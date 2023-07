Vertragshilfe24 – Ex-Vorstand erklärt Nachteile von Lebensversicherungen.

Sven Enger ist ehemaliger Versicherungsvorstand und erklärt, wieso das System der Lebensversicherungen nicht mehr funktionieren kann.

Lebensversicherungen zur Altersvorsorge? Keine gute Idee. Sven Enger ist ehemaliger Vorstand von vier Versicherungsgesellschaften und hat die nötigen Einblicke in die Branche, um klar zu sagen, ob sich Lebensversicherungen lohnen. Er weist darauf hin, dass man die Entwicklung des Systems der Altersvorsorge in Deutschland kennen muss, um die heutige Lage korrekt beurteilen zu können.

Die staatliche Rentenversicherung basiert auf einem Umlagesystem und ist solange stabil, wie es genug Arbeitende gibt, die in die Versicherung einzahlen. Die demografische Entwicklung läuft jedoch in die entgegengesetzte Richtung. Es gibt immer mehr Rentenbezieher als Einzahler. Auf die gesetzliche Rente allein kann man sich also nicht mehr verlassen, denn die Auszahlungen müssen regelmäßig gekürzt werden.

Anbieter von Lebensversicherungen verschärfen das Problem.

Aufgrund dieser Situation haben Politik, Versicherungen und Medien seit mehr als zwei Jahrzehnten dazu aufgerufen, zusätzlich privat vorzusorgen. Viele Bundesbürger sind diesem Aufruf nachgekommen und haben nicht selten eine Lebensversicherung abgeschlossen. Das Problem: Die Versicherungsgesellschaften haben damit geworben, ein Produkt zur Vermeidung der Altersarmut anzubieten. Stattdessen haben sie es genutzt, um die Profite der Anteilseigner zu erhöhen und die Auszahlungen stetig gekürzt. Vereinfacht gesagt: Statt das Problem der Altersarmut zu lösen, haben Versicherungen es verschärft.

Vertragshilfe24 unterstützt bei der Rückabwicklung der Lebensversicherung.

Mittlerweile regt sich gegen diese Situation Widerstand. Nicht nur durch Verbraucherschützer, sondern auch aus der Branche selbst. Wie eben durch Sven Enger, der gemeinsam mit der Vertragshilfe24 eine Graswurzelbewegung gestaltet, die den Verbrauchern ihr Geld zurückgeben soll. Ziel ist es, das Maximum an Geld durch eine Rückabwicklung der Lebensversicherung zu retten. Mit diesen finanziellen Mitteln sind die Verbraucher dann endlich wieder in der Lage, selbst zu entscheiden, wie sie für ihren Ruhestand zielführend vorsorgen.

Betroffene Verbraucher sollten in einem ersten Schritt prüfen, ob ihr Vertrag rückabgewickelt werden kann. Zum Beispiel mit diesem kostenlosen Vertragsrechner der Vertragshilfe24: https://vertragshilfe24.de/rechner/

Unterstützen Sie Betroffene dabei, ihr Geld zu retten.

Egal ob erfahrener Finanzdienstleister oder Quereinsteiger, die Vertragshilfe24 bietet jedem eine offene Tür, der den Betroffenen zu ihrem Recht verhelfen möchte. Möglich wird dies durch eine Kooperation ohne feste Bindung an das Netzwerk. Interessenten informieren Verbraucher über ihre Rechte, erklären den Ablauf einer Rückabwicklung und vermitteln den Kontakt zur Vertragshilfe24.

Schließen Sie sich der Graswurzelbewegung jetzt an! Sie können auf diesem Weg Menschen dabei unterstützen, ihre finanzielle Eigenverantwortung zurückzuerhalten und sich zugleich ein attraktives Business aufbauen. Mehr Informationen erhalten Sie hier:

https://vertragshilfe24.de/ex-versicherungsvorstand-bei-vertragshilfe24-anbindung-sinnvoll/

Vertragshilfe24 ist ein einzigartiges Onlineportal im deutschsprachigen Raum, das Besitzern von unrentablen Renten- und Lebensversicherungsverträgen die Möglichkeit gibt, diese zu optimalen Konditionen und mit dem geringsten Aufwand rückabzuwickeln.

