Das Kochbuch „Vegetarische Weltreise“ lädt Sie dazu ein, über den Tellerrand anderer Nationen zu schauen. Von A wie Ägypten bis Z wie Zypern ist alles dabei.

Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=bzgr6mIJS6s

Rezepttipp: Nudel-Pfanne aus Thailand (© Vegetarische Weltreise, Britta Kummer)

100 g Kräutertofu

150 g Reisnudeln

1 rote Chilischote

1 Schalotte

2 EL gehackte Erdnüsse

1 – 2 EL Zitronensaft

3 EL Sojasoße

2 EL Sesamöl

2 – 3 EL Olivenöl

1 EL Zucker

1 Prise Chilipulver

Schalotte schälen und fein hacken. Chilischote waschen, längs auf-schneiden, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Beides zusammen mit Sesamöl, Zitronensaft, Sojasoße, Chilipulver und Zucker verrühren.

Kräutertofu in mundgerechte Stücke schneiden. Nudeln nach Packungsangabe zubereiten.

Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Tofu zufügen und von allen Seiten anbraten. Chilisoße zufügen, aufkochen und unter ständigem Rühren so lange köcheln lassen, bis die Soße eingedickt ist. Nudeln zufügen und etwas schmoren lassen.

Nudeln auf Tellern anrichten und mit den Erdnüssen bestreut servieren.

Buchbeschreibung:

„Einmal um die ganze Welt“, besang schon Karel Gott. Warum sich also nicht mal auf eine kulinarische Reise begeben?

„Vegetarische Weltreise“ lädt Sie dazu ein, auf die Teller anderer Nationen zu schauen und die Welt vom Gaumen her kennenzulernen. Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die Abwechslung und besondere Geschmackserlebnisse bietet.

Auch Nicht-Vegetarier werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann.

Als besonderes Bonbon gibt es einen literarischen Nachtisch.

Guten Appetit!

Taschenbuch: 84 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (16. Juli 2018)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3752839155

ISBN-13: 978-3752839159

Auch als E-Book erhältlich!

Rezeptliste:

Linsensuppe aus Ägypten, Bohnensuppe aus Albanien, Salsa aus Argentinien, Ofengemüse aus Australien, Nuss-Reis aus Bali, Rosinen-Milch-Reis aus Bangladesch, Frittierte Mangosscheiben aus Barbados, Apfelsuppe aus Belgien, Käsebällchen aus Brasilien, Tomatensalat aus Chile, Bratnudeln aus China, Apfeldessert aus Dänemark, Reibekuchen aus Deutschland, Erbsenpüree aus England, Gemüsesuppe aus Finnland, Honig-Ziegenkäse aus Frankreich, Joghurt-Couscous aus Gambia, Avocado- Möhren-Bällchen aus Ghana, Bananenbrot aus Guatemala, Blätterteigtasche aus Griechenland, Gemüse-Curry aus Indien, Pistazien-Orangen Suppe aus dem Iran, Kartoffelpüree aus Irland, Karamellisierte Kartoffeln aus Island, Mandelkugeln aus Italien, Gebackener Tofu aus Japan, Bananenpuffer aus Kamerun, Mohn-Dressing aus Kanada, Chinakohlsalat aus Korea, Kartoffelauflauf aus Kroatien, Bulgursalat aus dem Libanon, Kartoffelsalat aus Litauen, Bohnenaufstrich aus Malta, Kichererbsensalat aus Marokko, Käse-Tortilla aus Mexiko, Himbeer-Dressing aus Neuseeland, Möhreneintopf aus den Niederlanden, Blumenkohlcurry aus Pakistan, Krauteintopf aus Polen, Honig-Baguette aus Portugal, Nudeln mit Kraut aus Rumänien, Überbackene Fleischwurst aus Schweden, Käsewähe aus der Schweiz, Gefüllte Paprika aus Serbien, Steckrübeneintopf aus Slowenien, Kalte Gemüse-Suppe aus Spanien, Ananascurry aus Sri Lanka, Tomaten-Gemüse aus Südafrika, Auberginenmus aus Syrien, Nudel-Pfanne aus Thailand, Kurkuma-Reis aus Togo, Käse-Suppe aus Tschechien, Gebratener Spinat aus der Türkei, Tomaten-Paprika-Gemüse aus Tunesien, Rote-Bete-Salat aus der Ukraine, Quark-Brotaufstrich aus Ungarn, Süßkartoffelpüree aus den USA, Chashew-Ananas-Pfanne aus Vietnam, Halloumipfanne aus Zypern

Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken. Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.

Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch “Willkommen zu Hause, Amy” in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis “Lesefuchs” vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

Weitere Bücher der Autorin:

Mehr Infos unter:

http://brittasbuecher.jimdofree.com/