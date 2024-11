format:c präsentiert Case Studies und Reverse Pitch beim Nextlive.Festival

Kölner Agentur hinterfragt Pitch-Prozesse und stellt aktuelle Projekte vor

Unter dem Motto „Marke 4.0: Von der Gegenwart in die Zukunft“ findet am 21. November 2024 das zweite Nextlive.Festival für Marketer und Veranstaltungsplaner in Wiesbaden statt. Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit als Treiber des gesellschaftlichen Wandels spielen eine zentrale Rolle im Programm. Die Kölner Agentur format:c live communication ist auf diesem Festival im RMCC Wiesbaden gleich doppelt vertreten.

Auf der Red Stage präsentieren die Agenturgeschäftsführer Tobias Weber und Natalie Driesnack zusammen mit Hannah Bauer, Absolventin des Bachelorstudiengangs Eventmanagement und -technik an der THM Gießen, und ihrer Dozentin Michelle Caroline Speth „The Event Experiment – disrupting pitch processes”. Der Kurzvortrag ist ein Teaser für den Workshop am Nachmittag um 15.30 Uhr und gibt erste Einblicke in eine wissenschaftliche Studie und eine Bachelor-Arbeit zum Thema. Erstmalig stellt Hannah Bauer die Ergebnisse ihrer Arbeit „Fairness und Transparenz in Pitch-Prozessen” vor.

Weiter geht es im Thema beim Workshop „The Event Experiment – Warum pitchen wir immer noch?“ in der Workshop Area ab 15.30 Uhr. Seit 2021 arbeitet „The Event Experiment“ daran, den Pitch-Prozess in der Branche gemeinsam mit Kunden, Agenturen und Dienstleistern zu transformieren. Im theoretischen Teil werden Pitch-Prozess und Alternativen wissenschaftlich mit Umfragen und wissenschaftlichen Arbeiten untersucht. Im praktischen Teil steht der Reverse Pitch, bei dem Kunden um eine Veranstaltung pitchen, als Alternative gängiger Vorgehensweisen im Fokus.

Hinterfragt werden Fairness, Vergleichbarkeit, Effektivität und Ressourcenverbrauch in Pitch-Prozessen. Im Workshop wollen Natalie Driesnack und Tobias Weber mit der „3D-Welten-Methode“ den Status Quo, Alternativen und Perspektiven erarbeiten. Hannah Bauer präsentiert Erkenntnisse aus ihrer Bachelor-Arbeit zum Thema „Fairness und Transparenz in Pitch-Prozessen“ und Michelle Caroline Speth, die die wissenschaftliche Aufarbeitung für „The Event Experiment“ übernommen hat, liefert überraschende Zahlen und Daten aus einer groß angelegten wissenschaftlichen Branchenumfrage zum Thema.

Einen zweiten Programmpunkt bestreitet format:c in der „Learn from the best Area” des Festivals. Als Case-Studies präsentiert das Team aus Köln aktuelle Roadshows für Jumbo Spiele und Brunel. Anhand der Aufgabenstellung für beide Roadshows zeigt die Kreativ-Agentur, welchen Herausforderungen Live-Formate im Kampf gegen die Millionen-Impressionen auf Social Media gegenüberstehen.

Im Gepäck haben die beiden Agenturgeschäftsführer noch zahlreiche weitere Cases und geben dabei auch Einblicke in ihre Kölner Event-Location Schokoladenfabrik. Für Eilige gibt es ab zehn Uhr und anschließend im Stundentakt eine Kurzpräsentation „in a nutshell“.

Weitere Infos zum Nextlive.Festival in Wiesbaden gibt es im Web unter nextlive.events.

format:c live communication GmbH

Die Kreativ-Agentur format:c live communication GmbH entwickelt seit 2014 Live-Kommunikations-Konzepte für ihre internationalen Kunden. Das Fundament für die Live-Erlebnisse, kreativen Workshops und beeindruckenden Filme bilden die vielseitigen Hintergründe des Agentur-Teams, das kreative Lösungen für Live-Kommunikation im Zusammenspiel von Raum, Medien und Inszenierung schafft. Zum Portfolio des Kölner Unternehmens gehören Content-Consulting, Projekt-Planung, Filmproduktion und Live-Regie.

format:c live communication GmbH

Sülzburgstraße 97

D-50937 Köln

Ansprechpartner: Tobias Weber und Natalie Driesnack

Tel.: +49 (0) 221 168 47 577

E-Mail: info@formatc-live.com

Internet: www.formatc-live.com