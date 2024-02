Über dieses ALM-Event spricht gerade die deutsche SAP-Welt

Die ALM Onlinekonferenz von Synaworks am 5. März bietet einen Tag lang volles Programm zum Thema Application Lifecycle Management (ALM) für die SAP® Transformation

SAP Cloud ALM, SAP Solution Manager, Integration mit Jira und Testmanagement für S/4HANA-Transformationsprojekte? Hier den Überblick zu behalten, fällt nicht leicht. Application Lifecycle Management (ALM) wird im Zuge der digitalen Transformation immer wichtiger. SAP-Kunden steht neben dem etablierten SAP Solution Manager die neue Lösung SAP Cloud ALM zur Verfügung. Bleibt die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt zum Umstieg und generell einer passenden ALM-Strategie. Die #ALMOK24 hat die Antworten zur ALM-Transformation.

Bei der #ALMOK24 am 5. März (9-17 Uhr) gibt Synaworks gemeinsam mit seinen ALM Partnern Axians Deutschland, Basis Technologies, b-unity und oxando exklusive Einblicke, wie SAP-Kunden mithilfe eines ganzheitlichen ALM-Ansatzes ihre SAP S/4HANA Transformation erfolgreich umsetzen können. Ein Highlight der Konferenz ist gleich zu Beginn die Keynote von Benjamin Schneider (ALM Product Expert – SAP SE). Er arbeitet seit 2007 bei SAP. Mit seinem Team „Customer Communications and Relations for Application Lifecycle Management (ALM)“ ist er für den globalen Rollout der ALM-Themen sowie die Kundenkommunikation rund um ALM verantwortlich. Bei der diesjährigen ALM-Onlinekonferenz 2024 spricht er über die ALM-Strategie der SAP, die Funktionen und Vorteile von SAP Cloud ALM und gibt einen Ausblick auf die Produktroadmap.

Markus Scheuber, Managing Partner bei Synaworks: „Die Botschaft unserer ALM-Onlinekonferenz: Verschiedene Beratungsfirmen bilden einen Verbund, um zu kooperieren und ihr geballtes Experten-Wissen zu teilen. Wir sind überzeugt, dass der Austausch und das Netzwerk entscheidend sind, um Kunden ganzheitlich zu beraten und das volle Potential der ALM-Transformation ausschöpfen zu können.“

Als führende Plattform für SAP Application Lifecycle Management ermöglicht das Online-Event den Austausch mit Experten und Gleichgesinnten.

In neun Sitzungen berichten die Speaker der #ALMOK live aus der Praxis über die wichtigsten technologischen, prozessualen und organisatorischen Faktoren, mit denen ALM-Mehrwerte für Transformationsprojekte geschaffen werden können. Es werden agile Ansätze beleuchtet und die Bedeutung von ALM als integraler Bestandteil der SAP-IT wird hervorgehoben. Zudem wird die Vorbereitung auf das Ende des Supports für den SAP Solution Manager im Jahr 2027 besprochen.

Weitere Informationen und Anmeldung: https://bit.ly/3we7tV0

www.alm-onlinekonferenz.de

Die Heidelberger Unternehmensberatung Synaworks begleitet IT-Führungskräfte und Teams in großen und mittleren SAP Anwenderunternehmen. Das Beraterteam von Synaworks ist Spezialist für die Konzeption und Umsetzung eines ganzheitlichen Application Lifecycle Management für SAP Transformationen sowie für den effizienten Betrieb von SAP Systemlandschaften.

