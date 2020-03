Verpackung der Sivash-Heilerde-Hautreinigungsprodukte in Probier- und Vorratsgröße

Probiergröße: 50 ml, Nachfüllpackung: 1000 ml

Sivash-Heilerde hat sich unter anderem in der unterstützenden Behandlung der Hautprobleme wie Schuppenflechte, Neurodermitis, Ekzem oder Akne sehr gut bewährt.

Unsere tollen Hautreinigungsprodukte auf Sivash-Heilerde-Basis: Waschgel, Duschgel und Shampoo hatten wir bis jetzt nur in den 270ml und 300ml Flaschen zu je 9,99€. Seit Januar gibt es diese auch in 50ml und 1000ml Verpackungen.

Die kleinen 50ml Fläschchen für je 2,99€ helfen die Produkte auszuprobieren, ohne viel Geld dafür ausgeben zu müssen. Sie passen auch gut in das Reisegepäck.

Die großen 1000ml Packungen für je 19,99€ dienen in erster Linie als Nachfüllpackung für die 270ml bzw. 300ml Flaschen und erlauben den Vielnutzern viel Geld zu sparen. Dabei sind sie auch mit einem Schnappverschluss ausgestattet und könnten im Bad bzw. unter der Dusche verwendet werden.

Diese drei Sivash-Hautreinigungsprodukte sind hautfreundlich und sind aus den natürlichen oder für Naturkosmetik zertifizierten Komponenten hergestellt. Somit gehören sie auch zur Naturkosmetik.

Gerne können Sie mehr über die Produkte und deren Komponenten in der Produktbeschreibung lesen.

https://sivash-onlineshop.de/collections/naturkosmetik

Die Firma ALNOVA importiert und vertreibt seit 2010 in EU und Schweiz das einzigartige Peloid aus dem Salzsee Siwasch (engl. Sivash). Das ist ein salz-, magnesium- und sulfidhaltiger Meeresschlick, der in der rosa, an Beta-Carotin reichen, konzentrierten Sole entsteht. Auch die Sole des Salzsees und das besondere naturbelassene Meersalz, das durch die Verdunstung der rosa Sole entsteht, gehören zum Lieferprogramm des Unternehmens.

Firmenkontakt

ALNOVA UG (haftungsbeschränkt)

Alexey Layer

Durlacher Str. 33

76229 Karlsruhe

0721-4539839

info@sivash.de

https://sivash.de

Pressekontakt

SIVASH

Alexey Layer

Durlacher Str. 33

76229 Karlsruhe

0721-4539839

info@sivash.de

https://sivash.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.