Verbatim erweitert die SnapBack-Serie

Neue Ultra Slim SSD kombiniert extrem flaches Design, hohe Geschwindigkeit und MagSafe-Kompatibilität

Eschborn, 26.11.2025 – Verbatim, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen und Computerzubehör, stellt die neue SnapBack Ultra Slim SSD vor. Das jüngste Mitglied der SnapBack-Familie richtet sich an professionelle Anwender, Content Creator und alle, die hohe Leistung mit maximaler Mobilität verbinden möchten. Die externe SSD bietet eine magnetische Smartphone-Befestigung, extrem schnelle USB-3.2-Gen-2×2-Übertragung und ein besonders schlankes 5-mm-Design.

Die SnapBack Ultra Slim SSD ist mit 512 GB, 1 TB oder 2 TB erhältlich und ermöglicht das komfortable Speichern und Übertragen großer Datenmengen – von 4K-Videoprojekten bis hin zu umfangreichen Fotoarchiven und Backups.

Ultrakompaktes Design für mobile Workflows

Mit nur 5 Millimetern Dicke und einem Gewicht von 42 Gramm lässt sich die SSD magnetisch an kompatiblen Smartphones, darunter Geräte mit MagSafe-Funktion, befestigen. Dadurch können Anwender Inhalte ohne zusätzliche Technik direkt auf der SSD speichern oder auf sie übertragen. Dank des kompakten Designs ist die SSD ideal für mobiles Filmen, Vlogging, Livestreaming und Content-Erstellung.

Hohe Datentransferraten für professionelle Ansprüche

Dank der USB-C-Schnittstelle mit USB 3.2 Gen 2×2 erreicht die SnapBack Ultra Slim SSD Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.050 MB/s beim Lesen und 1.900 MB/s beim Schreiben (modellabhängig). Damit eignet sie sich auch für die Aufzeichnung von Apple ProRes 4K-Videomaterial mit bis zu 120 fps (geräteabhängig). Große Mediendateien lassen sich damit schnell übertragen, bearbeiten und sichern, was sie zur idealen Lösung für professionelle Arbeitsabläufe macht.

Das hochwertige Metallgehäuse sorgt für Stabilität und effiziente Wärmeableitung, sodass die SSD auch unter hoher Belastung zuverlässig arbeitet. Die SnapBack Ultra Slim SSD ist kompatibel mit USB-C-iPhones ab Modellreihe 15, Android-Smartphones sowie Mac- und Windows-Systemen. Im Lieferumfang sind zwei USB-C-auf-USB-C-Kabel enthalten: ein U-förmiges Kabel für die Nutzung mit Smartphones und ein Standardkabel für den Anschluss an PCs und Macs.

Zusätzlich ist die Nero 3-2-1-Backup-Software (nur für Windows) enthalten. Damit lassen sich geplante Backups einfach einrichten und wichtige Daten zuverlässig sichern.

Über Verbatim

Die weltweit anerkannten Produkte von Verbatim werden in mehr als 120 Ländern verkauft. Die Produktpalette umfasst optische Speichermedien, USB-Flash-Laufwerke, Speicherkarten, Festplatten, Solid-State-Laufwerke (SSDs), Mobil- und Desktop-Zubehör, Gaming-Zubehör und 3D-Druck-Filamente. Verbatim gehört zu CMC Magnetics, einem taiwanesischen Unternehmen und dem weltweit größten Hersteller von optischen Medien.

Die regionalen Hauptsitze von Verbatim sind: Verbatim Americas – Charlotte, Nordamerika; Verbatim Asia Pacific – Melbourne, Australien; Verbatim EUMEA – Eschborn, Deutschland; Australien; Verbatim Japan – Tokio, Japan.

