bvik und DRPGroup kooperieren zum Auftakt der DMEXCO 2025

Zukunftsgestalter: Networking-Event für B2B-Marketing-Champions

Der Bundesverband der Industriekommunikation (bvik) und die DRPGroup richten am 16. September 2025 von 17.30 bis 21.30 Uhr gemeinsam einen exklusiven Netzwerkabend für Entscheider:innen aus B2B-Marketing und -Kommunikation aus. Die Veranstaltung „bvik Connect“ im Kölner Event- und Co-Working-Areal THE CLOUTH bildet den Auftakt zur DMEXCO – Europas führendem Digital Marketing & Tech Event, der am 17. und 18. September 2025 in Köln stattfindet.

Impulse, Austausch und Networking stehen im Mittelpunkt der Abendveranstaltung im Vorfeld der DMEXCO. Denkanstöße zu aktuellen Entwicklungen im digitalen Marketing geben Tommy Moore, Kreativdirektor der DRPGroup, und Ercan Kocagöz, Director of Partnerships bei THESE GUYS, mit ihrem gemeinsamen Impulsvortrag „Wie man die Show stiehlt: zum perfekten Zusammenspiel von KI und emotionaler Intelligenz in der Unternehmenskommunikation“. Danach stehen inspirierende Gespräche, praxisnahe Diskussionen und der persönliche Austausch im Mittelpunkt.

Interessierte können sich ab sofort über die Webseite des bvik (Zukunftsgestalter: Networking-Event für B2B-Marketing-Champions | bvik) für die Veranstaltung anmelden. Nichtmitglieder im bvik können per Mail an koeln@drpgroup.com einen Code zur kostenfreien Teilnahme anfordern.

DRPGroup

DRPGroup ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet. DRPGroup hat den Hauptsitz in Hartlebury/Worchestershire bei Birmingham, betreibt Niederlassungen in London, Salford bei Manchester und Windsor und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA und Kanada vertreten.

DRP Germany GmbH

D-50733 Köln

Niehler Straße 104

Ansprechpartnerin: Romy Nowak

Telefon: +49 (0)221 / 71 61 230

E-Mail: romy.nowak@drpgroup.com

Internet: www.drpgroup.com

https://www.linkedin.com/company/drpg-germany