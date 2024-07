Finnlands führender Hersteller von kopfhörern, Valco Oy, gibt stolz seine Zusammenarbeit mit der weltbekannten Band Apocalyptica bekannt.

Helsinki, 11.07.2024 (zur Veröffentlichung gesperrt bis 11.07.) – Finnlands führender Hersteller von Valco-Marken-Geräuschunterdrückungskopfhörern, Valco Oy, gibt stolz seine Zusammenarbeit mit der weltbekannten Band Apocalyptica bekannt. Diese Partnerschaft hat zu einer limitierten Auflage der VMK25 Apocalyptica-Geräuschunterdrückungskopfhörer geführt, die Valcos fortschrittliche Technologie mit Apocalypticas ikonischem Stil kombiniert.

„Technisch gesehen und ehrlich gesagt, handelt es sich um genau dieselben Kopfhörer wie die bereits erhältlichen VMK25, aber im Stil von Apocalyptica gebrandet. Die begrenzte Verfügbarkeit macht sie jedoch zu einem zukünftigen Sammlerstück,“ sagt Markus Eronen von Valco.

Die Kopfhörer bieten den Nutzern die Möglichkeit, dieselbe Klangqualität und das Design zu erleben, die Apocalyptica selbst schätzen und verwenden. Die Apocalyptica VMK25-Kopfhörer haben eine einzigartige Außenschale, die den unverwechselbaren visuellen Stil der Band widerspiegelt.

Valco ist bekannt für sein hochwertiges finnisches Design und exzellente Klangqualität, und diese Kopfhörer sind keine Ausnahme. Die von Lauri Lumme entworfenen VMK25-Kopfhörer sind mit erstklassiger Geräuschunterdrückungstechnologie ausgestattet, die Hintergrundgeräusche effektiv reduziert und das Hörerlebnis verbessert. Die einzigartigen Verbundelemente, die von Audioguru Jasse Kesti feinabgestimmt wurden, sorgen für überlegene Klangqualität.

„Endlich kannst du alle schrillen Cellotöne und störenden Frequenzen so hören, wie sie gehört werden sollen – ein bisschen Schmerz verursachend, aber noch mehr Freude beim Hörerlebnis bereitend!“ sagt Perttu Kivilaakso von Apocalyptica über die Kopfhörer.

Diese Zusammenarbeit ist nicht die erste ihrer Art, da Valco Anfang dieses Jahres auch Kopfhörer für den dänischen Metal-Pionier D-A-D produziert hat.

„Valco hat solche Partnerschaften nicht aktiv gesucht; die Initiative kam von Bands, die zuerst Kunden wurden, sich in die Klangqualität und den Vibe verliebten und dann auf uns zukamen,“ fährt Eronen fort.

„Wir wollten mit dem finnischen Unternehmen Valco zusammenarbeiten, weil ihre Herangehensweise dieselben Werte und Ambitionen widerspiegelt, die wir immer – oder zumindest ziemlich oft – auch in Apocalyptica gepflegt haben. Überlegene Qualität trifft auf Selbstironie, denn man muss ein Funkeln in den Augen haben,“ kommentiert Kivilaakso.

Verfügbarkeit

Eine limitierte Auflage der Apocalyptica VMK25-Kopfhörer wird ab dem 11. Juli im Valco-Onlineshop erhältlich sein. Sichern Sie sich Ihre und erleben Sie die perfekte Kombination aus Klangqualität und Stil.

Für weitere Informationen und Vorbestellungen: www.valco.fi

Über Valco:

Valco ist eine finnische Marke, die für ihre innovativen Audioprodukte bekannt ist. Unter der Leitung von Audioguru Jasse „Jazmanaut“ Kesti hat Valco eine Reihe von Geräuschunterdrückungskopfhörern entwickelt, wobei der VMK25 das Flaggschiffmodell ist.

Die Mission von Valco ist es, genügend hochwertige Audioprodukte zu verkaufen, um den Bau eines Todessterns (nicht in Verbindung mit der Walt Disney Company) zu finanzieren und die gesamte Menschheit zu unterwerfen. Valco ist bestrebt, durch Innovation, Nachhaltigkeit und finnisches Design das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und ein außergewöhnliches Hörerlebnis zu bieten.

Über Apocalyptica:

Apocalyptica ist eine finnische Band, die dafür bekannt ist, klassische Musik mit Heavy Metal zu verbinden. Die Band wurde 1993 an der Sibelius-Akademie in Helsinki gegründet und erlangte mit ihrem Debütalbum „Plays Metallica by Four Cellos“ internationale Bekanntheit. Seitdem hat die Band mehrere erfolgreiche Alben veröffentlicht und mit namhaften Musikern wie Ville Valo, Corey Taylor und James Hetfield zusammengearbeitet. Apocalypticas Reise war eine unglaubliche Fusion aus klassischer Musik und Heavy Metal, und ihre Geschichte geht weiter. Es ist passend, dass ihr neuestes Album „Plays Metallica, Vol. 2“ zu ihren Wurzeln zurückkehrt.

