Tunap Sports und Body-Scanning bieten Fahrradhändlern effizientes Aftersales-Tool

Kundenbindung leicht gemacht

Eine differenzierte Kundenansprache ist das A und O im Verkaufsprozess. Um diesen perfekt abzurunden und aufzuwerten, bietet Tunap Sports in Kooperation mit Body-Scanning jetzt dem Fachhandel eine individualisierte Dankeschön-Box als Marketing- und Kundenbindungstool – ganz ohne Mehraufwand für den Händler. Mit nur einem Klick beauftragt er im Verkaufsprozess den Versand eines Paketes an den Kunden, der ein hochwertiges Fahrrad bei ihm erworben hat. Das Paket enthält den bewährten Tunap Pannenspray in einer Geschenkverpackung und eine individuelle Karte des Händlers.

Matthias Kratzer, Kratzer Bikes: „Für uns ist die Dankeschön-Box ein wichtiges Marketing- und Kundenbindungstool. Damit können wir unseren Kunden nochmal Wertschätzung entgegenbringen, nachdem sie ein hochwertiges Fahrrad bei uns gekauft haben. Das rundet den Verkaufsprozess ab, wir stehen so länger und stärker mit dem Kunden in Verbindung und bekommen tolles Feedback dafür.“

„Mit unserer Dankeschön-Box ist der Händler in der Lage, den Verkaufsprozess aufzuwerten, während Body-Scanning ihm im Rahmen seiner digitalen Lösung die Arbeit abnimmt“, sagt Björn von Dressler, Head of Tunap Sports. „Unser Pannenspray ist die Versicherung für den Radkäufer, dass er auch bei einer Panne weiterfahren kann. Der Fahrradreifen kann ohne Ausbau und Werkzeug schnell und einfach geflickt werden. Das Spray ist die richtige Lösung für jedes Rad, da es mit allen gängigen Reifentypen und Ventilarten kompatibel ist.“

Body-Scanning ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Betrieb digital gestützter Prozesse für den Bereich der Produktindividualisierung und -personalisierung.“Alle dem Verkauf nachgelagerten Prozesse werden mit unseren Lösungen digitalisiert und automatisiert, der Händler spart Zeit und Geld. Die Vorteile: Der Verkaufsprozess ist effizient und emotional. Das zahlt auf die Abschlusswahrscheinlichkeit gegenüber dem Kunden ein und auf das Zeitmanagement des Händlers“, so Andreas Schuwirth, Geschäftsführer der Lions Spirit GmbH, die Body-Scanning als CRM-Lösung anbietet.

Neben der Individualisierung im Aftersales-Bereich bietet Body-Scanning u.a. auch eine schnelle und präzise 360 Grad 3D-Körperanalyse als Basis für die differenzierte Kundenansprache. Die Körperanalyse dauert nur drei Sekunden und führt gemeinsam mit dem Einsatzwunsch des Kunden zur ergonomischen Fahrradeinstellung. Auf Fragen wie „Welche Rahmengröße passt mir wirklich?“ oder „Welches Cockpit soll ich wählen?“ findet sich dank Body-Scanning so die richtige Antwort auf dem Weg zum perfekten Produkt. Bei Verkaufsabschluss wird die Tunap Dankeschön-Box als Marketing- und Kundenbindungstool nach zehn Tagen zum Kunden versendet, voll automatisch und mit individueller Botschaft des Fahrradhändlers auf einer Grußkarte.

Mehr Informationen zum Pannenspray und der bewährten Produktpalette von Tunap Sports unter www.tunap-sports.com

Mehr Informationen zu den CRM-Lösungen von Body-Scanning unter www.bodyscanningcrm.de.

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 17 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group über 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 243 Millionen Euro.

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter tunap.com.

Firmenkontakt

TUNAP GmbH & Co. KG

Martin Rappenglück

Bürgermeister-Seidl-Straße 2

82515 Wolfratshausen

+49 8171 1600-51



http://www.tunap.com

Pressekontakt

ORCA an der Isar GmbH

Bettina Schönherr

Palmstraße 8

80469 München

+49 89 716 77 40 51



http://www.orca-isar.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.