Social Living trifft auf Wellness und ganzheitliches Wohlbefinden: Das neue lyf Bugis Singapore setzt Maßstäbe

Urbane Oase für Kreative, digitale Nomaden und Städtereisende – Viertes lyf in Singapur spricht alle Sinne an – Gemeinsame Erlebnisse mit anderen Gästen

Für Reisende der nächsten Generation – etwa digitale Nomaden, Kreative, Technikunternehmer und Start-up-Gründer, ebenso junge Städtereisende – hat The Ascott Limited (Ascott), die in Singapur beheimatete, weltweit aktive Dachgesellschaft verschiedener Marken von Beherbergungsbetrieben, mit dem lyf Bugis Singapore ein neues Hotel eröffnet, das den Co-Living- und Social-Living-Gedanken auf eine neue Ebene hebt. Das Haus liegt in Singapurs beliebtem Shopping- und Kulturviertel Bugis und bietet 308 Zimmer in sechs unterschiedlichen Kategorien von bis zu 27 Quadratmetern Größe.

lyf (= live you freedom) ist Ascotts Marke für Social Living, eine neue Form des miteinander Wohnens und Erlebens, auch über einen längeren Zeitraum hinweg, die nicht zuletzt jüngere Reisende anspricht. Im lyf Bugis Singapore kommen jetzt erstmals die Aspekte Wellness und Wohlbefinden dazu. Hierfür hat Ascott ein ganzheitliches Konzept entwickelt, das alle fünf Sinne anspricht. So können die Gäste beim Check-in wählen, welches Kopfkissenspray sie in ihrem Zimmer wünschen. Als visuelle Highlight wurden besondere Kunstwerke sowie eine farbliche Ausgestaltung der Räumlichkeiten gewählt, die dazu beitragen, den Alltagsstress abzuschütteln und sich zu entspannen. Die Geschmacksnerven verwöhnen die angeschlossenen Lokale Middle Child und Wild Honey mit einer großen Bandbreite von gesundem Essen bis zu Gourmet-Eiscreme und Wein-Pairings. Das Fühlen wird in vielen öffentlichen Bereichen angeregt, die an ein stylisches Cafe erinnern und in denen man sich mit anderen Gästen zum gemeinsamen Kochen, zu Brettspielen oder zu Workshops trifft, die das lyf Bugis Singapore organisiert. Schließlich wurde auch die Musik in den öffentlichen Bereichen so gewählt, dass sie die Gäste dezent begleitet und sie in eine angenehme Stimmung versetzt.

Gemeinschaft erleben und das Wohlbefinden steigern

Die Gemeinschaft und der Austausch mit anderen Gästen aus aller Welt sind zentrale Elemente bei lyf, auch im lyf Bugis Singapore. Entsprechend sind die öffentlichen Areale sehr kommunikativ gestaltet, zum Beispiel der Co-Working-Bereich CONNECT, die Gästeküche BOND, das Fitnesscenter BURN und sogar der hauseigene Waschsalon WASH & HANG. Zudem sorgt in jedem lyf der Ambassador of Buzz – eine Mischung aus klassischem Concierge, Ideengeber und Eventmanager – für zusätzliche Gelegenheit, andere Bewohner kennenzulernen und mit ihnen etwas zu erleben. In dem neuen Haus in Singapur sind dies vor allem Kurse und Workshops mit starkem Wellness-Bezug. So kreiert man zum Beispiel Diffuser mit Raumparfum oder besucht Parfumeure in der Stadt, nimmt an Sound-Bädern teil oder baut gesunde Kräuter an, die dann in der Küche verwertet werden. Wer sich ein ganz individuelles Wellness-Erlebnis gönnen und gestalten möchte, bucht im lyf Bugis Singapore einen White Room, der dann nach Belieben für Yoga-Sessions, Klang- und Aromatherapien oder Massageanwendungen genutzt werden kann.

„Mit dem neuen lyf Bugis Singapore unterstreichen wir, wie wichtig es heutzutage ist, einer neuen Generation von Reisenden innovative Konzepte zu bieten, die ideal zu ihren Anforderungen und Wünschen passen und darüber hinaus wertvolle Wellness-Aspekte beinhalten“, so Frau Wong Kar Ling, Chief Strategy Officer sowie Managing Director Southeast Asia bei Ascott. „Das neue Haus spiegelt die energiegeladene Atmosphäre des Stadtviertels Burgis wider und ist zugleich eine urbane Oase der Ruhe. Unsere Gäste erleben hier ein einzigartiges, erlebnisorientiertes Social Living, das sowohl körperliches als auch mentales Wohlbefinden fördert.“

Expansion von Fernost nach Europa

Das lyf Bugis Singapore ( www.discoverasr.com/en/lyf/singapore/lyf-bugis-singapore) ist bereits das vierte lyf in der südostasiatischen Metropole und mit dem lyf Chinatown folgt Mitte 2026 sogar noch ein fünftes Haus. Die Marke gibt es seit 2019 und ist heute an 26 Standorten weltweit präsent (bereits geöffnet oder in Planung). In Städten wie Manila, Melbourne, Kuala Lumpur, Shanghai, Singapur und Tokio ist lyf etabliert. Seit Ende 2023 gibt es lyf auch in Europa und ist aktuell in Wien und Frankfurt am Main zu finden, 2025 kommt unter anderem Paris hinzu.

Weitere Informationen zu lyf sind unter www.discoverasr.com/en/lyf zu finden. Mehr zu allen Marken und Angeboten von Ascott gibt es unter www.discoverasr.com/de

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 950 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 220 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

