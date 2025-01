Viebrockhaus startet mit V70 Limited und „Anschubturbo“

„Häuser eures Lebens“ für kurze Zeit zu Sonderkonditionen

Harsefeld, 8. Januar 2025

Das 70-jährige Bestehen des Familienunternehmens hat Viebrockhaus inspiriert, ein exklusives Aktionshaus zu präsentieren. Das V70 Limited vereint Stil, Eleganz und die unerschöpfliche Innovationsfreude des Massivhausanbieters. Das Aktionshaus ist auf 50 Exemplare limitiert, bietet zwei Dutzend Grundrissvarianten und außergewöhnliche Ausstattungsmerkmale zu einem unschlagbaren Preisvorteil. Zusätzlich zündet das Traditionsunternehmen zum Jahresbeginn einen „Anschubturbo“ für all seine Hausserien. Kunden, die sich bis zum 31. März 2025 für ein Viebrockhaus entscheiden, erhalten zu einem Vorzugspreis alles, was in den Bereichen Ausstattung, Energiekonzept und Nachhaltigkeit erst ab dem zweiten Quartal 2025 ins Programm aufgenommen wird.

Das neue Viebrockhaus V70 Limited überzeugt schon von außen durch seine klare und zeitlose Architektur. Ein Satteldach mit hohem Drempel, farbige Fenster und eine zweiflügelige Haustür mit Fensterelementen sowie eine Sichtachse vom Eingangsbereich bis zum Garten verleihen diesem Haus einen einladenden, freundlichen und modernen Charakter.

24 Grundrissvarianten

Für das Innere des V70 Limited stehen nicht weniger als 24 verschiedene Grundrissvarianten für das Erdgeschoss zur Verfügung, die sich angehende Bauherren im Detail mit einem Konfigurator anschauen können. Homeoffice oder größerer Wohnraum, Gäste-WC oder WC mit Dusche, offene oder geschlossene Küche mit Schiebetür, Empfangslounge in der Diele oder Abstellraum neben der Treppe, Zugang zum Hauswirtschaftsraum über die Diele oder Küche: für ganz verschiedene Wohnwünsche und Anforderungen stehen passgenaue Lösungen bereit. Nicht zuletzt wurde für jede Grundrissvariante eine NOLTE-Küche zu einem besonders attraktiven Preis bereits vorgeplant.

Im Dachgeschoss des V70 Limited warten dann praktische und durchdachte Lösungen auf die zukünftigen Bewohner. Dazu zählen ein Schlafzimmer mit integrierter Ankleide, zwei geräumige Kinderzimmer, ein großzügiges Familienbad mit einer exklusiv für das Aktionshaus V70 Limited entwickelten Badserie mit stilvollen Details und einem Raumteiler für die einzelnen Bereiche.

Energieautark und komfortabel

Das Energiekonzept des Viebrockhauses V70 Limited mit modernsten Lösungen zur Energiegewinnung und -speicherung macht die Hausbewohner nahezu energieautark. Dafür sorgen Ausstattungshighlights wie eine Photovoltaikanlage mit 24 Modulen (10,8 kWp), eine Hausbatterie (13,5 kWh) sowie eine Notstromfunktion. Wie alle Viebrockhäuser wird auch das V70 Limited durch modernste Wärmepumpentechnik beheizt und mit Warmwasser versorgt. Elektrische Rollläden und eine Smart-Home-Ausstattung bieten zusätzlichen Wohnkomfort.

„Anschubturbo“ für alle Hausserien

Darüber hinaus hat Viebrockhaus für alle Hausserien – Complete, MyStyle und Selection – zum Jahresbeginn einen „Anschubturbo“ gezündet. Dieser bietet Sonderkonditionen für alle Hausserien von Viebrockhaus und deren neuen Ausstattungshighlights in den Bereichen Architektur, Bemusterung, Energiekonzept und Nachhaltigkeit.

Für die Häuser der Serie „Complete“ mit ihren perfekt vorgeplanten und kostenoptimierten Grundrissen stehen schon zu einem geringen Aufpreis folgende neuen Highlights zur Verfügung:

-Elektrische PVC-Rollläden und Messeneuheiten aus der Limited Edition

-Eine größere Photovoltaikanlage und eine Wärmepumpe mit Kühlfunktion

-Eine Vorbereitung für das Energiemanagementsystem HEMS

-Recycelte PVC-Fenster, betonsparende Deckenstärke (16 cm) und CO2-armer Beton.

Wer sich für ein Haus der Serie „MyStyle“ mit ihren umfangreichen Erweiterungs- und Individualisierungsmöglichkeiten entscheidet, kann sich bei Buchung des „Anschubturbos“ u.a. auf folgende zusätzliche Ausstattungen freuen:

-Elektrische PVC-Rollläden und volles Bemusterungsangebot

-Eine dynamisch steuerbare Wallbox für das eigene E-Auto

-Bio-PVC-Fenster und 30 % weniger CO2-Emissionen bei Decken.

Und für die Architektenhäuser der Serie „Selection“ sind im Paketpreis beispielsweise diese Highlights enthalten:

-Geschoss- und Fenstererhöhungen im Erdgeschoss

-Elektrische Aluminium-Rollläden in großer Farbauswahl

-Eine kabelgebundene KNX-Installation und Hybrid-Anschlussdosen

Hintergrund:

Das vor über 70 Jahren gegründete Familienunternehmen Viebrockhaus baut Massivhäuser für jedes Wohnbedürfnis. Klassische Einfamilienhäuser, exklusive Stadtvillen, komfortable Bungalows, große Doppel-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser gehören zum Portfolio. Die Systemhäuser können mit zahlreichen, modularen Individualisierungsmöglichkeiten – zum Beispiel Erker, Traufgiebel, Anbau- und Flexmodule, unterschiedliche Fassaden sowie flexibler Grundrissgestaltung – an das Leben ihrer Bewohner angepasst werden. Festpreisgarantie, PreisFairSprechen und garantiert kurze Bauzeiten, umfassende Sicherheiten, 10 Jahre Garantie und langfristiger Werterhalt, niedrige Energiekosten und fossilfreie Heiztechnik sowie ein Rund-um-Sorglos-Paket von der Finanzierung über die Küchenplanung bis zur Schlüsselübergabe sind bei Viebrockhaus inklusive.

Weitere Informationen unter https://www.viebrockhaus.de oder Tel.: 0800 8991000 (gebührenfrei)

In einem Viebrockhaus verbinden sich solides Handwerk und modernste Technik zu einem wohnlichen und zukunftsfähigen Zuhause. 1954 von Maurermeister Gustav Viebrock in Harsefeld gegründet, ist aus dem Unternehmen unter der Führung seines Sohnes Andreas Viebrock seit 1984 einer der größten Massivhaushersteller Deutschlands geworden. Seit September 2014 leiten seine Söhne Dirk und Lars Viebrock das Unternehmen. Über 35.000 Einheiten im Ein- und Mehrfamilienhausbereich hat das Traditionsunternehmen bereits verwirklicht.

