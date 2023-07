VisorTech Smarter motorbetriebener Türschlossantrieb TSZ-90

Haustür öffnen leicht gemacht: per Smartphone und App schon beim Nähern

– Zum bequemen Öffnen der Tür per Smartphone

– Kostenlose App „ELESION“ zum Verwalten der Berechtigungen und zum Öffnen

– Auto-Unlock-Funktion zum automatischen Entsperren für berechtige Personen

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

– Einfache Montage ohne Bohren: spurenlos wieder entfernbar

Tür öffnen leicht gemacht, ohne lästige Schüsselsuche: Einfach den Türschlossantrieb mit Bluetooth von VisorTech per kostenloser App mit dem Smartphone koppeln – schon öffnet man die Tür bequem per Fingertipp in der App. Denn das Smartphone hat man immer dabei!

Auto-Lock-Funktion: Wird der mitgelieferte Magnetsensor montiert, erkennt der Schlossantrieb, wenn die Tür ins Schloss fällt und verschließt sie automatisch. So vergisst man nie wieder, die Haustür abzuschließen!

Per App „ELESION“ die volle Kontrolle behalten und auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts bequem alle Berechtigungen verwalten. Auf Wunsch öffnet die Tür sogar automatisch beim Nähern! Und im Protokoll sieht man, wer wann Zutritt hatte.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander: Beispielsweise schaltet das Wohnzimmerlicht ein, wenn man die Tür öffnet.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

Einfache Montage ohne Bohren: Stecken Sie den Schlüssel auf der Tür-Innenseite ein und montieren Sie den Türschlossantrieb darüber. Fertig! Und so ist der Türschlossantrieb natürlich auch wieder spurenlos entfernbar.

– Türschlossantrieb zum einfachen Nachrüsten: ohne Schloss-Tausch

– Bluetooth 4.0 für Verbindung mit Smartphone & Co.

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Einstellungen, zum Vergeben und Verwalten von

Zugangs-Berechtigungen und zum Öffnen

– Auto-Lock-Funktion: sperrt bei angebrachten Magnetsensor automatisch, sobald die Tür ins Schloss gefallen ist

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem

Smarthome-System kombiniert werden

– Weltweite Zugangskontroll-Steuerung per optionalem WLAN-Gateway (bitte dazu bestellen)

– Einfache Montage ohne Bohren: spurenlos wieder entfernbar

– Langlebig: bis zu 30.000 Schließ-Vorgänge

– LED: zeigt Schließstatus und niedrigen Batteriestand

– Arbeitstemperatur: 0 bis +50 °C

– Material: Metall und Kunststoff

– Stromversorgung: 4 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen), bis zu 5 Monate Laufzeit bei

10 Öffnungen pro Tag

– Maße: 59 x 127 x 56 mm, Gewicht: 450 g

– Türschlossantrieb TSZ-90 inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107411509

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5377-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5377-3110.shtml

Mit Gateway:

VisorTech Smarter motorbetriebener Türschlossantrieb mit Bluetooth + Gateway

Preis: 149,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5447-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5447-3110.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/XbaweB6Pw2a6z38

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.