Unterstützung bei der Milch-Aufzucht von Jungtieren

Sichere Fütterung von Welpen, Kitten, Nagetiere mit dem richtigen Tier-Sauger

Kann eine Tier-Mutter nach der Geburt ihre Jungen nicht säugen, muss der Mensch diesen wichtigen Part übernehmen. Katzen, Hunde, Meerschweinchen, Kaninchen, Eichhörnchen oder Igel Babys müssen regelmäßig mit Ersatzmilch gefüttert werden. Die Gefahren: Das Jungtier nimmt die „Ersatz-Zitze“ nicht an oder verschluckt sich bei Trinken. Beides ist lebensbedrohlich für die Babys. Um diese Gefahr auf ein Minimum zu reduzieren, wurde von Praktikern spezielle Tiersauger für Spritzen und kleine Flaschen entwickelt. Sie werden aus lebensmittelechtem Silikon in Deutschland hergestellt. Das Material ist identisch zu den geprüften Nuckis und Saugern für Kinder. „Wir möchten unseren Jungtieren mit der Fütterung keine Farb- oder Schadstoffe sowie Weichmacher zuführen. Auch war es uns ganz wichtig, dass wir Sauger anbieten, die ausgekocht werden können, aber trotzdem stabil bleiben und sich nicht auflösen.“ Aus diesem Grund nutzen wir hochwertigstes Material für unsere „AniMam“ Sauger und garantieren eine sichere und saubere Tierfütterung“, so Vera Heck von der Eichhörnchenhilfe Spessart, die mit anderen Tierstationen die „AniMam“ Sauger entwickelt hat.

AniMam Nippel sind transparent, sodass kleine Mengen Medikamente sicher verabreicht werden. Das Material fühlt sich weich und geschmeidig an. Außerdem werden spezielle Spritzen mit den Saugern geliefert. „Neben den richtigen Saugern ist die Spritze wichtig. Sie darf auf keinen Fall ruckeln oder zu schwer bzw. zu leicht zu führen sein. Unsere Spritzen sind ruckelfrei und können nach der Fütterung ausgekocht werden, ohne ihre gleitende Führung zu verlieren“, so Vera Heck. Viele Züchter oder Wildtierstationen können viel Müll und Geld sparen, da sie die Spritzen nach Gebrauch nicht entsorgen, sondern mehrfach nutzen können. Die Spritzen werden in Deutschland bzw. Dänemark hergestellt.

AniMam Sauger gibt es in den Größen Mini, Midi und Maxi. Von der Maus, Katze bis zum kleinen Hundewelpen können alle Säugetiere damit versorgt werden. Die AniMam Spritzen gibt es in den Größen 1ml, 2ml, 3ml und 5ml. Zu erhalten sind die Sauger in fachkundigen Onlineshops (u.a. Waldkobolde.shop. welkas-shop.de) sowie bei Amazon.

Webseite: www.animam-feeding.com

Der Vera-Verlag ist ein Einzelunternehmen, das den www.Waldkobolde.shop betreibt. Ein Onlineshop für den Wildtierbedarf dessen Gewinn zu 25% an Wildtierhilfen ausgeschüttet wird. In Zusammenarbeit mit der „Eichhörnchenhilfe Spessart“, werden Produkte für die Tierpflege und Tierfütterung entwickelt. Ansässig im hessischen Rodenbach ist das Unternehmen seit 2019 auf dem Markt erfolgreich tätig.

Kontakt

Vera-Verlag

Vera Heck

Amselweg 7

63517 Rodenbach

v.heck@vera-verlag.de

http://waldkobolde.shop

