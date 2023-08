Maximale Power ohne Kabel, Gas und Schlauch: Der erste Akku-Nagler von Metabo

Volle Bewegungsfreiheit dank Akku

Leistungsstark mit hoher Schlagenergie für Nägel bis 90 Millimeter Länge

Schnelle Schussfolge: bis zu 2 Schuss pro Sekunde

Metabo bringt seinen ersten Akku-Nagler auf den Markt. Ganz ohne Kabel, Gaskartusche und Druckluftschlauch vereint der neue NFR 18 LTX 90 BL maximale Flexibilität, Power und Komfort. „In unserem Akku-Nagler kombinieren wir Pneumatik mit Akku – eine Technologie, die das Beste aus zwei Welten zusammenbringt. Damit hat der Akku-Nagler alle Vorteile eines Druckluftnaglers, aber ist eben kabel-, gas- und schlauchlos“, erklärt Metabo Produktmanager Albert Werner. Der neue Nagler ist ein echter Gewinn für das Metabo Akku-Sortiment und die Befestigungstechnik. Das Gerät ist überall da im Einsatz, wo Holzkonstruktionen stabil verbunden werden müssen: auf der Baustelle, auf dem Dach oder beim Hausbau.

Nageln mit Akku-Power

Der Akku-Nagler wurde für den harten Baustelleneinsatz entwickelt. Er hat eine besonders hohe Schlagenergie und eine extrem schnelle Schussfolge – mit bis zu zwei Schuss pro Sekunde kommen professionelle Anwender beim Arbeiten zügig voran. „Unsere neue Maschine schafft mit einem 18-Volt-Akkupack mit 4.0 Amperestunden bis zu 550 Schuss. Damit kann der Akku-Nagler problemlos mit Druckluftnaglern mithalten und ist zugleich sicherer und komfortabler“, erklärt Werner. Denn bei Druckluftnaglern wird das Schlauchgewirr schnell zur Stolperfalle – das ist auf dem Dach besonders gefährlich. Außerdem müssen bei Gasnaglern oft die Gaskartuschen ausgetauscht werden – das verursacht Zusatzkosten, hinzukommen Gasgeruch und Explosionsgeräusche. „Abhilfe schafft unser Akku-Nagler – er ist sicherer, wartungsarm, flexibler und hat noch ein paar mehr Vorteile“, sagt Werner.

Durchdachtes System

Zum Beispiel hat der NFR 18 LTX 90 BL eine werkzeuglose Eintreibtiefeneinstellung – das erlaubt präzises Arbeiten bei verschiedenen Holzarten. Zudem verfügt er über zwei Funktionen: Zwischen Einzelschuss-Modus und Kontaktauslösung für schnelles Nageln in Serie kann ganz einfach per Knopfdruck gewechselt werden. Auch praktisch: Die Leerschuss-Sicherung schützt vor unnötigem Verschleiß und erhöht die Lebensdauer des Naglers.

Metabo hat außerdem auch die passenden Nägel im Sortiment. Für den neuen Nagler gibt es papiergebundene Halbkopfnägel mit einer Länge von 50 bis 90 Millimeter und einem Winkel zwischen 30 und 34°. Die Nägel aus dem Metabo Sortiment gibt es in den Nutzungsklassen eins und zwei und sind Eurocode 5 konform. „Die Qualität und Sicherheit unserer Maschinen und beim Zubehör haben für uns oberste Priorität“, fasst Werner zusammen. „Wo also maximale Freiheit, Power und Komfort gefragt sind, ist der neue Akku-Nagler mitsamt Zubehör genau die richtige Wahl.“

Der Akku-Nagler ist mit der leistungsstarken 18-Volt-Akkutechnologie von Metabo ausgestattet und ergänzt die markenübergreifende Akku-Allianz CAS.

Die Metabowerke GmbH in Nürtingen ist ein traditionsreicher Hersteller von Elektrowerkzeugen für professionelle Anwender aus den Kernzielgruppen Metallhandwerk und -industrie sowie Bauhandwerk und Renovierung. Metabo steht für leistungsstärkste Akku-Werkzeuge und ist mit seiner LiHD-Technologie führender Anbieter im Akkusegment. So hat Metabo seine Vision der Kabelfreien Baustelle zur Wirklichkeit gemacht. Die LiHD-Technologie ist zudem die Basis des Akku-Systems CAS (Cordless Alliance System), das Maschinen und Elektrowerkzeuge verschiedener, branchenspezifischer Hersteller umfasst. Unter dem Markennamen Metabo bietet der Vollsortimenter Maschinen und Zubehör für alle gängigen Anwendungen, aber auch Kompetenzprodukte und Systemlösungen für spezielle Anforderungen. Das Metabo Programm umfasst außer dem umfangreichen Sortiment an Akkugeräten auch kabelgebundene Netzmaschinen und Druckluftwerkzeuge. 1924 im schwäbischen Nürtingen gegründet, ist Metabo heute ein mittelständisches Unternehmen, das außer am Stammsitz Nürtingen auch im chinesischen Shanghai produziert. 25 Vertriebsgesellschaften und mehr als 100 Importeure sichern die internationale Präsenz. Weltweit arbeiten rund 2.000 Menschen für Metabo. Sie haben im Geschäftsjahr 2018 (April 2018 bis März 2019) einen Umsatz von 493 Millionen Euro erwirtschaftet. Mehr über das Unternehmen Metabo und seine Produkte unter www.metabo.com

Firmenkontakt

Metabowerke GmbH

Clarissa Bucher

Metabo-Allee 1

72622 Nürtingen

+49 (7022) 72-22 29

+49 (7022) 72-28 24



http://www.metabo.de

Pressekontakt

Communication Consultants GmbH Engel & Heinz

Hubert Heinz

Breitwiesenstraße 17

70565 Stuttgart

+49 (711) 9 78 93-21

+49 (711) 9 78 93-51



https://www.cc-stuttgart.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.