Verbatim auf der IFA 2025: Speicherlösungen und Zubehör für den mobilen Alltag

Eschborn, 06.08.2025 – Verbatim präsentiert auf der IFA 2025 vom 5. bis 9. September in Berlin sein aktuelles Portfolio an Speicherlösungen und Zubehörprodukten. Im Mittelpunkt des Messeauftritts in Halle 5.2 stehen neue externe SSDs zur Erweiterung des aktuellen Line-ups, mobile Ladegeräte und Kabel sowie tragbare Monitore für den flexiblen Einsatz im beruflichen oder privaten Umfeld.

Erweiterung des SSD-Portfolios

Verbatim präsentiert auf der Messe eine erweiterte Auswahl externer SSDs. Die Pocket-SSD-Reihe wird um stoßfeste Schutzhüllen und zusätzliche sommerliche Farbvarianten ergänzt. Zudem sind kompakte Mini-Modelle – mit oder ohne Statusanzeige – sowie eine Version mit robustem Aluminiumgehäuse geplant.

Zu den weiteren Neuheiten zählt die SnapBack SSD. Sie lässt sich magnetisch an MagSafe-kompatible Smartphones anheften und ermöglicht Apple ProRes 4K-Aufnahmen. Da die SSD die direkte Speicherung von Videos unterstützt, ist sie ideal für Nutzerinnen und Nutzer, die hochwertigen Content produzieren möchten, ohne den begrenzten internen Speicher des Smartphones zu belasten.

Die Tough Drive Secure SSD kombiniert ein eigenständiges Design mit robuster Bauweise und Sicherheitsfunktionen. Der Zugriff auf die mit einer 256-Bit-AES-Verschlüsselung gesicherten Daten kann wahlweise per Software-, Fingerabdruck oder Tastatur erfolgen.

Leichte Monitore für mobiles Arbeiten

Auf der IFA wird auch die aktuelle Produktpalette tragbarer Touchscreen-Monitore gezeigt. Diese umfasst Modelle in unterschiedlichen Größen und aus verschiedenen Materialien – von leichten bis hin zu robusten Varianten. Neu vorgestellt werden eine Dual-Vertical-Monitor-Lösung sowie Monitore mit integrierter Powerbank für den mobilen Einsatz.

Zubehör für jeden Lifestyle

Neben Speichermedien präsentiert Verbatim auch verschiedene Zubehörprodukte, darunter Multiport-GaN-Ladegeräte im Power-Tower-Design, eine neue Powerbank-Serie, universelle Reiseadapter mit zwei integrierten Kabeln, tragbare Handventilatoren sowie eine Audio-Linie mit True-Wireless-Stereo-(TWS)-Ohrhörern, Over-Ear-Kopfhörern und Nackenbügel-Headsets.

Die Evolution der Marke Verbatim

Ein zusätzlicher, sehr sichtbarer Schwerpunkt des Messeauftritts ist die weitere Etablierung des im vergangenen Jahr eingeführten Markenauftritts. Seit Juni 2024 verwendet Verbatim ein aktualisiertes Branding mit neuem Logo und dem Slogan „Anywhere. Everyday“. Das klare Design und das optimierte Farbschema sorgen für einen sichtbar modernen Auftritt – auch in der digitalen Welt. Auf der IFA 2025 zeigt Verbatim innovative Produkte und Technologien, die sich nahtlos in den Alltag integrieren und gleichzeitig höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design erfüllen.

Besucherinnen und Besucher der IFA sind herzlich eingeladen, Verbatim in Halle 5.2, Stand 189 zu besuchen.

Foto-Download: https://cloud.profil-pr.com/index.php/s/gQk9bWMZnSSFLyn

Über Verbatim

Die weltweit anerkannten Produkte von Verbatim werden in mehr als 120 Ländern verkauft. Die Produktpalette umfasst optische Speichermedien, USB-Flash-Laufwerke, Speicherkarten, Festplatten, Solid-State-Laufwerke (SSDs), Mobil- und Desktop-Zubehör, Gaming-Zubehör und 3D-Druck-Filamente. Verbatim gehört zu CMC Magnetics, einem taiwanesischen Unternehmen und dem weltweit größten Hersteller von optischen Medien.

Die regionalen Hauptsitze von Verbatim sind: Verbatim Americas – Charlotte, Nordamerika; Verbatim Asia Pacific – Melbourne, Australien; Verbatim EUMEA – Eschborn, Deutschland; Australien; Verbatim Japan – Tokio, Japan.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.verbatim.com