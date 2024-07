Effektives Lernen mit maßgeschneiderten Videos von Scribble Video

Umfassender Service von der Idee bis zur Umsetzung

Hamburg, Juni 2024 – Scribble Video Hamburg bietet eine innovative Lösung, um komplexe Themen leicht verständlich zu vermitteln. Mit ihren maßgeschneiderten Lernvideos setzt die Hamburger Agentur neue Maßstäbe im Bereich der innerbetrieblichen Wissensvermittlung und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Schulungsinhalte ansprechend und effektiv zu präsentieren.

Maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Bedürfnisse

„Wir verstehen, dass jedes Unternehmen einzigartig ist und individuelle Anforderungen hat“, sagt Carsten Müller, Gründer von Scribble Video. „Deshalb entwickeln wir für jeden Kunden maßgeschneiderte Lernvideos, die exakt auf deren Bedürfnisse abgestimmt sind. Unsere Videos sind prägnant, kreativ und hinterlassen einen bleibenden Eindruck.“

Langjährige Erfahrung und namhafte Kunden

Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Erstellung von Erklär- und Lernvideos hat sich Scribble Video als führender Anbieter in diesem Bereich etabliert. Die Kundenliste umfasst sowohl kleine Startups als auch große Unternehmen wie Otto, Knauf und die ARAG. Jedes Projekt wird individuell gestaltet, um sicherzustellen, dass der Lerninhalt klar und verständlich vermittelt wird.

Umfassender Service von der Idee bis zur Umsetzung

Scribble Video bietet einen vollständigen Service, der alle Schritte von der Konzeptentwicklung über die Erstellung von Storyboards bis hin zur finalen Produktion umfasst. Das erfahrene Team aus Drehbuchautoren, Grafikern und E-Learning-Spezialisten. arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass die Lernvideos den gewünschten Lernerfolg erzielen.

Leistungen im Detail

1.Konzeptentwicklung: In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden wird ein maßgeschneidertes Konzept entwickelt, das die Lerninhalte effektiv vermittelt.

2.Storyboard-Erstellung: Visuelle Skizzen und Storyboards helfen, die Struktur des Videos zu planen und sicherzustellen, dass alle wichtigen Punkte abgedeckt werden.

3.Produktion: Mit modernster Technik und kreativen Ansätzen wird das Konzept in ein ansprechendes Video umgesetzt.

4.Mehrsprachigkeit: Videos können in mehreren Sprachen produziert werden, um auch international Mitarbeiter zu erreichen.

Vorteile der Lernvideos

Verständlichkeit: Komplexe Inhalte werden einfach und verständlich vermittelt.

Engagement: Visuell ansprechende Videos halten die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter.

Effizienz: Lerninhalte werden in kurzer Zeit prägnant auf den Punkt gebracht.

Flexibilität: Anpassung an verschiedene Plattformen und Zielgruppen.

Erfolgsgeschichten und Kundenfeedback

Ein beeindruckendes Beispiel für den Erfolg von Scribble Video ist die Zusammenarbeit mit einem führenden Versicherungsunternehmen. Durch ein kurzes, prägnantes Lernvideo konnte das Unternehmen seine Mitarbeiter effizient schulen und das „mobile Arbeiten im Ausland“ verständlich erklären. Das positive Feedback der Mitarbeiter bestätigte den Erfolg der Methode.

Scribble Video wurde mit dem Ziel gegründet, die Art und Weise, wie Wissen vermittelt wird, zu revolutionieren. Das kreative Team aus erfahrenen Experten bringt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kommunikation und E-Learning mit. Diese Expertise ermöglicht es Scribble Video, komplexe Themen in fesselnde Geschichten zu verwandeln, die leicht verständlich sind und einen bleibenden Lernerfolg sichern.

Kontakt

Scribble Video

Leena Müller

Brunnenkoppel 28

22041 Hamburg

040-652 52 30



https://www.scribble-video.de

