VisorTech WLAN-Rauchwarnmelder RWM-120.app

Warnt zuverlässig vor Feuer und lässt sich per Sprachbefehl stummschalten

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweite Benachrichtigung bei Alarm

– Lebensdauer Batterie: 1 Jahr, Sensor: 10 Jahre, geprüft nach DIN EN 14604

– Kompatibel zu Amazon Alexa und Siri, für WLAN-Standards 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Warnt bei schwacher Batterie

– Überwacht Räume mit bis zu 60 m²

– Warnt mit lautstarken 85 dB

Sich und die Familie vor unbemerktem Feuer schützen: Die Ausstattung wichtiger Räume wie Flur, Schlaf- und Wohnzimmer mit dem WLAN-Rauchmelder mit Sprachsteuerung von VisorTech genügt, um sich gegen die Risiken eines Feuers in den eigenen vier Wänden zu wappnen.

Im Ernstfall kaum zu überhören: Mit lauten 85 dB lässt der Alarmton keine Zweifel offen! So bringt man sich und die Familie schnell in Sicherheit. Und bei einem Fehlalarm sorgt ein Knopfdruck für Ruhe.

Stummschalten auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten lassen sich Siri und Alexa für den Rauchmelder einrichten. Schon kann man Fehlalarme mit einem Sprachbefehl abstellen – bequem vom Sofa oder Bett aus. Auch der Gerätestatus lässt sich ganz einfach abfragen.

Mit der App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Alarme werden auch draußen bei der Gartenpflege oder im Wald beim Spaziergang auf der App gemeldet. Und wenn man gerade verreist ist, lässt man Bekannte oder Nachbarn schnell mal nach dem Rechten sehen!

Das Smart Home automatisieren: Andere kompatible Geräte mit der App koppeln und alles zentral steuern – direkt über das Smartphone! Geräte sogar untereinander vernetzen: Kompatible Lichtschalter, Steckdosen, LED-Lampen, Sicherheitsanlagen wie Bewegungs- und Wassermelder, Heizlüfter und vieles mehr koppeln. Alle Geräte bequem zentral bündeln und steuern – direkt per Smartphone!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Zuverlässige Raucherkennung: fotoelektrischer Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer

– Akustischer Alarm: laute 85 dB (in 3 m Entfernung)

– Zusätzlicher optischer Alarm per LED

– Überwacht Räume mit bis zu 60 m²

– Hohe Sicherheit: geprüft nach DIN EN 14604

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: informiert weltweit bei Alarm

– Kompatibel mit Amazon Alexa: Rauchmelder per Amazon Echo und kompatiblen Lautsprechern per

Sprachbefehl bei Fehlalarm stumm schalten und Geräte-Status abfragen

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und

iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum

Einschalten des Lichts bei Alarm u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem

Smarthome-System kombiniert werden

– Testknopf für Funktionsprüfung und Stummschaltung bei Fehlalarm

– Warnung bei schwacher Batterie

– Rauch-Intensität: 0,09 – 0,16 dB/m

– Temperatur-Bereich: 0 – 50 °C

– Stromversorgung: Alkaline-Batterie Typ Block E / 6LR61 für bis zu 1 Jahr Laufzeit

– Maße (Ø x H): 107 x 42 mm, Gewicht: 195 g

– Rauchmelder RWM-120.app inklusive Batterie, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107424974

EUH-Sätze: EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3507-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3507-3111.shtml

Auch als 3er- und 5er-Set erhältlich:

VisorTech 3er-Set WLAN-Rauchwarnmelder RWM-120.app, weltweite App-Benachrichtigung, 85 dB

VisorTech 5er-Set WLAN-Rauchwarnmelder RWM-120.app, weltweite App-Benachrichtigung, 85 dB

