voco Zeal Exeter Science Park – IHGs erstes Zero-Carbon-Hotel

Das rasante Wachstum der Premium-Marke voco setzt sich mit einem wegweisenden Gebäude mit 142 Zimmern in Großbritannien fort.

London/München – IHG Hotels & Resorts, eine der weltweit führenden Hotelgruppen, stellt zusammen mit Zeal Hotels das voco Zeal Exeter Science Park – das erste kohlenstofffreie Hotel entlang des gesamten Hotellebenszyklus („lifecycle net zero carbon hotel“) für beide Unternehmen – vor. Die Unterzeichnung dieser bahnbrechenden Vereinbarung zwischen IHG und Zeal fand bereits im Mai auf dem International Hotel Investment Forum (IHIF) in Berlin statt.

Das voco Zeal Exeter Science Park, dessen Eröffnung für 2024 geplant ist, wurde nach den Net-Zero-Carbon-Kriterien des mitgliedergeführten Branchennetzwerkes UK Green Building Council konzipiert.

Mit mehr als 6.000 Häusern in über 100 Ländern hat sich IHG verpflichtet, Hoteleigentümer bei der Entkarbonisierung und Zukunftssicherung ihrer Anlagen zu unterstützen und dabei Gewinne zu erwirtschaften, um den langfristigen Wert der Unternehmen zu schützen und gleichzeitig die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern.

Karin Sheppard, SVP Managing Director Europe, IHG Hotels & Resorts: „Ich freue mich sehr, dass das voco Zeal Exeter Science Park das erste kohlenstofffreie Hotel der IHG sein wird. Diese herausragende Immobilie in einer wunderschönen Gegend im Südwesten Englands veranschaulicht perfekt das Engagement von IHG und Zeal für verantwortungsvolles Unternehmertum und wird unseren Gästen eine Unterkunft bieten, die ihren eigenen Erwartungen in Bezug auf Nachhaltigkeit entspricht.

Die Vereinbarung mit Zeal folgt auf eine Reihe von Vertragsabschlüssen, die IHG in letzter Zeit in Großbritannien getätigt hat und ich freue mich sehr über die Fortschritte, die wir damit auch mit unserem 10-Jahres-Plan „Journey to Tomorrow“ für verantwortungsbewusstes Wirtschaften machen.

Es ist ein weiterer Meilenstein für die konversionsfreundliche Marke voco, die innerhalb unserer Unternehmensgruppe weltweit am schnellsten wächst und sich immer wieder als beliebte Wahl für Eigentümer auf der ganzen Welt erweist.“

Tim Wheeldon, Managing Director Zeal Hotels: „Wir sind stolz darauf, mit IHG bei diesem für unsere beiden Unternehmen und die Welt um uns herum sehr wichtigen Projekt zusammenzuarbeiten. Wir haben eine Vision für Zeal Hotels und freuen uns darauf, diese gemeinsam mit IHG und dem voco Zeal Exeter Science Park in die Tat umzusetzen, wenn wir im Jahr 2024 unsere Türen für die Gäste öffnen. Wir bei Zeal und IHG wollen unseren Teil dazu beitragen, eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. Während wir gemeinsam an diesem Projekt arbeiten, stellen wir unser Wissen auch extern zur Verfügung, um unsere Branche voranzubringen.“

Das 142-Zimmer-Hotel wird in Zukunft von der Valor Hospitality geführt. Es liegt in der malerischen südwestenglischen Stadt Exeter, direkt an der Ausfahrt J29 der Autobahn M5, nur fünf Autominuten vom Flughafen Exeter entfernt. Das voco Zeal Exeter Science Park wird Freizeit- und Geschäftsreisenden Einrichtungen wie ein Restaurant, eine Bar, ein Fitnessstudio, Gärten, Konferenzräume und zahlreiche Ladestationen für Autos bieten.

Der Flughafen Exeter befindet sich im Herzen des Exeter Science Park, der nach seiner vollständigen Erschließung auf rund 822.000 Quadratmetern Unternehmen aus den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Mathematik und Medizin (STEMM) beherbergen wird.

Der verantwortungsvolle 10-Jahres-Plan der IHG „Journey to Tomorrow“ ist auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen abgestimmt. Als Teil Ihres Versprechens, sich für ihre Mitarbeiter, lokale Gemeinschaften und das Wohl des Planeten einzusetzen, hat sich die IHG-Familie das Ziel gesetzt, eine ehrgeizige Strategie für den Kohlendioxidausstoß zu definieren und umzusetzen.

Als eine der weltweit führenden Hotelgruppen ist sich die IHG ihrer Verantwortung bewusst, ihre Kohlendioxidemissionen zu reduzieren und hat sich im Rahmen der internationalen Bemühungen zur Eindämmung der globalen Erwärmung ein wissenschaftlich fundiertes Ziel gesetzt, das mit einer 1,5C-Zukunft im Einklang steht. Zielsetzung und wichtiger Teil der nachhaltigen Wachstumsstrategie des Unternehmens ist es daher, alle neu gebauten Hotels bis 2030 mit sehr niedrigen Kohlenstoffemissionen betreiben zu können.

Mit 46* eröffneten Hotels auf der ganzen Welt und 59* Häusern in der Pipeline** expandiert voco Hotels weltweit schneller als alle anderen Premium-Marken der Gruppe. In 18 Ländern* wurden bereits voco-Hotels eröffnet, in der Pipeline befinden sich aktuell die ersten voco-Hotels in Polen, Malta und Zypern. Im Jahr 2022 kündigte die IHG auch die Einführung der Marke in Belgien mit dem voco Brussels City North and partners Living Tomorrow, dessen Eröffnung in diesem Jahr geplant ist.

Bei den World Travel Awards 2022 wurde voco in Anerkennung seiner Attraktivität für die Gäste als „World’s Leading Premium Hotel Brand“ ausgezeichnet.

[Bau eines kohlenstofffreien Hotels: Das Hotel wird nach den Grundsätzen eines Passivhauses gebaut, um den Energiebedarf für den Betrieb zu minimieren. Eine Luft-Wärmepumpe wird das Erdgeschoss heizen und kühlen, die höheren Etagen werden durch Verdunstungskühlung und Strom beheizt. Photovoltaikanlagen vor Ort – sowohl auf dem Dach als auch an der Süd-, Ost- und Westfassade (eine Premiere im Vereinigten Königreich) – werden den Großteil der benötigten Energie liefern, der Rest stammt aus erneuerbaren Energiequellen. Das Gebäude wird nach dem Prinzip „fabric-first“ errichtet, wobei die Umweltauswirkungen sorgfältig berücksichtigt werden. Der durch die Hotelstruktur verursachte Kohlenstoffausstoß wird bei der Eröffnung des Hotels ausgeglichen. ]

*Stand 31. März 2023

** Pipeline-Hotels sind eine Kombination aus Neuzugängen in der Pipeline, Eröffnungen ohne Marke, Pipeline ohne Marke und Markenwechsel.

–ENDE–

Über IHG Hotels & Resorts

IHG Hotels & Resorts [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] ist ein globales Hotelunternehmen mit dem Ziel, wahre Gastfreundschaft für alle (True Hospitality for Good) zu bieten.

Mit einer Familie von 18 Hotelmarken und IHG One Rewards, einem der weltweit größten Hoteltreueprogramme, verfügt IHG über mehr als 6.000 Hotels in über 100 Ländern und weitere 1.900 in der Konzeptionsphase.

-Luxury & Lifestyle: Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection, Kimpton Hotels & Restaurants, Hotel Indigo

-Premium: voco hotels, HUALUXE Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, EVEN Hotels

-Essentials: Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, avid hotels

-Suites: Atwell Suites, Staybridge Suites, Holiday Inn Club Vacations, Candlewood Suites

-Exclusive Partners: Iberostar Beachfront Resorts

Die InterContinental Hotels Group PLC ist die Holdinggesellschaft der Gruppe und ist in England und Wales eingetragen und registriert. Weltweit arbeiten ca. 345.000 Mitarbeiter in den IHG Hotels und Unternehmensniederlassungen.

Besuchen Sie unsere Website, um sich über die Hotels zu informieren und Reservierungen vorzunehmen oder mehr über IHG One Rewards zu erfahren. Besuchen Sie den Apple App Store oder die Google Play App, um die neue IHG One Rewards App runterzuladen. Unsere neusten Nachrichten finden Sie in unserem Newsroom oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Über voco

Mit 46 geöffneten Häusern rund um den Globus ist voco die am schnellsten wachsende Premium-Marke von IHG, die sich von der Masse abhebt und den Gästen eine andere Wahl bietet.

Der Name voco stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „einladen“ und „zusammenrufen“ – und spiegelt damit den durchdachten, unaufdringlichen und charmanten Charakter der Marke wider. voco kombiniert vertraute Annehmlichkeiten mit den Annehmlichkeiten eines Hotels, um einen Ort zu schaffen, der verlässlich, aber nicht vanillig ist. Ein Ort der gehobenen Klasse, aber mit einem entspannten Geist, der einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Der Aufenthalt in einem voco-Hotel ist für die Gäste durch drei Merkmale gekennzeichnet, die sie nicht vergessen werden:

-Come on in – voco-Hotels schaffen schon beim Ankommen ein einladendes Gefühl, indem sie ihren Gästen ein lokal inspiriertes Willkommensgeschenk überreichen und einen Service anbieten, der auf ihre persönlichen Wünsche eingeht

-Me time – ein komfortables Zimmer ist die perfekte Gelegenheit, um sich zu entspannen und zu erholen – dazu gehören bequeme Betten, großformatige Flaschen und Spender im Bad sowie eine nahtlose Technologie für Gästezimmer

-voco life – soziale Lebendigkeit ist die Essenz der Bar- und Lounge-Philosophie von voco, in deren Räumen die Gäste fröhliche Anlässe feiern und bleibende Erinnerungen erleben.

Über Zeal Hotels

Das 2012 gegründete Unternehmen Zeal Hotels hat sich zum Ziel gesetzt, strategische Hotelstandorte zu erwerben, die Hotels zu entwickeln und das Eigentum an den Anlagen zu behalten. Aus der Motivation heraus, die Kohlenstoffemissionen eines Hotels durch den Bauprozess und den Betrieb zu reduzieren, hat Zeal Hotels eine neue Marke mit dem Ziel der Kohlenstoff-Neutralität eingeführt. Der erste Standort in Großbritannien, der im Exeter Science Park erworben wurde, wird im Rahmen eines Franchisevertrags mit IHG betrieben. Zeal Hotels ist aktiv auf der Suche nach weiteren Entwicklungsmöglichkeiten. Erfahren Sie mehr unter www.zealhotels.com

