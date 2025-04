VDO Link verknüpft digitale Tachographen mit cloudbasierten Diensten

„Bisher war es besonders für kleine und mittelgroße Flotten schwer, das Potenzial ihrer Tachographendaten voll zu nutzen und damit ihre Prozesse zu digitalisieren“, erklärt Volkmar Knaup, Leiter Services Europa im Segment Commercial & Special Vehicles bei Continental. „Der VDO Link ist eine einfach anwendbare und flexible Lösung, um eine Telematikinfrastruktur im Fahrzeug schnell und effizient zu installieren.“

Zudem ermöglichen das offene Schnittstellenkonzept des VDO Links und die Echtzeit-Daten aus dem digitalen Tachographen viele weitere Anwendungsfälle und damit die weitere Digitalisierung von Speditionen und Transportunternehmen. Der VDO Link ist die erste echte Plug-and-Play-Lösung dieser Art und ab Anfang April erhältlich.

Plug-and-Play-Lösung für nahtlose Integration ohne Aufwand

Für die Installation des VDO Links ist kein zeit- und kostenintensiver Besuch in der Werkstatt nötig, da dieser einfach in die vordere Schnittstelle des Tachographen eingesteckt wird. Der VDO Link ist kompatibel mit allen digitalen VDO-Fahrtenschreibern ab dem DTCO 3.0. Nach der Registrierung auf der VDO Fleet-Webseite werden die gesammelten Fahrzeug-, Fahrer- und Positionsdaten in Echtzeit über LTE-Mobilfunk an die Secure Cloud von Continental gesendet. Besonders kleine und mittelgroße Flotten mit gemischtem Fahrzeugbestand bestehend beispielsweise aus unterschied­lichen Lkw-Generationen oder Miet- und Leasingfahrzeugen profitieren von dem Plug-and-Play-Konzept: Mit dem VDO Link können sie nahtlos und ohne zusätzlichen Aufwand ihre Prozesse automatisieren, Compliance-Aufgaben vereinfachen und sogar Produktivitätsgewinne erreichen. Dazu gehört zum Beispiel der gesetzlich vorgeschriebene Download des Massenspeichers, der mithilfe des VDO Links auch remote und automatisiert möglich ist. Aber auch andere Services von VDO Fleet wie VDO Fleet Maps, die benutzerfreundliche Track-and-Trace-Lösung und die auf Echtzeit basierende Fahrerverfügbarkeit können Flottenmanager jetzt unmittelbar nutzen.

Offene Schnittstellen für neue Services und Partner

Die sicheren und verlässlichen Tachographendaten – von Continental Trusted Data genannt – eignen sich zudem als Basis für weitere Anwendungsfälle und digitale Services für einen effizienteren Flottenalltag. Möglich macht das ein offenes Schnittstellenkonzept, über das auch externe Partner auf unterschiedliche Datensätze des Fahrtenschreibers zugreifen können. Denkbar ist zum Beispiel die Nutzung der Daten zu Lenk- und Ruhezeiten sowie möglicher Grenzübertritte für die automatische Erfassung von Arbeitszeiten durch Abrechnungsanbieter. Aber auch die Daten zur aktuellen Position sowie zu Laderaum und Gewicht des Fahrzeugs können Flottenmanager dazu nutzen, zusätzliche Frachtaufträge anzunehmen und so die Auslastung ihrer Flotte zu erhöhen. Für diese und weitere neue Anwendungsfälle und Services plant Continental, gemeinsam mit Entwicklungspartnern, Start-ups und Kunden die Servicelandschaft für Flotten und Fahrer weiter auszubauen und so das volle Potenzial des Tachographen zu erschließen. Quelle: Continental