The Vegetarian Butcher™ & Hellmann’s Food Revolution Truck Tour 2022

Restaurants und Supermärkte setzen schon seit längerem auf den

pflanzenbasierten Trend, und auch auf Festivals wird die Nachfrage nach

innovativen vegetarischen und veganen Gerichten immer größer. Unilever sieht

das als neue Chance, sein vegetarisches und veganes Produktsortiment ganz neu

zu präsentieren und zu testen. Ein eigener Foodtruck tourt seit dem Auftakt am

1. Mai in Hamburg durch ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz. An Bord

sind trendige vegetarische und vegane Streetfood-Gerichte, die mit Produkten

von The Vegetarian Butcher™ und Hellmann‘s kreiert sind.

Hamburg, Juni 2022. In Freizeitparks, auf Festivals, Messen und Events stoppt der

Foodtruck von The Vegetarian Butcher™ und Hellmann’s, insgesamt 25 Stationen

stehen von Mai bis Juni auf dem Plan. „Das Auftakt-Presseevent in Hamburg war

bereits ein großer Erfolg, und auch bei den ersten Stopps im Weltvogelpark

Walsrode oder beim Campusfestival in Konstanz konnte der Foodtruck mit seinen

vegetarischen Streetfood-Gerichten überzeugen“, so Helger Reitsma, Marketing

Director Unilever Food Solutions & Langnese. „Aus ethischen und nachhaltigen

Gründen möchten immer mehr Gäste gern auf Fleisch, nicht aber auf den

Geschmack und den saftigen Biss verzichten. Die pflanzenbasierten Alternativen

von The Vegetarian Butcher™ lassen sich einfach zubereiten. Dabei richtet sich The

Vegetarian Butcher™ nicht nur an Vegetarier und Veganer, vielmehr sollen die

Produkte eine Alternative für Flexitarier sein. Diese Zielgruppe liebt den Geschmack

von Fleisch und ist offen für pflanzenbasierte Gerichte. Mit unseren StreetfoodGerichten, die mit The Vegetarian Butcher™ und Hellmann’s kreiert sind,zeigen wir

genau das und können darüber hinaus prima testen, wie unsere Produkte bei den

Kund*innen ankommen.“

Auf der Speisekarte des Trucks finden alle Gäste vegetarische Bestseller. Es gibt

vegane NoChicken Nuggets, die mit einer Chili-Mayonnaise von Hellmann‘s gedippt

werden können. Außerdem steht der vegane Raw NoBeef Burger in einer BBQVariante auf der Speisekarte. Das rauchige Aroma gelingt durch eine

Zwiebelmarmelade, Salat und eine BBQ-Sauce. Komplettiert werden die Gerichte

von einem veganen Hähnchen-Burger. Der Crispy NoChicken Burger wird mit

Salatblatt, Tomate, Gurke, Zwiebel und Wasabi-Mayonnaise serviert. Alternativ

werden die Burger mit der neuen veganen Mayonnaise von Hellmann’s angeboten.

Unilever Food Solutions & Langnese promotet seine Foodtruck-Tour auf der

Website und allen Social-Media-Kanälen. Hier sind alle aktuellen Informationen

rund um die Stopps in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu finden. Für alle,

die den Foodtruck nicht live erleben können, gibt es Musterboxen von The

Vegetarian Butcher™ zu bestellen. Alle Informationen rund um die Boxen gibt es

unter: www.ufs.com/tvbkontakt

Die Stationen der Foodtruck-Tour von The Vegetarian Butcher™ in Deutschland

7.-8.5.2022 Weltvogelpark Walsrode

13.-14.5.2022 Campus Festival Konstanz

23.5.2022 Edeka Messe Heilbronn

26.5.2022 Ravensburger Park Meckenbeuren

16.6.2022 Center Parcs Allgäu, Leutkirch Allgäu

19.6.2022 Strassenland Festival 2022, Köln

24.-26.6.2022 Mash Festival, Olympiapark München

3.7.2022 Heidepark Soltau

5.7.2022 Movie Park Bottrop

23.7.2022 Christopher Street Day Parade Berlin

Weitere Informationen gibt es unter: ufs.com/foodtruck

Mit bekannten Marken wie Knorr Professional, Hellmann’s, The Vegetarian Butcher, Lukull, Carte D‘Or und Langnese unterstützen Unilever Food Solutions & Langnese Gastronomen weltweit und bieten immer neue Ideen, Konzepte und Inspirationen für deren tägliche Arbeit. Seit 1838 ist das Unternehmen im Lebensmittelbereich tätig und arbeitet eng mit Betrieben aller Art und Größen zusammen. Mit einem Experten-Team, den Culinary Fachberatern, werden regelmäßige Workshops im modernen Chefmanship Centre organisiert. Hier positioniert sich das Unternehmen erneut als Ratgeber und Partner der Gastronomen und bildet sie in verschiedenen Fachbereichen mit neuen Techniken weiter.

Kontakt:

Unilever Food Solutions & Langnese

Maria Wöhler

Neue Burg 1

20457 Hamburg

maria.woehler@unilever.com

www.unileverfoodsolutions.de

Pressekontakt:

Gourmet Connection GmbH

Miriam Hock / Marie Heiser / Alexandra Kampe

Tel: +49 (0) 69 – 2578 128 – 16 / – 19

m.hock@gourmet-connection.de

m.heiser@gourmet-connection.de

a.kampe@gourmet-connection.de

Die Bildrechte liegen bei Unilever Food Solutions & Langnese.