Seit 1. Oktober: Jakob Hauptmann ist neues Vorstandsmitglied der Sparda-Bank Nürnberg

Nürnberg – Nun ist es offiziell: Jakob Hauptmann ist seit 1. Oktober 2022 neues

Vorstandsmitglied der Sparda-Bank Nürnberg eG. Der 37-jährige Betriebswirt wird die

Nachfolge von Markus Lehnemann antreten, der in den Vorstand der Sparkasse Hannover

wechselt. Bei Nordbayerns mitgliederstärkster Genossenschaftsbank wird er die Ressorts

Vertrieb und Treasury übernehmen. Gemeinsam mit Stefan Schindler (Vorsitzender) und

Thomas Lang (stellvertretender Vorsitzender) bildet er die neue Vorstandsriege der

Sparda-Bank Nürnberg. Hauptmann war zuvor in unterschiedlichen Positionen bei der

Commerzbank AG tätig – erst als Privatkundenberater, später unter anderem als Direktor in

der Frankfurter Zentrale sowie als Prokurist und Leiter der Niederlassung Hamburg, der

größten Vertriebseinheit des Segments Private Kunden. Des Weiteren wirkte er bei

zentralen und dezentralen Projekt- und Digitalisierungsinitiativen mit.

Stefan Schindler, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Nürnberg, erklärt zur

Neubesetzung: „Mit Jakob Hauptmann holen wir einen engagierten und kompetenten

Kollegen in den Vorstand, der unseren digitalen und nachhaltigen Transformationsprozess

mit wichtigen und frischen Impulsen begleiten und bereichern wird. Markus Lehnemann hat

diesen Prozess in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt. Dafür möchte ich mich

im Namen der Sparda-Bank Nürnberg herzlich bedanken und wünsche ihm für die Zukunft

alles Gute.“

Die 1930 gegründete Sparda-Bank Nürnberg eG ist die größte genossenschaftliche Bank in Nordbayern und mit

15 Filialen und 9 SB-Centern in der gesamten Region vertreten. Heute ist die Sparda-Bank Nürnberg eG eine

Direktbank mit Filialen; das heißt, sie verbindet die Vorteile einer Direktbank (günstige Konditionen und einfache

Abwicklung) mit den Vorteilen einer Filialbank (qualifizierte und persönliche Beratung). Als eines der ersten

Unternehmen der Branche ist die Genossenschaftsbank seit 2021 klimaneutral. Die Sparda-Bank Nürnberg hat

insgesamt über 200.000 Mitglieder. Die Bilanzsumme der Bank betrug 2021 rund 4,9 Milliarden Euro. Als sozial-ökologische Genossenschaftsbank unterstützt sie ihre Mitglieder in den vielen Bereichen beim Einstieg in eine

nachhaltigere Lebensführung. Im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung leistet die Sparda-Bank einen

wichtigen Beitrag zu bezahlbarem Wohnraum in der Region. 93 % der Eigenanlagen hat die Sparda-Bank bereits

nachhaltig investiert. Bis 2025 soll die 100 %-Quote erreicht sein.

Firmenkontakt

Sparda-Bank Nürnberg eG

Frank Büttner

Eilgutstraße 9

90443 Nürnberg

0911/2477-321

frank.buettner@sparda-n.de

http://www.sparda-n.de

Pressekontakt

KONTEXT public relations GmbH

Janine Wölfel

Melli-Beese-Str. 19

90768 Fürth

0911/97478-0

info@kontext.com

http://www.kontext.com

