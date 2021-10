VisorTech Elektronischer Tür-Schließzylinder Modell TSZ-520.ip

Aufschließen, ohne nach dem Schlüssel suchen zu müssen – auch per App

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

– Bis zu 9 individuelle PINs einstellbar

– Sicher dank Codes mit bis zu 12 Ziffern

– Bluetooth-Verbindung mit Smartphone & Co.

– Volle Kontrolle per Master-PIN

– Bis zu 20 Transponder anlernbar

Bequem ohne Schlüssel aufschließen: einfach per Transponder! Und hat man ihn einmal zu Hause vergessen, gibt man einfach den persönlichen PIN ein. So ist man auch ohne Schlüssel nie ausgesperrt! Auch an regnerischen Tagen kann man sich auf die volle Funktionstüchtigkeit des Tür-Schließzylinders von VisorTech verlassen – dank wetterfestem Gehäuse!

Bis zu 10 Codes für jeden Anlass: Mit dem Master-Code schließen alle berechtigten Personen auf. Wenn man einzelnen Personen nur kurzzeitig Zugang gewähren möchte, legt man einfach bis zu 9 individuelle Codes fest, die man jederzeit anpassen kann. So entzieht man auch schnell wieder die Berechtigungen.

Zugang für bis zu 20 Personen: Für Gäste, Familienmitglieder oder Freunde gibt man bis zu 19 weitere Transponder-Schlüssel aus. So hat jede berechtigte Person ganz einfach Zugang.

So kommt man immer rein: Und wenn man mal den Code vergessen hat, ist das kein Problem. Das Schloss lässt sich auch bequem per Smartphone-App öffnen. Dank Bluetooth-Verbindung ist das sicher – das Schloss lässt sich nur öffnen, wenn man in der Nähe ist.

Robust und langlebig: Der Messing-Schließzylinder macht nahezu alles mit. Die Edelstahl-Knäufe sehen nicht nur schick aus, sondern sind auch besonders robust. Und die Elektronik schließt bis zu 10 Millionen Mal auf!

– Tastenfeld mit 12 Tasten zur PIN-Eingabe und -Programmierung

– Öffnen der Tür per Zahlencode oder App-Steuerung

– Bluetooth 4.0 für Verbindung mit Smartphone & Co.

– 1 Master-PIN: zum Öffnen und Programmieren oder Löschen der User-PINs

– Bis zu 9 User-PINs: jederzeit individuell einstellbar (nur zum Öffnen)

– Sichere PIN-Länge: 6 – 12 Ziffern

– Bis zu 20 Transponder-Schlüssel anlernbar (nur zum Öffnen)

– Kostenlose App für iOS und Android: für Einstellungen, Vergabe von Zugangs-Berechtigungen und Öffnen

– Extrem langlebig: bis zu 10 Millionen Schließ-Vorgänge

– Material: Messing, Edelstahl und Kunststoff (Elektronik-Einheit)

– Arbeitstemperatur: -40 bis +80 °C

– Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen), bis zu 1 Jahr Laufzeit bei 10 Öffnungen pro Tag

– Zylinder-Maße: innen 30 – 65 mm (verstellbar) cm, außen 40 – 60 mm

– Gesamtlänge mit Knäufen variabel: 19 – 24 cm

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

– Gewicht: 400 g

– Schließzylinder TSZ-520.ip inklusive 3 Transpondern, Silikonhülle für Außenseite, Innensechskant-Schlüssel und deutscher Anleitung

