Twinsprojecthappiness – Coaching für Frauen – von Frauen

Twinsprojecthappiness ist ein persönliches Herzensproject von Sonja Köhler und Tanja Rätzer.

Sonja und Tanja haben bei mir die Ausbildung: Ayurveda-Ernährungs-Coach absolviert. Die Initiatoren vom Twinsprojecthappiness sind Sonja Köhler und Tanja Rätzer. Die beiden sind Zwillingsschwestern und Halb-Inderinnen.

Es war also kein Wunder, dass sie sich für diese ayurvedische Ausbildung bei mir absolvierten, war dies doch ein Teil ihrer Wurzeln.

Ein wichtiger Satz, nach denen die Beiden leben: “Veränderung fängt immer mit Selbstliebe an. Dann folgen auch Glück, Zufriedenheit und Freude.”

Auf der Website und auf Instagram kann man mehr über die Beiden erfahren – sie wirklich kennen lernen. Ihre eigene Lebensgeschichte zu meistern war ein Ziel und daraus entstand das Twinsprojecthappiness. Es soll insbesondere Frauen in der Lebensmitte ansprechen.

“Wir Frauen neigen besonders dazu unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse zurückzustellen wegen der Kinder, der Partnerschaft oder der Arbeit. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass gerade in der Lebensmitte verborgene Wünsche und Sehnsüchte aufbrechen.” So die Beiden.

Nach Ayurveda ist jetzt, in der Mitte des Lebens, der Übergang von das Pitta-Lebensphase in die Vata-Lebensphase. Zeit zum Reflektieren und zur Neuorientierung. Es gibt noch viele Gründe, die für eine solche Neuorientierung sprechen: die Kids verlassen das Elternhaus, eine Trennung oder Scheidung vom Partner, das Krank-werden eines Elternteils oder die hormonelle Umstellung. Aber auch wenn in diesen Lebensbereichen vieles “intakt” ist, kommt es bei den meisten zu einer Reflektion des eigenen Lebens. Das kann ich als Ayurvedalehrer auch bestätigen – das ist aber nicht nur bei Frauen so, sondern auch bei Männern. Gut ist, wenn man dann einen Coach an der Seite hat, der einem dabei unterstützt, diese Lebensphase zu meistern.

Tanja und Sonja wollen für Frauen da sein, die jetzt Unterstützung suchen.

“Wir wollen, dass jede Frau glücklich ist, reisen, ausgehen und genießen kann und einfach ihren Träumen und Sehnsüchten folgen kann” – das ist eine Prämisse für Ihre Arbeit. “Jede Frau hat es verdient, ihre wahre Bestimmung zu entdecken, egal wo sie gerade steht im Leben. Wir möchten, dass sie alle wissen, dass sie ein freudvolles, glückliches und unabhängiges Leben verdient haben”.

In ihren Programmen bieten sie deshalb Coaching für Frauen an, in denen wichtige Frage geklärt werden wie zum Beispiel: Wo stehe ich im Leben? Wo will ich hin? Was will ich wirklich?

Mit viel Achtsamkeit und Feingefühl klären sie diese Fragen in einer Art Freundinnen Coaching mit den Frauen.

Außerdem bieten sie noch Live Events mit Namen wie “Happy Soul” und “Energietankstelle” an.

Dabei erleben die Frauen mit den Beiden einen wunderschönen Tag/ Tage in traumhaften Kulissen mit vielen großartigen Angeboten und Gesprächen.

Weitere Informationen über dieses twinsprojecthappiness…

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule. Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen in Krisen-Situation und berät Paare und Familien, anstehende Probleme lösungs-orientiert anzugehen.

Weitere Schwerpunkte seiner sind Ernährungsberatung und das Entwickeln von Gesundheits-Seminaren, wie Kochkurse, Abnehmkurse, Fastenwochen, Stressbewältigungs-Strategien – Live-Veranstaltungen und digitale Produkte.

Er ist als Autor, Co-Autor, Schulungsleiter sowie Privatdozent für Ayurveda tätig und führt Ayurveda-Inhouse-Schulungen in Hotels. Beautyfarmen und Gesundheits-Zentren durch.

Das Ziel ist es, noch vielen Schülerinnen und Schülern sowie Interessierten das ganzheitliche Konzept der indischen Lehre Ayurveda näher zu bringen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

