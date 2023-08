Ueli’s Family Band präsentiert neue Single und einzigartiges Musikvideo – gedreht in Los Angeles

Am 4. August 2023 ist es so weit: Die Schweizer Ueli’s Family Band, auch bekannt als UFB, veröffentlicht ihre lang erwartete neue Single. Doch das ist nicht alles, was Fans der talentierten Familienband erwartet. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Produzenten Denny Schönemann und seinem Team hat die Band ein beeindruckendes Musikvideo produziert – und das ganz ohne Greenscreen, sondern direkt vor Ort in Los Angeles.

Die Ueli’s Family Band hat sich in der Musikszene mit ihrem mitreißenden Sound und ihren energiegeladenen Live-Auftritten einen Namen gemacht. Mit ihrer neuen Single und dem dazugehörigen Musikvideo setzen sie neue Maßstäbe. Die Band hat keine Kosten und Mühen gescheut, um das Video in der Stadt der Engel zu drehen. Die ikonischen Orte von Venice Beach bis Malibu dienen als Kulisse und verleihen dem Video eine einzigartige Atmosphäre.

Die Entscheidung, das Video in Los Angeles zu drehen, unterstreicht die kreative Vision und den Ehrgeiz der Band. Sie zeigt, dass die Ueli’s Family Band bereit ist, neue Wege zu gehen und ihren Fans immer wieder etwas Besonderes zu bieten. Das Ergebnis ist ein Musikvideo, das nicht nur durch seine visuelle Qualität, sondern auch durch seine Authentizität besticht.

Die Veröffentlichung der neuen Single und des Musikvideos ist ein Meilenstein in der Karriere der Ueli’s Family Band. Es ist ein Zeugnis ihrer musikalischen Vielfalt und ihres Engagements für ihre Fans. Mit der Veröffentlichung am 4. August 2023 bietet die Band ihren Fans einen weiteren Grund zum Feiern.

Die Ueli’s Family Band ist bekannt für ihre beeindruckenden Live-Auftritte und ihre Fähigkeit, das Publikum mit ihrer Musik zu begeistern. Mit ihrer neuen Single und dem dazugehörigen Musikvideo setzen sie diese Tradition fort und bieten ihren Fans ein unvergessliches Musikerlebnis.

Die neue Single und das Musikvideo von Ueli’s Family Band sind ein Highlight in der Musikszene 2023. Sie zeigen, dass die Band bereit ist, neue Wege zu gehen und ihre Fans immer wieder mit ihrer Kreativität und ihrem Engagement zu überraschen. Wir freuen uns auf die Veröffentlichung am 4. August 2023 und sind gespannt auf das, was die Ueli’s Family Band als Nächstes für uns bereithält.

Lieblingsschlager ist ein Social Media Portal für Schlager und Volksmusik. Seit 2022 gibt es die gleichnamige Fernsehsendung, die auf den TV-Sendern Alpen-welle, Alpenland TV, My TV Plus und Wir 24 Europaweit ausgestrahlt wird.

