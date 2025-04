Neue „Henke Technik“ gegen Cellulite und schlaffe Hautpartien

Ihre neuartige Spezialbehandlung mit dem Biostimulator Polynukleotide ist ihr Geheimtipp für straffere und verjüngte Haut an den Oberschenkeln, Armen, dem Bauch & mehr!

Bisher wurden Polynukleotide von PhilArt erfolgreich nur für Augen-, Gesicht- und Halsbehandlungen eingesetzt. Maja Henke, die Münchner Fachärztin für ästhetische Medizin, entwickelte jetzt eine neue einzigartige Henke Technik, mit der der neuartige Bioregenerator und Biostimulator Polynukleotid auch perfekt gegen Cellulite und schlaffe Haut an Oberschenkeln oder Kniepartien wirkt – ein völlig neuer Anwendungsbereich für den neuartigen Biostimulator. Pünktlich zum Sommer ermöglicht diese neue Methode, die Haut sichtbar zu straffen, ihre Struktur zu verbessern und ihr ein jugendlicheres Aussehen zu verleihen. So können Cellulite und schlaffe Hautpartien an Beinen und Armen verschwinden – für mehr Selbstbewusstsein im Sommerkleid oder Bikini.

Für Polynukleotid-Behandlungen werden gefilterte, ultragereinigte und sterilisierte natürliche DNA-Fraktionen, typischerweise gewonnen aus Lachs-DNA, die der menschlichen DNA sehr ähnlich ist eingesetzt. Dieser injizierbare Biostimulator wirkt auf zellulärer Ebene, indem er die körpereigene Fibroblastenproduktion anregt, was auch zu einer erhöhten Kollagen- und Elastinproduktion führt. D. h. Polynukleotide setzen ganz auf die Stimulierung der körpereigenen Regenerationsprozesse. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, die nur oberflächlich wirken, dringen Polynukleotide so tief in die Hautstruktur ein, integrieren sich ins Kollagengerüst und fördern so die natürliche Zellregeneration. Klinische Studien zeigten bemerkenswerte Ergebnisse: Eine Steigerung der Kollagenproduktion um 47 % und eine Verbesserung der Epidermisdicke um 52 % innerhalb von nur 23 Tagen.

Das Ergebnis: Die Haut gewinnt an Elastizität, Spannkraft und Dichte – sie wirkt nicht nur straffer, sondern wird auch langfristig verjüngt. Die Vorteile auf einen Blick: Die Hautelastizität, Hautstruktur, Festigkeit und Hautfeuchtigkeit werden verbessert, feine Linien und Falten werden minimiert; die Gewebereparatur und -regeneration wird gefördert und die Behandlung hat entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften.

Mit der speziellen Henke Technik Behandlung werden Polynukleotide nun auch speziell an Oberschenkeln, Oberarmen, am Bauch oder unter den Achseln eingesetzt, um erschlaffte Haut zu straffen und Cellulite zu reduzieren, das Hautbild wirkt gleichmäßiger und die Haut fühlt sich spürbar glatter an. Die Behandlung eignet sich besonders für Frauen oder Männer, die unter Cellulite und altersbedingter Erschlaffung der Haut leiden oder präventiv gegen schlaffe Haut vorgehen möchten.

Natürliche Hautverjüngung mit nachhaltigem Effekt

Die Behandlung mit Polynukleotiden ist eine effektive Methode zur Hautverjüngung und erfordert keine Ausfallzeit. Bereits nach wenigen Anwendungen zeigt sich eine deutliche Verbesserung der Hautqualität. Mit dieser fortschrittlichen Methode lassen sich nicht nur Alterungsprozesse verlangsamen, sondern auch bereits bestehende Hauterschlaffungen gezielt behandeln. Polynukleotide bieten eine effektive Möglichkeit, die Haut auf natürliche Weise zu regenerieren, ihr neue Vitalität zu verleihen und ein strafferes, ebenmäßigeres Hautbild zu erzielen.

Maja Henke – Fachärztin für Chirurgie und Inhaberin von Ästhetik Henke

Die ausgebildete Fachärztin für Chirurgie und erfahrene Notfallmedizinerin ist als niedergelassene Ärztin mit eigener Praxis seit 2011 im Fachbereich der ästhetischen Medizin tätig. Ihr Schwerpunkt liegt in minimal invasiven Behandlungstechniken zur Modellage sowie Straffung von Gesicht, Dekolleté und Körper. Ihre Patienten sollen sich in ihrer Haut rundum wohlfühlen und auch von innen heraus wieder strahlen. Ihre hoch dosierten Power-Infusionen, die nach intensiven Vorgesprächen mit den Patienten maßgeschneidert werden, verhelfen Körper und Geist zu neuer Energie.

Mehr Infos unter: aesthetik-henke.de