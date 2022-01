Bequeme Homewear für das heimische Workout | erwinmueller.de

Freizeitkollektionen von erwinmueller.de

Corona hat viele dazu veranlasst, ihr Sportprogramm in die eigenen vier Wände zu verlegen. Ob schweißtreibendes Workout oder sanfte Entspannung, erwinmueller.de hat die dafür passende Homewear. Mit Freizeitanzügen in verschiedenen Materialien und der Mix & Match Kollektion ist es ganz einfach, den persönlichen Lieblingslook für jeden sportlichen Einsatz zu kreieren.

Mix und Match

Bei der Mix & Match Kollektion von Erwin Müller passt alles zusammen und kann nach Lust und Laune kombiniert werden. Langarm- und Kurzarm-T-Shirts, Hosen und Jacken in verschiedenen Farbkombinationen und Größen. Denn wie oft kommt es vor, dass für Oberteil und Hose unterschiedliche Größen benötigt werden? Kein Problem, denn jedes Teil kann bei Mix & Match einzeln bestellt werden. Mit Kombinationsvorschlägen hilft erwinmueller.de bei der Wahl der einzelnen Teile.

Das richtige Outfit für sportliche Damen

Sweat-Freizeitanzüge sind ideal für sanften Sport, Wellness und verschiedenste Freizeitaktivitäten. Das weiche Material ist innen flauschig angeraut und angenehm wärmend. Etwas kühler ist die Kombination von Sweat Oberteil mit einer leichten, atmungsaktiven Interlock-Jersey Hose. Für schweißtreibenden Sport eignen sich am besten Anzüge aus leichter Microfaser. Diese Qualität ist angenehm weich, formstabil und schnell trocknend.

Sport- und Freizeitanzüge für Herren

Auch mit den Erwin Müller Herren-Freizeitanzügen macht sportliche Betätigung in den eigenen vier Wänden richtig Spaß und motiviert. Ganz nach persönlichem Empfinden und dem angestrebten Sportprogramm stehen wärmende Sweat-Anzüge oder elastische, atmungsaktive Interlock-Jersey Freizeitanzüge zur Wahl.

In Zeiten von Corona verbringen die Menschen viel Zeit zu Hause. Bequeme Homewear und Freizeitanzüge motivieren zu sportlicher Betätigung und laden zum Entspannen ein. Bei erwinmueller.de gibt es eine große Auswahl von bequemer und funktioneller Homewear für Damen und Herren.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

