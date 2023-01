Unternehmen leiten mit Gefühl und Verstand

Nürnberg – Der 11. Nürnberger Unternehmer-Kongress findet am 23. Januar 2023 im NCC Ost der NürnbergMesse statt – im Anschluss ist außerdem der Neujahrsempfang geplant. Geladen sind führende Keynote Speaker und Vertreter:innen des deutschen Mittelstands, die unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder mit etwa 800 Teilnehmer:innen über die Herausforderungen von mittelständischen Unternehmen in einer unbeständigen Welt diskutieren. Ein Gesprächskreis behandelt den neurowissenschaftlichen Ansatz in der Unternehmensführung.

Neue Arbeitswelt erfordert neue Führungsmethoden

Umfragen haben in den letzten Jahren gezeigt, dass Unternehmen den Themen Fortschritt und Weiterentwicklung grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Ein Großteil der deutschen Unternehmen will die digitale Transformation meistern, innovative Projekte fördern und Veränderungen vorantreiben. Denn die Arbeitswelt wandelt sich immer schneller und so müssen sich auch Entscheidungsträger weiterentwickeln, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Zwar haben es viele Unternehmen zumindest technisch geschafft, ganze Arbeitsplätze ins Homeoffice zu verlagern. Die Herausforderungen bei der digitalen Führung sind jedoch ganz andere, als sie es von Präsenzmeetings kennen. Die Videokonferenz alleine reicht nicht. Führungsverantwortliche müssen heute mit Medien- und Kommunikationskompetenz glänzen.

Mit neurowissenschaftlichen Methoden in die Zukunft

Auch im Mittelstand muss irgendwann die Einsicht kommen, dass New Working, New Thinking und New Learning keine hippen Schlagworte sind, sondern Erfolgsfaktoren für die Zukunft jedes Unternehmens. Caroline Schultheiss (schultheiss sci) ist Nürnberger Beraterin für Management, Führungskräfte sowie Teams und setzt bei ihrer Arbeit auf die neuesten Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft. Als Business- und Persönlichkeitscoach zeigt sie Führungskräften unter anderem, welche Potentiale sie mit ihrer Stimme entfalten können. Teilnehmer des Gesprächskreises diskutieren mit ihr und Günter Murmann (Dr. Schneider Unternehmensgruppe) im Gesprächskreis „Neuro-Skills meets Leadership!“.

Beginnen Sie das Jahr 2023 mit interessanten Ansätzen aus der Neurowissenschaft und melden Sie sich an unter www.unternehmer-kongress.de/anmeldung.html. Die Teilnahmegebühr beträgt 225,00 Euro (zzgl. MwSt.).

Weitere Informationen zum Unternehmer-Kongress, welcher übrigens ganz im Sinne der Nachhaltigkeit klimaneutral stattfindet, finden Sie unter www.unternehmer-kongress.de.