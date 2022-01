Verstärkung im Vertrieb bei SPS – Clever Winning

Der führende deutsche Spezialist für Risikomanagement im Marketingbereich, SPS Clever Winning, startet mit zusätzlicher Vertriebsexpertise ins neue Kalenderjahr:

Zum 01. Januar 2022 übernimmt Sven Arnold, 42, die Position des Leiters Vertrieb und Marketing. Sven Arnold bringt langjährige Vertriebserfahrung aus dem VkF- und Promotionumfeld mit. Er wird sich vornehmlich der Bereiche Kundenbetreuung, Marketingstrategie und Geschäfts-Ausbau annehmen.

Mit der personellen Erneuerung im wichtigen Bereich der Beratung und des Vertriebs sieht die SPS in Zeiten stark steigender Anfragenzahlen einem erfolgreichen Geschäftsjahr entgegen.

Neben starker Expertise bei Verkaufsförderungsaktionen im Bereich FMCG (mit Schwerpunkt auf Brauereien, Süßwaren, Snacks und Kosmetik) konzipiert und berät SPS Clever Winning Kunden aus allen Branchen hinsichtlich der finanziellen Absicherung von on pack Promotions, Code-Gewinnspielen, Cashback-Aktionen im Handel, Lotterien, Tippspielen und diversen anderen Sales Promotion-Konzepten am POS wie auch online. Als aussichtsreich für das Jahr 2022 wird vor allem die sich zunehmend entspannende Corona-Lage im Einzelhandel bewertet, gepaart mit dem medial präsenten Sport-Highlight der Fußball-Weltmeisterschaft am Jahresende.

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Entwicklung und Umsetzung von Verkaufsförderungsaktionen, Gewinnspielen und Marketingmaßnahmen sowie der umfassenden finanziellen Absicherung dieser Aktionen (Preisgeldabsicherung). Zum Portfolio von SPS zählen dabei u. a. die Konzeption und Absicherung von Gewinnspielen und Verkaufsförderungsaktionen aller Art sowie die Absicherung unerwartet hoher Rücklaufquoten, wie etwa bei Gratis-Testen-Aktionen, Code-Gewinnspielen, Couponing oder Geld-zurück-Garantien. Im Jahr 2020 feiert die SPS ihr 20jähriges Bestehen und hat in dieser Zeit weit über 2.000 Aktionen mit abgesicherten Preisgeldern von knapp 600 Millionen Euro für ihre Kunden am PoS und online abgesichert.

