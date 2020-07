CBD-Kosmetik Sortiment jetzt neu bei CBDkaufen.com mit Malantis

CBD-Kosmetik hat bei cbdkaufen.com eine neue Heimat gefunden

CBDkaufen.com ergänzt seine angebotene CBD-Kosmetik nun auch mit Produkten des Unternehmens Malantis. Mit dem Familienunternehmen erweitert der CBD Onlineshop CBDkaufen.com seine Anbieter Liste um einen weiteren erfahrenen und hochwertigen Hersteller, denn das Stuttgarter Unternehmen setzt bei seinen Produkten auf biologische Reinheit und einen verantwortungsvollen Herstellungsprozess.

CBD-Kosmetik

Bei CBD-Kosmetik handelt es sich um Kosmetikartikel wie Cremes, Shampoos oder Öle (welche sogar auch für Tiere angeboten werden), welche das Cannabidiol CBD beinhalten. Wichtig hierbei ist es den Inhaltsstoff CBD der weiblichen Hanfplanze klar vom Cannabidiol THC abzugrenzen. CBD wirkt im Gegensatz zu THC nicht psychoaktiv und ist somit auch legal. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass die Substanz nicht abhängig macht und keine nennenwerten Nebenwirkungen mit sich bringt. Da CBD-Produkte erst in den letzten Jahren vermehrt der breiten Öffentlichkeit bekannt wurden, gibt es im Moment nur wenige wissenschaftliche Studien, welche eine Heilwirkung des CBDs klar belegen. Allerdings gibt es eine Vielzahl von Erfahrungsberichten im Internet, welche eine beruhigende, schmerzlindernde und schlaffördernde Wirkung bei einer sehr guten Verträglichkeit der Produkte schildern.

Malantis CBD-Kosmetik: Natürliche Reinheit

Das kleine Familienunternehmen Malantis wurde aus einer Passion für Ernährung, Gesundheit und Naturkosmetik gegründet und ist heute vor allem für seine Leidenschaft zu Hanf und CBD-Kosmetik bekannt. Das Unternehmen aus Stuttgart verwendet zur Herstellung der CBD-Kosmetik ausschließlich natürliche Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau. Die Produkte sind dabei frei von Silikonen, Parabenen, PEGs, Mikroplastik und Konservierungsmitteln. Durch die gut kontrollierte Herstellung bleiben die natürlichen Inhaltsstoffe der Hanfpflanze erhalten. Diese Reinheit ist auf dem Markt für CBD-Kosmetik nicht selbstverständlich. Viele CBD-Produkte sind schlecht gefiltert oder enthalten Zusatzstoffe, da ein unreines Produkt ohne aufwändige Filterungs- und Kontrollprozesse für Anbieter viel kostengünstiger ist. Da Malantis sich jedoch als verantwortungsvolle Marke hochwertiger CBD-Kosmetik versteht, liegt der Fokus des Unternehmens umso mehr auf der Reinheit der eigenen Produkte.

Regionale, handgemachte CBD-Kosmetik von Malantis

Malantis steckt sehr viel Bewusstsein in die Herstellung der eigenen CBD-Kosmetik. So besteht die CBD-Kosmetik ausschließlich aus regionalen Komponenten, welche bis zum Endprodukt zu 100 Prozent natürlich erhalten bleiben. Nicht nur die verwendeten Hanfplanzen stammen von einem Biologen aus der Nähe Berlins, sondern auch das in Cremes und Ölen verwendete Bienenwachs kommt von einem regionalen Imker. Durch diese Regionalität ist die CBD-Kosmetik von Malantis nicht nur hochwertig, sondern auch sehr umweltfreundlich, denn durch die Verwendung von regionalen Ressourcen zur Herstellung der Kosmetik werden die hohen Schadstoffemissionen von langen Transportwegen vermieden.

Malantis CBD-Kosmetik im Test

Die Erfahrungsberichte im Internet sind sich ziemlich einig: Viele Konsumenten der CBD-Kosmetik von Malantis berichten von einer positiven Wirkung nach einer längeren Anwendung. So gibt es viele Personen, welche Malantis-Cremes und Öle zur Behandlung von Neurodermitis verwendeten und nach einigen Tagen einen klaren Rückgang der Schuppenbildung und des Juckreizes beobachten konnten.

Die Malantis CBD-Kosmetik kann online bei CBDkaufen.com bestellt werden. Dem Online-Shop CBDkaufen.com liegt die Qualität der angebotenen CBD-Kosmetik stets am Herzen. Alle Produkte sind GMP zertifiziert und wurden ausschließlich auf Hanf-Basis hergestellt. Ziel des Online-Shops ist es hochwertige CBD-Produkte für einen erschwinglichen Preis anzubieten. Alle Anbieter von CBD-Kosmetik bei CBDkaufen.com, so auch Malantis, unterliegen den strengen Anforderungen eines reinem und schadstofffreien CBDs.

Mehr Infos zur CBD-Kosmetik von Malantis gibt es unter: https://cbd-kaufen.com/

cbdkaufen.com ist die Anlaufstelle für Endkunden und Händler, die CBD kaufen wollen. Mit einer breiten Produktpalette präsentiert der Shop die besten CBD Öl Hersteller Europas.

Kontakt

CBDkaufen.com

Philipp Rauch

Korsörer Str. 17

10437 Berlin

030-40007712

pr@cbdkaufen.com

https://cbdkaufen.com

Bildquelle: Malantis