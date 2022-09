Unilever Food Solutions & Langnese schafft Lösungen für Personalmangel

Durch den anhaltenden Personalmangel ist in der Gastronomie zunehmend

Flexibilität gefragt. Mit weniger Nachwuchs und ungelerntem Personal bleiben

Engpässe, die überbrückt werden müssen. Dafür bietet Unilever Food Solutions

& Langnese jetzt verschiedene Lösungsansätze und Hilfestellungen für neue

Routinen an. In zwei aktuellen Foldern stellt die Culinary Fachberatung TopGerichte für Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung vor, die durch die

Produkte von Knorr Professional, Lukull und Co. mit erheblicher Zeitersparnis

zubereitet werden können.

Hamburg, September 2022. Für zeitoptimierte Abläufe sind hochwertige

Grundprodukte das A und O. Insbesondere bei Saucen lassen sich so vielfältige

Abwandlungen mit wenigen Handgriffen zubereiten. Dafür bieten die neuen Folder

in einem Saucen-Guide fünf Variationen für jede Sauce an. „Mit einer hochwertigen

Basis lässt sich in der Küche sehr viel Zeit sparen. Unsere Saucenprodukte wie der

Knorr Professional Bratenjus sind schnell und vor allem einfach zubereitet. Das

erleichtert den Umgang insbesondere für ungelerntes Personal“, sagt Leif-Timo

Girnth, Culinary Fachberater bei Unilever Food Solutions & Langnese. „Dass

Personal fehlt, heißt nicht, dass die Küche weniger raffiniert sein muss“, so Girnth.

„Es kommt vielmehr auf ein Umdenken in der Planung an. Dafür bieten wir so viel

Hilfestellung wie möglich.“

Drei Klassiker für die Gastronomie

Von Rotweinjus über Wacholdersauce, vegane Rahmsauce oder MangoHollandaise, die Grundsaucen von Unilever Food Solutions & Langnese ermöglichen

vielfältige Abwandlungen. Der Knorr Professional Bratenjus bringt einen kräftigen

Röstgeschmack mit und unterstützt damit jeden Bratenansatz, eignet sich aber

auch ideal als Grundprodukt für die Zubereitung von beispielsweise Sauce Robert,

Pfeffersauce und Sauerbratensauce. Die Delikatess Sauce zu Braten ist das vegane

Multitalent von Knorr Professional. Champignonrahmsauce, Paprikasauce, vegane

Rahmsauce, Preiselbeersauce oder auch vegane Currysauce sind im

Handumdrehen zubereitet. Für helle Saucen ist die Lukull Sauce Hollandaise als

Basis für Ableitungen wie die Malteser Sauce, Mango-Hollandaise, TomatenHollandaise, Dijonsenfsauce und Schaumsauce die richtige Wahl.

Für diese Saucenvielfalt stellt die Culinary Fachberatung von Unilever Food

Solutions & Langnese der Gastronomie drei Top-Gerichte vor, die mit großer

Zeitersparnis zubereitet werden können. Beispielsweise beim Zwiebelrostbraten

mit Knorr Professional Bratenjus werden bei gleicher Qualität 85 Minuten

eingespart. Bei Penne mit geschmortem Gemüse und Tomaten-Hollandaise braucht

es nur knappe fünf Minuten für die Zubereitung, da die Lukull Sauce Hollandaise

bei gleichbleibender Qualität sofort einsatzbereit ist.

Top-Gerichte für den Verpflegungsbereich

Auch für die Gemeinschaftsverpflegung stellt Unilever Food Solutions & Langnese

zwei Top-Gerichte vor, die mit einer Zeitersparnis von bis zu 85 Minuten zubereitet

werden können. Bei Rinderrouladen mit Kartoffelpüree und Rotkraut spielt die

Knorr Professional Delikatess Sauce zu Braten die Hauptrolle. Sie erleichtert nicht

nur die Zubereitung, sondern sorgt auch für eine Ersparnis von beinahe eineinhalb

Stunden. Auch beim klassischen Sauerbraten lässt sich mit ihr, dem Bratansatz und

der Marinade eine geschmackvolle Sauce zubereiten. Dadurch werden lange

Arbeitsprozesse vereinfacht und Kosten eingespart. In der

Gemeinschaftsverpflegung sorgt ebenfalls die Lukull Sauce Hollandaise mit ihren

vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, die im integrierten Saucen-Guide

dargestellt werden, für Zeitersparnis und weniger Arbeitsaufwand.

Die Basisprodukte für mehr Saucenvielfalt im Überblick

– Knorr Professional Bratenjus pastös: perfekt für Fleischgerichte

– Knorr Professional Delikatess Sauce zu Braten: das vegane Multitalent

– Lukull Sauce Hollandaise: ideal für helle Saucen aller Art

In den neuen Foldern und auf der Website finden Interessierte Hilfestellungen,

Tipps und Tricks für den Ausgleich von fehlendem Personal. Den Folder für

Gastronomie und Hotellerie gibt es hier zum Download, den Folder für die

Gemeinschaftsverpflegung hier.

Weitere Informationen gibt es unter ufs.com/personalmangel

