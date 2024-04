Vattenfall und XCharge kooperieren für Smart Energy

Von 60 bis 210 Kilowatt – Ladegeräte der Net Zero Series ebnen deutschlandweit den Weg für hohe Leistungen an Standorten mit geringer Anschlussleistung

Hamburg, 29.4.2024 – High Power Charging ist in vielen Regionen Deutschlands noch eher die Ausnahme als die Regel. Der Grund: Eine Netzerweiterung für einen Gleichstrom-(DC)-Anschluss mit hoher Leistung kann viel Zeit in Anspruch nehmen, bis sie genehmigt und gebaut ist – in manchen Regionen bis zu 18 Monate. Vattenfall und die XCharge Europe GmbH nehmen, basierend auf ihrem Rahmenvertrag zur Lieferung von Ladeinfrastruktur, am ersten Standort die Teststellung und Erprobung einer batterieunterstützten Ladesäule vor. Um auf flexible und unbürokratische Weise Hochleistungsladen an diesen Standorten zu ermöglichen, setzt Vattenfall auf die Smart-Energy-Lösung XCharge Net Zero Series (NZS). Ausgestattet mit einer integrierten 233-kWh-Batterie zeichnet sie sich durch die Fähigkeit aus, dem Nutzer trotz einer geringen Anschlussleistung von nur 60 Kilowatt eine Ladeleistung von bis zu 210 Kilowatt zu bieten.

Der erste Schauplatz dieser Teststellung ist der Parkplatz des famila-Verbrauchermarktes am Westring im niedersächsischen Wildeshausen. Vattenfall nutzt diesen Ort als Testlauf für weitere ähnliche Standorte in seinem Portfolio und hat dort die bestehenden AC-Ladegeräte durch einen batteriegestützten Schnelllader der Net Zero Series ersetzt. Ab sofort können Verbraucher auf dem Parkplatz ihr Fahrzeug während des Einkaufs startklar für die nächsten Etappen machen. Die NZS ermöglicht allen Elektrofahrzeugen mit CCS-Anschluss unkompliziertes und schnelles Laden und steigert dadurch die Attraktivität von Läden oder Märkten als Einkaufsziel für Verbraucher.

Stabilisierung des Stromnetzes bei hoher Auslastung

Vattenfall führt die Erprobung durch, um Schnellladesäulen in Zukunft in vielen weiteren Netzanschlussgebieten mit niedriger Leistung verfügbar zu machen. Durch ihre integrierte 233-kWh-Batterie ermöglicht die NZS ein sogenanntes Peak-Shaving: Sie glättet Lastspitzen, indem sie in Zeiten geringer Netzauslastung Strom in ihrer Batterie speichert und bei Bedarf hohe Leistungen von bis zu 210 Kilowatt auch dann an Verbraucher abgibt, wenn das Stromnetz einer hohen Belastung ausgesetzt ist. Somit trägt die Lösung von XCharge zur Stabilisierung des Netzes in Zeiten von Verbrauchsspitzen bei, während Verbraucher von einem erstklassigen Schnellladeerlebnis profitieren. Die NZS lässt sich mit einem standardmäßig verbauten Industriestecker problemlos an einer Vielzahl von Standorten installieren.

Die Kooperation zwischen Vattenfall und XCharge begann 2022 mit dem Einsatz von C6EU-Ladegeräten in Deutschland, den Niederlanden und Schweden. Beide Partner planen ihre Zusammenarbeit zu stärken und weiter auszubauen.

„Mit unserer Net Zero Series auf Parkplätzen von Verbrauchermärkten aller Art verschaffen wir den Konsumenten ein Premium-Schnellladeerlebnis, während sie ihre Einkäufe erledigen“, erklärt Albina Iljasov, Head of Europe bei XCharge. „Gesteigert wird der Komfort noch dadurch, dass die batteriegestützte Lösung schnelles Laden auch in den Zeiten ermöglicht, in denen das Stromnetz stark ausgelastet ist.“

Tim Gansczyk, Geschäftsführer Vattenfall E-Mobility Deutschland: „Mit InCharge bauen wir eins der größten Ladenetze Europas. Insbesondere in Deutschland investieren wir mit zirka 100 Millionen Euro pro Jahr massiv in den Ausbau von öffentlich zugänglichen Schnellladestationen. Ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg von InCharge sind unsere Lieferanten und Partner. Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit XCharge und die Erprobung des neuen Schnellladers mit Batteriespeicher.“

Über Vattenfall

Vattenfall ist ein europäisches Energieunternehmen mit rund 21.000 Mitarbeitern. Seit mehr als 100 Jahren elektrifizieren wir Industrien, versorgen Menschen mit Energie und modernisieren unseren Lebensstil durch Innovation und Zusammenarbeit. Wir arbeiten an Fossilfreiheit. Mehr: https://group.vattenfall.com/de

Über XCharge Europe

XCharge Europe ist ein wegweisender Anbieter von leistungsstarken und batteriegestützten Ladelösungen. Seit 2017 unterstützt das Unternehmen führende Firmen der Branche mit hochmodernen Ladelösungen und zuverlässigen After-Sales-Services. Mit dem Hauptsitz in Hamburg und dem SGS-Labor in Madrid, Spanien, hat sich XCharge Europe der Einhaltung strenger Qualitätsstandards verschrieben. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, seine Präsenz für die Weiterentwicklung des Ladebetriebs auszubauen.

