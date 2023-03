Ostern ist nicht mehr weit. Wussten Sie, dass die folgenden Buchtipps kleine Helfer vom Osterhasen sind? Sie verkürzen nämlich mit liebenswerten Geschichten das Warten auf das Osterfest.

Hopser will helfen

Ein Bilderbuch für Kinder ab 4 Jahre. Hopser ist der Jüngste in der Familie Osterhase. Vor Ostern haben alle viel zu tun und keiner hat Zeit für Hopser. Er stört die Großen nur bei der Arbeit und darf ihnen nicht helfen, weil er zu klein ist. Dabei würde er so gern mitarbeiten. Doch zum Glück gibt es Oma und Opa.

Taschenbuch: 30 Seiten

ISBN-13: 978-1497469082

Kleiner mutiger Hase Hoppel, Weihnachtshase und Osterhase

Zwei liebenswerte Ostergeschichten. In der ersten wird von dem kleinen Hasenjungen Hoppel erzählt, der sich mutig dem Hahn Oskar stellt und das Osterfest rettet. Der Weihnachtshase sorgt in der zweiten Geschichte für Überraschung beim Osterhasen. Ob es dann auch besondere Ostereier für die Kinder gibt?. Dieses Buch ist als Wendebuch gestaltet und kann sowohl auf Deutsch als auch in Niederländisch gelesen werden.

Taschenbuch: 60 Seiten

ISBN-13: 978-3748510789

ISBN-13: 978-3748509691

Ostern mit Nepomuck und Finn

Hast Du Lust, das Osterfest mit Nepomuck und Finn zu feiern?

Der Kobold macht sich auf den Weg, um seine Mäusefreunde zu besuchen. Natürlich geht es dabei turbulent zu, und alle Nepomuck-Finn-Fans kommen wieder voll auf ihre Kosten!

Neben einer spannenden Geschichte warten diesmal unter anderem tolle Basteltipps auf Dich!

ISBN-13: 978-3750407725

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/