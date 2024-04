„In Full Color“: Keter präsentiert neue Premium-Designlinie und Trendstudie auf der spoga+gafa 2024

16.-18.06.2024 // Messegelände Köln // Halle 9.01, Stand C021

Wolframs-Eschenbach, 29.04 2024 – Keter ( www.keter.de) kehrt nach mehreren Jahren Abstinenz auf die Gartenmessebühne zurück: Der weltweit führende Hersteller von Lifestyle-Kunststoffprodukten für Haus und Garten präsentiert sich in diesem Jahr wieder mit einem großen Messestand auf der spoga+gafa 2024 in Köln. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur neue und qualitativ hochwertigste Outdoor-Produkte, sondern auch die Ergebnisse einer Studie, die derzeit einzigartig in Deutschland ist, und vor allem für Einzelhandelsunternehmen mit Fokus auf Gartenbau und Outdoor-Lebensraumgestaltung von Interesse sein wird.

Auf 870 Quadratmetern erwartet die Besucher auf dem Keter Messestand (C021, Halle 9.01) eine ganze Welt voller Garteninspirationen. Ein Highlight ist neben den beiden exklusiven Secret Rooms der „Amazing Space“ mit der neuen Keter Signature Collection – ein Premium-Sortiment, dessen Material optisch so sehr natürlichem Holz nahekommt, dass es mit bloßem Auge kaum zu unterscheiden ist. Die Kollektion basiert zudem auf einem einzigartigen Konzept zur harmonischen Gartengestaltung, in dem von der Kissenbox über den Gartenschrank bis hin zum Gartenhaus sämtliche Produkte visuell so aufeinander abgestimmt sind, dass ein ruhiger und aufgeräumter Gesamteindruck entsteht.

>>> Keter Signature Collection überzeugt mit mehreren Farbwelten

„Keter in Full Color“ lautet der Slogan für die Signature Collection – denn diese besteht aus mehreren Produktlinien, die in verschiedenen Holztönen angeboten werden. Aktuell sind es mit Walnut, Venetian und Ashwood drei, doch auf dem Keter Messestand werden auf der spoga+gafa 2024 gleich mehrere Neuzugänge präsentiert. Ihr Markenzeichen: bisher nie dagewesene natürliche Holzoptik und ein sehr modernes reduziertes Ästhetik-Konzept, das häufig auch Trends aus dem Wohnbereich in den Garten bringt, und damit vor allem anspruchsvolle Konsument:innen ansprechen soll. Innerhalb jeder Linie bietet Keter eine ganze Reihe von aufeinander abgestimmten Produkten an.

>>> DECoCOAT™ – neue Technologie für die ultimative Holzoptik

Die neue Keter Signature Collection beeindruckt aber nicht nur durch ihr attraktives Design, sondern auch durch ihre authentische natürliche Wirkung. Zu verdanken hat sie dies DECoCOAT™ , einer fortschrittlichen wetterfesten Verbundstofftechnologie, die auf einem völlig neuartigen Produktionsverfahren basiert. Dieses wurde von Keter speziell für die Herstellung von Gartenhäusern und anderen Outdoor-Produkten entwickelt. Deshalb sehen alle Modelle der Keter Signature Collection besonders holzig und verblüffend naturgetreu aus, nicht zuletzt aufgrund der realitätsgetreuen Maserungen. Dabei ist der Pflegeaufwand im Vergleich zu Holz minimal, denn Wetter- und UV-Schutz verhindern ein Verblassen, Abblättern und Absplittern.

>>> Neue Studie mit Insights für die grüne Branche

Keter ist seit Jahren ein Trendsetter im Bereich Aufbewahrungslösungen und Outdoor-Möbel. Nicht zuletzt deshalb, weil das Unternehmen ein einzigartiges, bedarfsgerechtes Konsumentenerlebnis bieten will. Um dies auch in Zukunft sicherzustellen, wurde in diesem Jahr erstmals die Studie „Garten im Wandel: Insights für die grüne Branche“ initiiert. In Zusammenarbeit mit dem Zentralverband Gartenbau und der Online-Community „Wir sind Garten“ wurden dafür rund zweitausend Gartenbesitzende nach ihren Bedürfnissen und Wünschen befragt. Die zentralen Ergebnisse der Studie werden vor allem für Einzelhandelsunternehmen mit Fokus auf Gartenbau und Outdoor-Lebensraumgestaltung von Interesse sein und am 17. Juni 2024 auf der spoga+gafa präsentiert.

Keter ist seit 70 Jahren branchenführend in der Herstellung von Produkten aus Kunstharzstoffen und ebenso lange inspiriert die Marke die Menschen mit innovativen und hochwertigen Produkten, mit denen sie in ihrem Haus und Garten ein außergewöhnliches Ambiente schaffen können. Wir konzentrieren uns darauf, Produkte zu kreieren, die stilvoll, praktisch und langlebig sind, und über Funktionen verfügen, die Menschen helfen, Momente gemeinsam zu genießen.

