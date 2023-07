EventMobi und teambits schließen Partnerschaft zur Bereitstellung einer Komplettlösung für reibungslose Mitgliederversammlungen von Verbänden

EventMobi, ein führender Anbieter von Eventtechnologien und teambits, ein renommierter Anbieter für digitale rechtskonforme Wahlen und Abstimmungen, haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Diese Partnerschaft ermöglicht es Verbänden ab sofort, von einer umfassenden Lösung für ihre Mitgliederversammlungen zu profitieren.

Durch die Einbindung der Voting-Software von teambits in die bewährte Event-App-Plattform von EventMobi erhalten Verbände eine effiziente und nutzerfreundliche Lösung. Dies führt zu einer Zeitersparnis, einer Reduzierung manueller Prozesse und einer verbesserten Zugänglichkeit aller relevanten Informationen für die Mitglieder. Gleichzeitig bietet die Plattform den Sponsoren eine optimale Präsentationsplattform.

Die integrierte Voting-Funktion von teambits ermöglicht Verbänden die Umsetzung individueller und komplexer Anforderungen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen. Durch den Einsatz der digitalen Lösung gehören analoge Wahlen mit aufwändiger Auswertung der Vergangenheit an. Die Mitglieder können nun bequem über ihre mobilen Geräte an den Wahlen teilnehmen und die Ergebnisse werden in Echtzeit erfasst und dargestellt – und das alles rechtskonform und sicher. Als Verband bleibt Ihnen somit mehr Zeit für andere Punkte auf der Tagesordnung.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit teambits“, sagt Bob Vaez, CEO von EventMobi. „Durch die Kombination unserer Technologien können wir Verbänden nun eine umfassende Lösung für ihre Mitgliederversammlungen anbieten. Wir möchten den Verbänden helfen, ihre Prozesse zu optimieren, die Mitgliederbeteiligung zu steigern und durch die Einbeziehung von Sponsoren zusätzliche Einnahmen zu generieren.“

Auch teambits ist begeistert von der Partnerschaft. „Die Zusammenarbeit mit EventMobi eröffnet uns neue Möglichkeiten, unsere Voting-Software Verbänden zugänglich zu machen“, sagt Marvin Botens, CEO bei teambits. „Gemeinsam werden wir Verbänden helfen, ihre Veranstaltungen zu modernisieren und den digitalen Wandel erfolgreich umzusetzen.

Die Funktion für Wahlen und Abstimmungen ist ab sofort als Add-on zu den EventMobi-Paketen erhältlich und kann von Verbänden genutzt werden, um ihre Mitgliederversammlungen zu optimieren und effektiver zu gestalten.

Mit der Ende-zu-Ende-Eventmanagement-Software von EventMobi können Veranstalter fesselnde Vor-Ort-, Online- oder auch Hybridveranstaltungen besonders einfach planen, bewerben, monetarisieren und umsetzen. EventMobi zählt bereits über 20.000 Kunden aus der Eventplanung in 40 Ländern weltweit und genießt das Vertrauen von kleinen wie großen Unternehmen und von Institutionen, die auf Mitgliedschaften basieren. Dazu zählen die Federal Bar Association, Tyco, GE und die FMX. Der Technologieanbieter hat seinen Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in Deutschland sowie den Philippinen und arbeitet darüber hinaus mit einem internationalen Partnernetzwerk zusammen. EventMobi hat mittlerweile über eine Million Teilnehmer*innen erreicht, und das bei über über 70 Sprachen.

Mit seinem umfassenden Angebot – von Veranstaltungswebsites über Teilnehmermanagement-Software, eine preisgekrönte Event-App, die Plattform für Online- und Hybridevents bis hin zu vielfältigen Produktions- und Supportleistungen – verhilft EventMobi Planer*innen zu einer unkomplizierten Gestaltung aller Aspekte ihrer Veranstaltungen. In Kombination mit leistungsstarken Tools, zum Beispiel EventMobi Studio für das Livestreaming in Eigenregie, der Homepage Designer, interaktive Meetingräume und detaillierte Nutzungsstatistiken, sorgt die flexible Ende-zu-Ende-Software von EventMobi dafür, dass Teilnehmer*innen sich online und vor Ort aktiv einbringen.

Mehr erfahren Sie auf der EventMobi-Website. Hier können Sie auch Ihre persönliche Demo buchen.

