vDatacenter erhält Managed Kubernetes

Managed Kubernetes ermöglicht das vollautomatisierte Erstellen von fertigen Kubernetes Clustern. Auch mehrere Cluster lassen sich binnen kürzester Zeit unkompliziert erstellen.

Ab sofort erhalten alle Kunden die unser vDatacenter gebucht haben, kostenfrei Managed Kubernetes und Loadbalancer Funktionalität.

Was sind Load Balancer?

Erstellen Sie über unsere Benutzeroberfläche einfache Loadbalancer im Standalone oder Hochverfügbarkeitsmodus (Aktiv/Standby).

So können Workloads bequem und einfach auf mehrere Server verteilt werden. Webseite können so über zwei oder mehrere Webserver verteilt werden.

Bequem per Weboberfläche legen Sie die Mitglieder fest und definieren Balancing Einstellungen. Auch einfache Weiterleitungsregeln beispielsweise von HTTPS zu HTTP sind integriert und per Klick verfügbar. So lassen sich SSL Zertifikate direkt zentral auf dem Loadbalancer verwalten, anstelle auf allen Mitgliedsservern.





Was ist Managed Kubernetes?

Kubernetes® ist der Branchenstandard unter den Container-Orchestrierern. Unternehmen aller Größen verwenden ihn. Er erleichtert die Bereitstellung, Resilienz und Skalierbarkeit Ihrer Anwendungen. Unsere Teams stellen dabei alle Bestandteile des Angebots bereit, hosten, überwachen und warten sie. Die Updates dieser Bestandteile sind selbstverständlich kostenlos. Der gemanagte Kubernetes®-Dienst basiert auf Public-Cloud-Instanzen von united hoster.

Über die Weboberfläche erstellen Sie binnen weniger Minuten Ihren eigenen Kubernetes Cluster. Wählen Sie dabei ob die Kubernetes Master-Server als Standalone oder Hochverfügbarkeitscluster laufen.

Selbstverständlich laufen unsere Kubernetes Cluster nur auf hochperformanten Enterprise SSD Storage.

Passen Sie den Cluster an Ihre Workloads and und vergrößern oder reduzieren Sie per Knopfdruck die Worker.



Kostenlos testen!

Testen Sie unser vDatacenter kostenfrei für 14 Tage ohne Kauf-Verpflichtung.

Jetzt informieren unter:

https://www.united-hoster.de/managed-cloud/private-cloud/virtuelles-datacenter.html

Clouddienste brauchen eine sichere Plattform. Infrastruktur und Hosting-Lösungen für Privat- und Geschäftskunden. Wir finden die richtige Lösung für Sie!

Firmenkontakt

united hoster GmbH

Alexander Pelz

Max-Eyth-Str. 21

72622 Nürtingen

0711 169173 50

info@united-hoster.de

https://www.united-hoster.de

Bildquelle: united hoster GmbH