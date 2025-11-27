luckycloud startet Forschungsprojekt DREAM für souveräne Cloud-Lösungen im Mittelstand

Gemeinsam mit HK Business Solutions, der Justus-Liebig-Universität Gießen und der TH Köln entwickelt luckycloud praxistaugliche Sicherheits- und Datenraumtechnologien für kleine und mittlere Unternehmen.

Berlin, 27. November 2025 – Die luckycloud GmbH beginnt gemeinsam mit der HK Business Solutions GmbH, der Justus-Liebig-Universität (JLU) Gießen und der Technischen Hochschule Köln (TH Köln) das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt geförderte Forschungsprojekt DREAM. Ziel ist es, mittelständische Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Daten in der Cloud souverän zu verarbeiten und dabei flexibel und unabhängig von einzelnen Anbietern zu werden.

Viele Unternehmen stehen heute unter hohem Druck: Cyberangriffe nehmen zu, die Regulierung steigt und Cloud-Infrastrukturen werden immer komplexer. Gleichzeitig fehlen gerade im Mittelstand oft Ressourcen, um moderne, sichere Lösungen selbst aufzubauen und zu betreiben. DREAM entwickelt dezentrale Cloud-Ansätze, die sich einfach einsetzen und verwalten lassen, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Privatheit.

luckycloud übernimmt im Projekt eine zentrale Rolle. Das Berliner Unternehmen bringt seine Erfahrung als unabhängiger Cloud-Provider ein und arbeitet daran, die technischen Konzepte des Projekts in realen Umgebungen zu integrieren, zu testen und weiterzuentwickeln. Dazu baut luckycloud moderne Testumgebungen auf und pilotiert die Lösungen direkt bei mittelständischen Anwendern. Das Team setzt dabei unter anderem auf föderierte Kommunikationsarchitekturen wie Matrix, dezentrale Speichersysteme wie DAOS, quantensichere Verschlüsselungsansätze und die DREAM-Ansätze, um Sicherheit und Skalierbarkeit mit hoher Nutzerfreundlichkeit zu verbinden.

„Mit DREAM bringen wir Forschung und Praxis zusammen“, sagt Luc Mader, Gründer und Geschäftsführer der luckycloud GmbH. „Wir wollen zeigen, dass echte Datensouveränität nicht kompliziert sein muss. KMU sollen souveräne Cloud-Technologien nutzen können, ohne sich durch technische Hürden zu kämpfen oder in Abhängigkeiten zu geraten.“

Die HK Business Solutions GmbH koordiniert das Projekt und sorgt dafür, dass die Anforderungen aus der Praxis von Beginn an einfließen. Die JLU Gießen entwickelt strombasierte Technologie-Bausteine, untersucht die Nutzer- und Anwendungsperspektive und bewertet die Ergebnisse wissenschaftlich. Die TH Köln entwickelt dateibasierte Technologie-Bausteine für den Betrieb dezentraler Datenräume und evaluiert die Ergebnisse wissenschaftlich. Gemeinsam schafft das Konsortium eine Grundlage, auf der mittelständische Unternehmen digitale Dienste sicher einsetzen und langfristig flexibel bleiben können.

DREAM läuft über drei Jahre im Rahmen der Fördermaßnahme „KMU-innovativ: Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)“ des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Die Projektpartner bereiten die Ergebnisse so auf, dass sie nicht nur Unternehmen im Verbund zugutekommen. KMU sollen später auf Demonstratoren, Leitfäden und Werkzeuge zugreifen können, die ihnen den Einstieg in souveräne Cloud-Technologien erleichtern.

Weitere Informationen:

https://www.dream-projekt.de/

luckycloud.de

Über luckycloud

Die luckycloud GmbH ist ein deutscher File-Hosting-Dienst mit besonderem Fokus auf Sicherheit, Datenschutz und Verfügbarkeit. Die IT-Infrastruktur ist im alleinigen Besitz des in Berlin ansässigen Unternehmens und befindet sich in Deutschland. Durch das Zero-Knowledge-Cloud-Prinzip und starke dreifache Verschlüsselung behalten Nutzer die Hoheit und Souveränität über Ihre Daten. Mit dem konsequenten Einsatz von Open-Source-Software schafft das Unternehmen zudem die nötige Transparenz, um die maximale Wahrung der Privatsphäre garantieren zu können.

Daten unabhängig von Großkonzernen sicher in einer Cloud speichern zu können, war die Gründungsidee von CEO Luc Mader in 2015 und ist bis heute die Maxime des Cloud-Anbieters. Mehrere Hunderttausend User nutzen bereits die Dienste von luckycloud, denen durch Bestnoten in verschiedenen Tests mehrfach die hohe Qualität attestiert wurden.

Mit seinen Angeboten schafft das Start-up ein Gegengewicht zum massenhaften und systematischen Datensammeln großer Internet-Unternehmen − und zwar sowohl für private Endkunden als auch für Unternehmen und Organisationen. Zum luckycloud-Portfolio zählen neben der Lösung für Einzelnutzer (luckycloud One) auch luckycloud Teams, luckycloud Business und luckycloud Enterprise. Dabei stehen die Cloud-Services für Unternehmen für effizientes und kollaboratives Arbeiten. Mit luckycloud Enterprise profitieren Organisationen zudem von einer eigenen Cloud-Domain sowie eigenem Branding, nutzen eigene Server auf dedizierter Hardware und realisieren serverspezifische Konfigurationen wie etwa IP-spezifische Firewalls.

www.luckycloud.de

Pressekontakt

FUCHSKONZEPT GmbH

Louise Grams

Kastanienallee 10, 12587 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 652 61 148

Mail: kontakt(at)fuchskonzept.com

Unternehmenskontakt

luckycloud GmbH

Solmsstraße 26, 10961 Berlin

Tel.: +49 30 814 570 920

Mail: support(at)luckycloud.de