straße 104

Ansprechpartner: Klaus Meier

Telefon: +49 (0)211 / 71 61 230

E-Mail: klaus.meier@drpgroup.com

Internet: www.drpgroup.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/drpg-germany