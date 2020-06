Unternehmerische Belastbarkeit während der Pandemie und in der Zeit danach

Orange Business Services präsentiert neue Webinar-Reihe

WAS:

Orange Business Services startet eine neue Webinar-Reihe. Sie soll Unternehmen bei der Bewältigung der geschäftlichen und technologischen Herausforderungen durch COVID-19 unterstützen – jetzt und in der Zeit danach. Unter den Teilnehmern sind Experten und Branchenführer von Orange Silicon Valley und Orange Business Services. Außerdem wird es Interviews mit den Partnern Aruba, Checkpoint und Cisco sowie dem Beratungsunternehmen ISG geben. Sie alle geben Einblicke in die Schaffung widerstandsfähiger Organisationen für die neue Normalität.

WANN:

Die Webinar-Reihe läuft im Zeitraum vom 23. Juni bis 26. August. Die verschiedenen Episoden thematisieren die Auswirkungen der aktuellen Pandemie branchen- und technologieübergreifend. Außerdem werden Perspektiven gegeben, wie digitale Innovationen Unternehmen jetzt voranbringen können. Themen des Programms sind unter anderem: Homeoffice und Remote Working, Gesundheitswesen, Bildung, Sicherheit, Einzelhandel, Supply Chains, Konnektivität und Unterhaltung.

WIESO:

Die COVID-19 Pandemie zwang mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung zum Lock Down. Dies hatte die größte globale Rezession der Geschichte zur Folge. Die Webinare bieten einen Leitfaden für den Erfolg in einer neuen Low-Touch-Ökonomie. Hierzu werden die technischen Innovationen zur Neudefinition von Geschäftsprozessen untersucht.

ZEITPLAN JUNI:

Nachfolgend haben wir die ersten drei Episoden im Überblick zusammengefasst. Den kompletten Zeitplan finden Sie hier:

Das neue Normal im Enterprise-Umfeld –

23. Juni 2020, 12:00 Uhr EDT/ 18:00 Uhr MEZ

Diskussionsthemen:

-Wer ist verantwortlich für die digitale Transformation: CIO, CTO, COVID?

-Welche Initiativen zur digitalen Transformation werden vorangetrieben und welche werden zurückgestellt?

-Wie radikal erzwingt die digitale Transformation eine strategische Neubewertung der Rolle der Technologie in der Wirtschaft?

Flexible IT in Zeiten der Unklarheit –

25. Juni 2020, 13:00 Uhr EDT/ 19:00 Uhr MEZ

Diskussionsthemen:

-Der Wechsel von einem temporären zu einem permanenten Remote-Work-Modell und die Auswirkungen auf Sicherheit und Konnektivität

-Rolle des LAN im neuen Büro

-Die Flexibilität in aktuellen und zukünftigen IT-Infrastrukturen

Die neue Normalität im Handel –

30. Juni 2020, 12:00 Uhr EDT/ 18:00 Uhr MEZ

Diskussionsthemen:

-Welches Kaufverhalten der Konsumenten wird zur dauerhaften Gewohnheit werden?

-Welche Einzelhandelskategorien werden überleben und sich weiterentwickeln?

-Wie Unternehmen den digitalen und physischen Handel für ein neues Kundenerlebnis anders kombinieren können

-Wie Risikokapitalgeber künftig in den Einzelhandel investieren werden

Interesse?

Hier können Sie sich für die Webinare registrieren.

Über Orange Business Services

Orange Business Services, der Orange-Geschäftsbereich für B2B Services, und seine 25.000 Mitarbeiter, unterstützen multinationale Unternehmen und französische KMUs auf fünf Kontinenten in allen Bereichen der digitalen Transformation. Orange Business Services ist nicht nur Infrastrukturbetreiber sondern auch Technologieintegrator und Mehrwertdienstleister. Seine digitalen Lösungen helfen Unternehmen dabei, die Kollaboration innerhalb ihrer Teams zu fördern (kollaborative Arbeitsbereiche und mobile Arbeitsplätze), ihren Kunden besseren Service zu bieten (bereicherte Kundenbeziehungen und Unternehmensinnovation) und ihre Projekte zu unterstützen (verbesserte Konnektivität, flexible IT und Cyber Defense). Die integrierten Technologien von Orange Business Services reichen von Software Defined Networks (SDN/NFV), Big Data und IoT über Cloud Computing, Unified Communications and Collaboration bis hin zu Cybersecurity. Zu den Kunden von Orange Business Services zählen mehr als 3.000 multinationale Konzerne und über zwei Millionen Fachkräfte, Unternehmen und Gemeinden in Frankreich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.orange-business.com, auf LinkedIn und Twitter sowie in unseren Blogs.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsanbieter mit einem Jahresumsatz von 41 Milliarden Euro im Jahr 2017 und knapp 260 Millionen Kunden in 28 Ländern (Stand 30. Juni 2018). Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und New Yorker Börse NYSE (ORAN) gelistet.

Orange und alle anderen Namen von Produkten und Services von Orange, die in diesen Unterlagen genannt werden, sind Marken von Orange oder der Orange Brand Services Limited.

