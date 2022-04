VisorTech WLAN-4K-UHD-Wildkamera WK-630.app und Mobiles Akku-Solarpanel PB-65.solar

Für Einblicke in das Leben der Waldbewohner in 4K auch auf dem Mobilgerät – dank Solarpanel auch autark

– Hochauflösende 4K-Videos und Bilder mit 30 MP

– 2 PIR-Bewegungssensoren mit 120° Erfassung für automatische Aufnahmen

– Kostenlose App für Einstellungen, Live-View, Aufnahmen und Übertragungen

– Nachtsicht mit bis zu 15 Meter Reichweite

– Frei einstellbare Aufnahme-Zeitintervalle

– Farbdisplay zum direkten Anschauen von Aufnahmen

Scheue und nachtaktive Tiere filmen: Mit dieser 4K-WLAN-Wildkamera mit App von VisorTech filmt man unbemerkt Rehe, Wildschweine und andere Waldbewohner. Oder man nutzt die kompakte Kamera zur Beobachtung von Eichhörnchen, Singvögeln und anderen tierischen Besuchern im heimischen Garten. Und das dank 2 PIR-Bewegungssensoren und 42 Infrarot-LEDs sogar bei Nacht.

Kostenlose App für Einstellungen und Aufnahmen: Einfach die App installieren und die Kamera mit dem Smartphone oder iPhone verbinden. Schon nimmt man bequem Einstellungen vor, sieht live, was vor der Kamera passiert, oder startet Aufnahmen von Fotos und Videos. Und auf Wunsch überträgt man Aufnahmen, ohne die Speicherkarte aus der Wildkamera entnehmen zu müssen!

Hochauflösende Aufnahmen: Das Geschehen vor der Linse wird in 4K-Videos oder mit der Serienbild-Funktion in bis zu 3 aufeinander folgenden Fotos festgehalten. Langzeit-Ereignisse dokumentiert man einfach per Zeitraffer-Funktion.

– Zur Wildbeobachtung bei Tag und Nacht

– 2 PIR-Bewegungssensoren für automatische Aufnahmen: Erfassungswinkel gesamt: 120°, Auslöse-Zeit: 0,4 Sek.

– 42 IR-LEDs für Nachtsicht mit bis zu 20 m Reichweite

– Zeitraffer-Funktion (Time-Lapse) für Aufnahmen unabhängig von Bewegungserkennung in bestimmten Zeitintervallen

– Serienbild-Funktion (Multi-Shot): bis zu 3 Bilder nacheinander aufnehmen

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz

– Bluetooth für automatische WLAN-Verbindung: aktiviert bei Näherung mit dem Mobilgerät automatisch die WLAN-Verbindung

– Kostenlose App für Android und iOS: für Einstellungen, Live-View, Aufnahmen und zum Übertragen von Aufnahme auf Mobilgerät

– 3 Modi: nur Foto, nur Video, Foto und Video

– Hochauflösende Video-Aufnahmen mit bis zu 3840 x 2160 Pixeln (4K UHD) bei bis zu 30 Bildern/Sek.

– Nimmt auch Fotos auf: mit bis zu 30 MP

– Aufnahmeformat Videos: AVI, Bilder: JPEG

– Integrierter 6,1-cm-Farb-Monitor (2,4″) zum Kontrollieren von Einstellungen und Aufnahmen

– Integriertes Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

– Aktivierungs-Timer: Kamera reagiert nur im eingestellten Zeitraum

– Loop-Aufnahme wählbar: neue Aufnahmen überschreiben alte Fotos und Videos, wenn die Speicherkarte voll ist

– Zugriffsperre auf Menü und Aufnahmen aktivierbar per frei wählbarem Passwort

– Dämmerungssensor: schaltet automatisch zwischen Tag- und Nachtmodus um

– Wasserfestes Gehäuse: IP65

– Verbindung mit Computer per USB: zum Übertragen von Aufnahmen

– Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung: 8 Batterien Typ AA / Mignon für bis zu 8 Monate Laufzeit oder per 6-V-Netzteil (Batterien und/oder Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 133 x 80 x 52 mm, Gewicht: 272 g

– WLAN-4K-Wildkamera WK-630.app inklusive Haltegurt, Baumhalterung, Montage-Material und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107398688

Preis: 149,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7162-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7162-4235.shtml

VisorTech Mobiles Akku-Solarpanel PB-65.solar für Wildkameras, 3.000 mAh, IP65

Das Gerät mit Sonnenenergie versorgen und bares Geld sparen

– Ideal zum Dauerbetrieb von Wildkameras

– Für alle Geräte mit DC-Stromanschluss (6 V)

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 3.000 mAh: lädt per Solarenergie oder Netzteil

– Wetterfest nach IP65

– Einfaches Anbringen an Bäumen dank Stativ und Haltegurt

Sorgt für durchgängige Überwachung: Das Akku-Solarpanel versorgt Kameras mit Strom – und das, ohne eine Steckdose in der Nähe haben zu müssen. Es ist ideal zum Dauerbetrieb von Wildkameras geeignet, die nicht in unmittelbarer Nähe von Zuhause installiert sind.

Mobil einsetzbar: Mit gerade einmal 200 g und kompakten Maßen fällt das Solarpanel kaum ins Gewicht. Es ist ideal, um es unterwegs im Reisegepäck zu verstauen. Damit lassen sich auch ganz unkompliziert andere Geräte mit einem 6-V-DC-Stromanschluss und passender Hohlsteckerbuchse betreiben.

Bestmögliche Ergebnisse erzielen: Monokristalline Solarzellen sind für ihren hohen Wirkungsgrad bekannt. Sie sind die aktuell effektivsten Solarzellen. Auch die Lebensdauer von bis zu 30 Jahren ist enorm.

Perfekter Halt: Dank mitgeliefertem Stativ sowie Haltegurt kann das Solarpanel sogar an Bäumen oder Pfosten befestigt und optimal zur Sonne ausgerichtet werden.

– Mobiles Solarpanel mit Akku

– Direkte Stromversorgung für Geräte mit DC-Stromanschluss (6 V) und Hohlsteckerbuchse

– Ideal auch zum Dauerbetrieb von Wildkameras geeignet

– Mobil einsetzbar und zur festen Montage per Stativ

– Monokristalline Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer

– Arbeitstemperatur: -20 bis 50 °C

– Mit Stativ und Haltegurt zum Befestigen an Bäumen

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 3.000 mAh, lädt per Solarpanel und per USB

– Ladeleistung Solarmodul: 12 Watt

– Wetterfest: IP65

– Maße: 155 x 105 x 17 mm, Gewicht: 200 g

– Mobiles Akku-Solarpanel PB-65.solar inklusive Verbindungskabel, USB-Ladekabel, USB-Netzteil, Baumstativ, Haltegurt, Montage-Material und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107387118

Preis: 26,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7048-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/yQzNdL59rFytAM6

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

