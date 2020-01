Umweltschonend und beständig: UV Lacke und Öle in Öko-Serie basierend auf nachwachsenden Rohstoffen

Die neuesten Entwicklungen der IVM Group für die Veredelung von Möbel, Türen, Paneele und Holzfußböden punkten mit umweltschonenden Materialsystemen. In werkseigenen Forschungslaboren ist es dem innovativen Hersteller gelungen eine neue Produktreihe zu entwickeln, die nahezu 100% auf nachwachsenden Rohstoffen basiert. Daraus ist eine Öko-Serie für das Markenprogramm von CROMA LACKE entstanden. Höchste chemische und physikalische Beständigkeiten sowie eine Verarbeitbarkeit analog zu allen bisherigen Materialaufbauten auf dem Markt zeichnen die Neuheiten aus.



Hoher Anteil nachwachsender Rohstoffe

Das neue Cromasol UV BIO Öl besteht mit einem Anteil von 94% aus erneuerbaren Rohstoffen. Diese Innovation zum Walzen ist VOC-frei und für die industrielle Applikation konzipiert. Das Cromasol UV BIO Öl wird auf klassischen Öl-Maschinen mit UV Härtung effizient verarbeitet. Die geölten Flächen können unmittelbar nach der Aushärtung weiterverarbeitet und verpackt werden. Ausgehärtete Oberflächen haben einen Glanzgrad von 3-5 Gloss und kommen der Anfeuerung klassischer OXI Öle gleich. Damit ist es möglich sehr edle Oberflächen zu produzieren, die auch lasierend eingefärbt werden können.

UV Lacke mit höchster Klassifizierung

Als Öko-Serie wurden auch die Cromasol UV Lacke aus einem hohen Anteil nachwachsender Rohstoffe entwickelt. Die äußerst strapazierfähigen Beschichtungen lassen sich wie herkömmliche UV-Systeme verarbeiten. Sie erreichen bei einem geschlossenporigen Materialaufbau in der Parkettlackierung die Klassifizierung „high foot traffic“ nach UNI 11622:2016 mit höchster Beständigkeit gegen Verschleiß und Verschmutzung.

Die Cromasol UV Lacke finden ihren Einsatzbereich in der UV-Lackierung im Walzverfahren. Es lassen sich mit dieser UV-Serie hochbeständige offen- und geschlossenporige Oberflächen in allen gewünschten Glanzgraden von 5-70 Gloss produzieren. „Wir haben für die ökologisch basierte Serie zu allen Anwendungslösungen ein spezielles UV-Materialsystem mit einer langlebigen Nachhaltigkeit entwickelt“, kommentiert Alexander Kollat, Geschäftsführer der IVM Chemicals GmbH in Herrenberg. Die komplette UV Lack Serie besteht bis zu einem Anteil von 70% aus nachwachsenden Rohstoffen. Damit konnte IVM Chemicals mit der Marke Croma Lacke seine Marktposition im Bereich der ökologischen Formulierungen weiter ausbauen.

Weitere Informationen unter www.ivmchemicals.de und www.cromalacke.com

Life Bio-Paint Projekt: Die Europäische Union erteilt IVM Chemicals einen Umweltauftrag für die emissionsfreie Herstellung biobasierender UV-Lacke

IVM Chemicals wurde als Koordinator des europäischen Life Bio-Paint Projekts für die Forschung und Entwicklung neuer und innovativer biobasierten UV-Lacke ausgewählt. Im Rahmen dieses Projekts finanziert die Europäische Union auch den Bau des Prototyps einer umweltschonenden Produktionsanlage zur Herstellung von emissionsfreien Lacken der neuen Generation in Parona (Italien). Dabei steht die Entwicklung eines vollautomatischen, geschlossenen Kreislaufprozesses im Vordergrund, der weder Abfall produziert noch VOC emittiert und zudem weniger Energie verbraucht als Fertigungsanlagen auf dem derzeitigen Stand der Technik.

Zu den weiteren Zielen gehört die Schaffung von besonders nachhaltigen und effizienten Produktionsprozessen zur Herstellung von UV-härtenden biobasierten Lacken, die eine gleichbleibend hohe Produktqualität sicherstellen. Ebenso die Durchführung einer umweltökonomischen Folgenabschätzung und Erstellung einer Ökobilanz, in der die Parameter der Lebenszyklusbewertung für biobasierte Harze und Farben festgelegt werden.

Über IVM Chemicals

Die IVM Group ist im Bereich von Holzlacken einer der Marktführer in Europa und gehört zu den größten Konzernen dieser Branche. Sie ist mit Tochterunternehmen in Italien, Deutschland und Österreich, Frankreich, Spanien, Griechenland und Polen vertreten und wird in über 100 weiteren Ländern durch spezialisierte Händler repräsentiert. Umsatz der IVM Group: ca. 330 Millionen Euro, 1200 Mitarbeiter, Produktion 105.000 Tonnen pro Jahr.

In Deutschland hat sich die IVM Chemicals GmbH zu den marktführenden Partnern für Industrie und Handel positioniert. Höchste Produktqualität, größte Kundenorientierung und ökologisch verantwortungsvolles Handeln stehen im Vordergrund der Unternehmensphilosophie. Am Standort in Herrenberg konfektioniert und vertreibt das Unternehmen die traditionsreiche Marke Croma Lacke, die vor mehr als 75 Jahren mit dem „Croma Laboratorium“ in Nagold entstanden ist. Das gesamte Produktprogramm wird am Stammsitz der IVM Chemicals in Parona (Italien) in einer der modernsten Lackfabriken der Welt hergestellt. Dem deutschen Tochterunternehmen steht das internationale Know-how von 200 Fachspezialisten aus den Forschungs- und Entwicklungslaboren der IVM Group zur Verfügung. Mit diesem Entwicklungsvorsprung bietet der Lackspezialist für kundenspezifische Anwendungslösungen einen Wettbewerbsvorteil. Zum umfassenden Sortiment von Croma Lacke gehören Nitro-Cellulose Lacke sowie Polyurethan- und Wasserlacke für Holzbeschichtungen, UV-Lacke und UV-Öle, Polyester- und Farblacke, Holzbeizen, Wachse, Öle, Farbkonzentrate, Verdünnungen, Zusatzstoffe, Holzschutzprodukte für den Außenbereich, Speziallacke für den Yachtbau und Effektlacke.

Weitere Informationen unter www.ivmchemicals.de, www.cromalacke.com

