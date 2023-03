Unterstützung für die Schülerwohngruppen der DIAKOVERE Annastift

Die PSD Bank Hannover spendet für Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen mit Handicap

Mit einem Betrag von 4.000 Euro unterstützt die PSD Bank Hannover eG die Inklusionsarbeit der DIAKOVERE Annastift Leben und Lernen gGmbH. Kinder und Jugendlichen mit körperlichen und seelischen Behinderungen, die in familienähnlichen Wohngemeinschaften leben, werden bis zum Ende der Schulzeit in den Schülerwohngruppen unterstützt und bei allen Aktivitäten pädagogisch begleitet.

Das DIAKOVERE Annastift bietet in Hannover an den Standorten Wülferode und Mittelfeld Kindern und Jugendlichen mit Handicap ein Zuhause auf Zeit. In den Wohngruppen erhalten die Kinder pädagogische Betreuung, medizinisch-pflegerische Versorgung rund um die Uhr und die Möglichkeit gemeinsam zu leben, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Dazu gibt es vielfältige Angebote, um Erfahrungen zu sammeln und ein individuelles Maß an Selbstständigkeit zu erlangen. Ein wichtiger Bestandteil, um Teilhabe zu schaffen, sind dabei Freizeitaktivitäten. So soll die Zuwendung der Bank die Angebotspalette im Gruppenalltag erweitern und beispielsweise für Eintrittskarten in den Zoo oder die Mitfinanzierung von Ferienfahrten genutzt werden.

Die Betreuung in den Schülerwohngruppen zielt immer auf die Förderung von Selbstständigkeit und Teilhabe und findet in enger Zusammenarbeit mit den Eltern statt. „Freizeitaktivitäten sind dabei für die individuelle Weiterentwicklung Kinder sehr wichtig“, so Dirk Semrau, Bereichsleiter Wohn- und Betreuungsbereich der DIAKOVERE Annastift Leben und Lernen gGmbH.

Dazu Torsten Krieger, Vorstandssprecher der PSD Bank Hannover: „Die Förderung von Kindern und Jugendlichen liegt uns sehr am Herzen,“ und fügt hinzu: „Für Kinder mit Handicap ist besonderes Engagement umso wichtiger. Wir freuen uns deshalb sehr, wenn die Kinder viele Eindrücke erleben und bei den Ausflügen Spaß haben.“

Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit 150 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namenhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 50.000 Kunden, 30.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12.2022).

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

