VMZ7ST -Serie von Panasonic macht Projektionen noch nachhaltiger und flexibler

Die neue Serie von Kurzdistanz-Projektoren erhöht die Flexibilität bei der Installation und liefert helle, scharfe Bilder für Unternehmens- und immersive Museumsumgebungen.

Wiesbaden, DE. 19. November 2024 – Panasonic Connect Europe hat die Kurzdistanz-LCD-Projektoren der VMZ7ST-Serie angekündigt. Diese gestalten die nachhaltige, flexible Projektion für Unternehmens- und immersive Museumsumgebungen neu. Basierend auf den Kompaktprojektoren PT-VMZ82 von Panasonic sind der PT-VMZ7ST (7.000 lm) und der PT-VMZ6ST (6.200 lm) die bisher leistungsstärksten stationären Kurzdistanz-LCD-Laserprojektoren von Panasonic.

Kurzdistanz-Objektiv für unübertroffene Flexibilität

Die VMZ7ST-Serie bietet mehr Flexibilität bei der Installation, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen. Sie verfügt über ein Kurzdistanz-Projektionsverhältnis von nur 0.797-1,01:1 und einen 1,2-fachen optischen Zoom. Der weitreichende V/H-Lens-Shift ermöglicht es, ein 100 Zoll-Bild aus einer Entfernung von ca. 1,72 m (5,6 ft) zu projizieren. Bei immersiven Museumserlebnissen werden so jegliche Schatten der Besucher minimiert – selbst dann, wenn diese die Projektionen aus nächster Nähe betrachten. Benutzer in Unternehmensumgebungen können sich außerdem darauf verlassen, dass projizierte Präsentationen nicht gestört werden.

Die VMZ7ST-Serie ist selbst in schwer zugänglichen Bereichen in größeren Höhen einfach einzurichten, wodurch sich die Installationszeit reduziert. Mit dem Powered Focus von Panasonic lässt sich der Fokus unkompliziert für verschiedene Raumgrößen adaptieren. Dies ist insbesondere für Sportsimulatoren nützlich, bei denen der Fokus häufig angepasst werden muss, um mit der Aktivitäten der Sportler Schritt zu halten.

Die Angle Monitor-Funktion von Panasonic ermöglicht die Anzeige des Projektionsneigungswinkels aus der Ferne, ohne den Projektor physisch verstellen zu müssen. Darüber hinaus lässt sich die VMZ7ST-Serie dank der geometrischen Korrekturfunktionen überall dort positionieren, wo sie benötigt wird, um auf verschiedene Oberflächenformen und -größen zu projizieren.

Farbtiefe Projektionen in hellen Räumen

Die VMZ7ST-Serie verfügt über die Daylight View Basic-Technologie und ein Farbmanagement, mit denen sich zum einen die Bildqualität entsprechend der Umgebungsbeleuchtung anpassen, zum anderen lebendigere Farben durch die Optimierung von Farbton, Sättigung und Farbwert erzeugen lassen. Dies ist besonders in hellen Unternehmensumgebungen von Vorteil.

Umweltfreundliches, energieeffizientes Design

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Designs der VMZ7ST-Serie. Die Projektoren nutzen die Auto-Power-On-Funktion von Panasonic, die die Projektion erst bei Signalerkennung startet und den Dauerbetrieb des Projektors minimiert. Dies erhöht die Energieeffizienz um fast 53 Prozent (lm/W) im Vergleich zu Konkurrenzmodellen, ohne die Helligkeit zu beeinträchtigen. Die VMZ7ST-Serie bietet 20.000 Stunden wartungsfreie, kontinuierliche Projektion und senkt damit die Betriebskosten. Um Abfall und Teileaustausch zu verringern, lässt sich der ECO-Filter zweimal waschen und wiederverwenden. Darüber hinaus besteht das Gehäuse zu 56 Prozent aus recycelten Harzen.

„Die Projektoren der VMZ7ST-Serie sind eine kostengünstige Lösung für immersive Museumserlebnisse und Unternehmensumgebungen. Sie bieten erstklassige Helligkeit und Installationsflexibilität, die die Einrichtungs- und Wartungskosten minimieren, insbesondere angesichts knapper Budgets. Die VMZ7ST-Serie hebt die nachhaltige Projektion für Kurzdistanzprojektoren auf ein neues Niveau und liefert gleichzeitig die hellen, scharfen Bilder, die Benutzer von Panasonic kennen und erwarten“, sagt Eduard Gajdek, Field Marketing Manager bei Panasonic Connect Europe.

Die VMZ7ST-Serie ist ab dem 1. Quartal 2025 erhältlich.

Bildmaterial ist verfügbar unter: https://www.dropbox.com/scl/fo/kifaqot20eakg59ka135b/AMXhSd0x4KUJhQfzjUcIAZA?rlkey=bdna2vegfvocq9r5tjo8avuza&e=1&st=6b7s2sny&dl=0

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.378,9 Milliarden Yen (ca. 59,4 Milliarden Euro).

Um mehr über die Panasonic-Gruppe zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

– Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

