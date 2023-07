Online-Befragung zum Thema „Künstliche Intelligenz und Führung“

Das IFIDZ, Wiesbaden, möchte von Führungskräften erfahren, wie sie die Auswirkungen eines verstärkten KI-Einsatzes im Geschäftsleben auf ihre Führungsfunktion und -rolle einschätzen.

Die moderne Arbeitswelt wird nicht nur vernetzter und digitaler, auch die Künstliche Intelligenz (KI) spielt in ihr eine immer größere Rolle. Das versetzt manche Personen in eine tendenziell euphorische Stimmung, bei anderen löst diese Entwicklung eher Ängste und Befürchtungen aus. Dies auch, weil aktuell noch niemand weiß, in welchem Umfang künftig KI-Lösungen in den Betrieben eingesetzt werden und inwieweit sich hierdurch unsere gewohnte Arbeitswelt verändern wird.

Diese Ungewissheit verunsichert auch so manche Führungskraft. Sie fragen sich zum Beispiel: Inwieweit können KI-Lösungen Führungskräfte bei ihrer Führungsarbeit unterstützen und werden sie mittel- und langfristig eventuell sogar gewisse Führungsfunktionen wie die des Entscheiders oder des Mitarbeitercoaches übernehmen?

Deshalb hat das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ), Wiesbaden, seine aktuelle Online-Befragung, die es drei Mal pro Jahr unter dem Label Leadership-Trendbarometer durchführt, dem Thema „Künstliche Intelligenz und Führung“ gewidmet. Konkret lautet die in der Online-Befragung gestellte Frage: „Wie verändert der Einsatz von Künstlicher Intelligenz Ihrer Meinung nach die Rolle und die Verantwortlichkeiten von Führungskräften?“

Hierzu werden in der Befragung auf SurveyMonkey insgesamt zwölf Thesen formuliert. Bei diesen werden die Teilnehmenden gebeten, jeweils anzukreuzen, ob sie ihnen zustimmen. Das heißt, die Umfrage ist so gestaltet, dass eine Teilnahme, selbst wenn die Teilnehmenden über die Thesen etwas nachdenken, maximal fünf Minuten dauert. Geben die Teilnehmenden an der anonymen Befragung danach in dem dafür vorgesehenen Feld auf SurveyMonkey noch freiwillig eine Email-Adresse an, werden sie nach deren Ende in circa 6 Wochen automatisch über die Befragungsergebnisse informiert. Wenn Sie an Befragung teilnehmen möchten, klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Link: https://www.surveymonkey.de/r/M5DXFT9 .

Das IFIDZ bedankt sich schon jetzt bei allen Teilnehmenden, die das Institut dabei unterstützen, das Gesamtbild „Künstliche Intelligenz und Führung“ besser zu verstehen und die Auswirkungen von KI auf Führungsrollen und -verantwortlichkeiten zu beleuchten. Es freut sich auf die Ergebnisse und Ihre Einschätzungen.

Das Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter (IFIDZ), Wiesbaden, erforscht die Auswirkungen des digitalen Wandels auf die Führungskultur von Unternehmen – auf der personalen und organisationalen Ebene. Außerdem untersucht es, wie die aus dem Wandel resultierenden Herausforderungen von Unternehmen und ihren Führungskräften gemeistert werden können und welche Strukturen und Kompetenzen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten sie hierfür brauchen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse gibt das Institut in Studien sowie Konferenzen, Seminaren und Vorträgen an die Wirtschaft weiter und leistet hierdurch einen Beitrag dazu, dass die Unternehmen auch künftig fit für die Herausforderungen ihrer Märkte sind und die Chancen, die sich aus den Marktveränderungen ergeben, aktiv nutzen können.

Das IFIDZ wurde von der Wirtschaftswissenschaftlerin und Managementberaterin Barbara Liebermeister gegründet, die das Institut auch leitet. Es kooperiert mit der Freien Universität Berlin, der HAW Hamburg (Fakultät DMI), dem F.A.Z.-Institut und der RWTH Aachen University. Das IFIDZ verfolgt bei seiner Arbeit einen interdisziplinären Ansatz und möchte die neuesten Erkenntnisse aus den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen wie zum Beispiel Betriebswirtschaft und Psychologie miteinander verbinden.

