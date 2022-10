TripActions ermöglicht Schnellrückerstattungen für knapp 30 Währungen in über 45 Ländern

TripActions, die Komplettlösung für Geschäftsreisen, Firmenkreditkarten und Spesenmanagement, hat heute Schnellrückerstattungen über TripActions Liquid™ eingeführt. Mit diesem Feature können Auslagen von Mitarbeitenden in knapp 30 Währungen und über 45 Ländern schnell und einfach zurückgezahlt werden. Damit gehören der langwierige Prozess und die Unzufriedenheit, die bisher mit Rückerstattungen über die Lohnabrechnung einhergingen, der Vergangenheit an.

„Unternehmen werden immer internationaler. Das Geschäftsreise- und Spesenmanagement muss sich dieser Entwicklung anpassen. Das ist keine leichte Aufgabe“, sagt Michael Sindicich, Executive Vice President und General Manager von TripActions Liquid. „TripActions ist sich dieser Herausforderung bewusst und arbeitet stetig an neuen innovativen Features wie der Schnellrückerstattung, um Schritt zu halten. So kann TripActions Unternehmen dabei helfen, ihre Prozesse zu optimieren, schneller zu agieren, Kosten zu senken und gleichzeitig die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu steigern.“

Mit der Schnellrückerstattung ist TripActions Liquid aktuell die erste und einzige Spesenmangement-Lösung auf dem Markt, die Mitarbeitenden Ihre Ausgaben in lokaler Währung innerhalb von 24 bis 48 Stunden zurückerstatten kann. Dafür müssen Mitarbeitende lediglich ihr eigenes Bankkonto mit der TripActions Liquid App verbinden, bevor sie Ausgaben tätigen. Danach können sie alle Schritte vom Einreichen bis zur Rückzahlung digital nachvollziehen.

„Wir sind ein globales Unternehmen“, sagt Crystal Ryu, Senior Director of Financial Operations bei Patreon. „Deshalb ist es für unsere Mitarbeitenden ein großer Vorteil, dass sie Rückerstattungen in ihrer lokalen Währung erhalten.“

Für Finanzabteilungen liegen die Vorteile der Schnellrückerstattung von TripActions Liquid auf der Hand: Dank automatisierter Prozesse für die Abwicklung lokaler Erstattungen entfallen für sie zeitaufwändige manuelle Berechnungen und Dateneingaben in verschiedene Systeme. Wenn Auslagen eingereicht werden, werden die Transaktionsdetails erfasst und kodiert. Damit erfolgen die Überprüfung von Richtlinien, Genehmigungsprozesse, Abstimmung und Reporting komplett automatisiert.

Dezentrale Teams zu managen, bringt viele Herausforderungen mit sich. Deshalb hat es sich TripActions zur Aufgabe gemacht, eine Plattform für das Spesenmanagement zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse global agierender Unternehmen eingeht. Weitere globale Updates umfassen:

-App-Lokalisierung: Die mobile App sowie die Web-Applikation sind auf Französisch und Deutsch verfügbar, einschließlich angepasster Text- und Zahlenformatierung.

-Umsatzsteuer-Reportings und Abrechnung: TripActions stellt Unternehmen Reportings und umsatzsteuer-konforme Rechnungen zur Verfügung, mit denen bis zu 20% der im Ausland getätigten Ausgaben erfasst und zurückgefordert werden können.

„Für mich als Mitarbeiter eines globalen, US-amerikanischen Unternehmens hat das Spesenmanagement mit TripActions meine Arbeit im Ausland so viel einfacher gemacht“, sagt Jose Martin, Customer Success Manager bei Amplitude. „Mit der neuen Rückerstattungsfunktion habe ich mein Geld am nächsten Tag zurück – in meiner bevorzugten Währung. TripActions hat das Spesenmanagement für mich schnell und einfach gemacht. Jetzt habe ich endlich wieder mehr Zeit, mich auf meine eigentliche Arbeit zu konzentrieren, statt sie mit lästigem Papierkram zu verbringen.“

TripActions ist die führende, cloud-basierte Reise und Expenses/Spesen-Plattform, die branchenführende Technologie mit dem besten Service eines Reisebüros kombiniert und sich schnell zum Standard für Geschäftsreisen und Spesen entwickelt hat.

