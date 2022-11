Von Mittelalter bis Großstadtkiez: Citadines Apart’hotels an den schönsten Weihnachtsmärkten Europas

Hotelmanager verraten Insider-Tipps – Mitglieder des Treueprogramms von The Ascott erhalten attraktiven Nachlass auf den Übernachtungspreis

Zur Vorweihnachtszeit präsentieren sich Europas Städte glanzvoll und festlich. Der ideale Ausgangspunkt für einen winterlichen Städtetrip sind die 40 europäischen Citadines Apart’hotels. Viele befinden sich in unmittelbarer Nähe zum festlichen Treiben und bieten zur Vorweihnachtszeit sowie über die Festtage besonders attraktive Raten für Mitglieder des kostenlosen Treueprogramms Ascott Star Rewards (ASR).

In Straßburg den ältesten Weihnachtsmarkt Frankreichs bestaunen

Zu den Klassikern unter den Weihnachtsmärkten zählt der Christkindelsmärik in Straßburg, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1570 zurückreichen. Rund um den 30 Meter hohen Weihnachtsbaum auf dem Place Kleber bieten 300 Hütten lokale Spezialitäten und regionale Handwerkskunst an. Das Citadines Kleber Strasbourg ist nur einen Katzensprung entfernt, dessen Residence Manager, Nicolas Fournet, verrät: „Nahe des Weihnachtsmarktes befindet sich die Traditionsbäckerei Maison Alsacienne de Biscuiterie. Den Bredele Plätzchen, dem elsässischen Früchtebrot Beerawecka und dem Gugelhupf kann ich nicht widerstehen.“

Hamburger Kiezleben und 100-jährige Tradition

Das Areal der Hauptkirche St. Michaelis in Hamburg ist Standort des ältesten Weihnachtsmarktes der Hansestadt, der dieses Jahr sein 100. Jubiläum feiert. Mehr als hundert Aussteller sind rund um den „Michel“ vertreten. Direkt neben dem Wahrzeichen liegt das Citadines Michel Hamburg, dessen Residence Manager Arnold Konrath weiß: „Viele unserer Gäste nehmen einen Glühwein mit ins Apartment und beobachten das rege Treiben in ihrer Sitzecke am Fenster.“ Ein besonderer Weihnachtsmarkt ist auch im Hamburger Stadtviertel Sankt Pauli beheimatet. Mit Livemusik, Showacts und typischen Buden trifft hier traditionelles Festtagsambiente auf laszives Kiezleben.

Londons Winterwunderland

Es gibt wohl kaum eine unterhaltsamere Art, die Weihnachtszeit zu feiern, als das Winter Wonderland im Londoner Hyde Park zu besuchen. Von der Eislaufbahn über Schneeskulpturen, einem Riesenrad und Weihnachtsmarkt bis hin zu einem Zirkus, besonderen Shows wie „Peter Pan on Ice“ und traditionellen Karussells bringen unzählige Attraktionen Kinderaugen zum Leuchten. Mehrere Citadines-Häuser, wie das Citadines Apart’hotel Trafalgar Square und das Citadines Apart’hotel South Kensington, sind nur einen kurzen Spaziergang entfernt. Ein Insider-Tipp von Anthony Bull, Residence Manager im Citadines Apart’hotel South Kensington: „Das berühmte Harrods Einkaufszentrum befindet sich genau auf halber Strecke zwischen unserem Hotel und dem Eingang zum Winter Wonderland. Der ideale Zwischenstopp für die letzten Weihnachtseinkäufe“.

Brüsseler „Winter Wonders“ bei Manneken Pis

Unter dem Motto „Winter Wonders“ sorgen in der Brüsseler Innenstadt Weihnachtsmärkte, eine Schlittschuhbahn, ein Riesenrad mit beheizten Gondeln sowie eine Klang- und Lichterinstallation am Grand-Place für festliche Stimmung. Ein Geheimtipp von Ignacio Sandino, Residence Manager des zentral gelegenen Citadines Sainte-Catherine: „Auf dem Weg von unserem Haus zum Weihnachtsmarkt liegt die 200 Jahre alte Familienbäckerei Maison Dandoy. Beim Duft der Spekulatius, die immer noch nach traditionellem Rezept in Holzformen gebacken werden, läuft mir das Wasser im Mund zusammen.“ Viele Citadines-Gäste nehmen das Gebäck mit ins Apartment, wärmen sich eine Tasse Glühwein oder heiße Schokolade in der zimmereigenen Küche auf und lassen den Abend auf dem Sofa ausklingen.

Münchener Mittelalterflair in der Festzeit

Außergewöhnlich ist der Weihnachtsmarkt am Wittelsbacherplatz in der Altstadt von München, der historische Bezüge zur Stadt herstellt. In mittelalterlicher Umgebung können Besucher alte Handwerkskünste bestaunen oder Gaukler und Minnesänger beobachten. Der perfekte Ausgangspunkt für diesen Markt ist das Citadines Arnulfpark Munich. Christian Wiedemann, Residence Manager des Apart’hotels empfiehlt: „Kulinarische Highlights wie Met, Feuerzangenbowle, Spanferkel oder Apfelkücherl sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.“

Festliche Rabatte bis zum Jahresende

Noch bis einschließlich 31. Dezember 2022 erhalten Mitglieder des Treueprogramms Ascott Star Rewards (ASR), zu dem sich jeder kostenfrei ganz einfach anmelden kann, einen Nachlass von bis zu 19 Prozent auf ausgewählte Hotels. Mehr Informationen gibt es unter www.discoverasr.com/de/offers/christmas-markets-in-europe Weitere Informationen über Ascott und die verschiedenen Marken gibt es unter www.discoverasr.com/de

The Ascott Limited (Ascott) ist ein Unternehmen aus Singapur, das sich zu einem der führenden internationalen Betreiber von Unterkünften entwickelt hat. Das Portfolio von Ascott umfasst Unterkünfte in mehr als 200 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA. Ascott verfügt über mehr als 89.000 Einheiten in Betrieb und etwa 64.000 Einheiten in der Entwicklung, insgesamt also mehr als 153.000 Einheiten in über 900 Objekten. Zu den Serviced Apartment-, Coliving- und Hotelmarken des Unternehmens gehören Ascott, The Crest Collection, Somerset, Oakwood, Quest, Citadines, lyf, The Unlimited Collection, Preference, Vertu, Harris, Fox, Yello, Fox Lite und POP! Das Treueprogramm von Ascott, Ascott Star Rewards, bietet seinen Mitgliedern exklusive Vorteile, wenn sie ihre Aufenthalte in den teilnehmenden Häusern direkt bei Ascott buchen.

Ascott, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CapitaLand Limited, leistete im Jahr 1984 mit der Eröffnung von The Ascott Singapore, dem ersten Serviced Apartment internationaler Klasse, Pionierarbeit im asiatisch-pazifischen Raum. Heute kann das Unternehmen auf über 30 Jahre Erfahrung in der Branche zurückblicken und verfügt über preisgekrönte Marken, die weltweit Anerkennung genießen.

Bildquelle: Oleh_Slobodeniuk