Unterstützung für Kinderhaus in Bremerhaven

Starcar spendet 50.000 Euro für die Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.

Auch in diesem Jahr ist Starcar Partner der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V., die es sich zur Aufgabe gemacht hat, notleidenden Kindern und Jugendlichen in Deutschland und auf der ganzen Welt zu helfen. Dafür stellten die Autovermietungsprofis zum einen die Shuttles für den RTL Spendenmarathon und unterstützten die Stiftung zum anderen mit einer Spende in Höhe von 50.000 Euro. Geld, das unter anderem für die Neueröffnung eines Kinderhauses in Bremerhaven verwendet wird. „Kinder sind die Zukunft. Sie können sich nicht selbst beschützen, es ist unsere Aufgabe, das zu tun. Ich selbst bin Vater und auch schon Großvater, weshalb mir dieses Projekt ein besonderes Anliegen ist“, freut sich Jens E. Hilgerloh, Geschäftsführer der Starcar Europa Service Group AG und Präsident des Bundesverbands der Autovermieter.

Das Unternehmen blickt auf historische Bestwerte bei den Finanzkennzahlen zurück. „2022 war das erfolgreichste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte“, betont Jens E. Hilgerloh und fügt hinzu: „Umso wichtiger ist es, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben.“

Starcar hat sich über drei Jahrzehnte als eine der größten Autovermietungen Deutschlands etabliert und zeichnet sich besonders durch hohe Servicequalität und ihren unkonventionellen Charakter aus. Mit mehr als 90 Starcar-Filialen und über 500 Partnerstationen der Konzernmutter positioniert sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg als starker Partner auf dem Autovermietungsmarkt. Zudem stellt Starcar im Firmen- und Privatkundengeschäft die Hauptmarke der neu gegründeten Starcar Europa Service Group AG dar.

Bildquelle: RTL