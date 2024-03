Trends aus dem Bereich Stoffe und Textilien für das Jahr 2024

Heute möchten wir Euch gerne ein paar Trends für dieses Jahr aus dem Bereich Stoffe und auch Heimtextilien vorstellen!

Jedes Jahr gibt es natürlich eine Trendfarbe, die uns in diesem Jahr in allen Bereichen begleitet und genau mit dieser Farbe möchten wir unseren Blog-Beitrag beginnen!

Trendfarbe 2024 – „APRICOT“

Apricot ist ein zarter Orange-Rosa Ton der besonders frühlingshaft und erfrischend wirkt! Im Allgemeinen steht dieser vielseitige Farbton für Gesundheit und Wohlbefinden – einfach toll, oder?

Die Farbe gilt als geschlechtsneutral und eignet sich super für sommerliche Bekleidung, frische Innendekoration oder auch gezielte Farbakzente im Außenbereich, beispielsweise mit modernen Outdoorkissen für die Garten-Lounge in diesem frischen Orangeton.

Trendmuster 2024

Das Frühjahr 2024 bringt uns einige tolle Trendmuster, die unsere Garderobe und auch unser Zuhause in einem neuen Look erstrahlen lassen.

Trend „Leopardenmuster / Animal Print“

Für echte Fashionistas war der Trend nie weg, aber in diesem Jahr gilt wieder für Alle das ein Hauch Leo-Muster jedes Outfit optisch aufwertet! 2024 kombinieren wir den wilden Animalprint elegant-dezent und setzen damit Akzente in unserem Outfit! Auch Animalprints wie Zebrastreifen o.ä. sind ein modisches Thema und werden ähnlich wie der Leo-Look elegant und dezent in unsere Garderobe integriert!

Eine gemusterte Bluse in Kombination mit einer schlichten Hose, ein Schal mit Animalprint der eine Uni-Bluse optisch aufwertet oder auch eine trendige Culotte mit Leoparten-Muster in Kombination mit einer dezenten Bluse – modisch könnt ihr hier Highlights setzen!

Trend „grafische Muster“

Neben dem Leo-Trend darf es im Kleiderschrank auch noch etwas lebendiger werden! Große grafische Muster, die an die 70er Jahre erinnern sind zurück! Bunte Farben mit experimentellem Muster dominieren diese Stoffe und sorgen garantiert für selbstgenähte Hingucker!

Auch hier gilt dieses Muster elegant und dezent zu kombinieren und möglichst nur ein auffälliges Kleidungsstück zu tragen und dieses stilvoll mit einem unifarbenen Gegenstück zu kombinieren!

Probiert es aus und werdet zu Trendsetterinnen, die echte Einzelstücke an der Nähmaschine zaubern!

Trend „Blumenmuster“

Blumenmuster gehen eigentlich immer, oder? Die blumigen Prints bringen einen Hauch von Leichtigkeit und sommerlicher Frische in selbstgenähte Outfits und Accessoires!

2024 dürfen die Blumenmuster gerne etwas abstrakter sein oder einen Hauch Flower-Power ala 70ies versprühen!

Wichtig ist das man das Nähprojekt nicht mit zu vielen Mustern überlädt, sondern sich nur auf eine Mustervariation konzentriert oder diese geschickt mit einem anderen Farbton kombiniert!

Interior-Trends 2024:

Nicht nur im Bereich Stoffe gibt es für das aktuelle Jahr viele Trends, auch für Euer Zuhause gibt es einige Interior-Trends die einen modernen Touch mitbringen!

Trend „CORD“

Schon in den 70er und 80er Jahren waren Cord-Stoffe ein absolutes Trendthema und jetzt in dieser Trend für den Interior-Bereich zurück! Cord feiert ein Comeback als Bezugsstoff für Möbel und als Stoff für trendige Wohn-Accessoires von Kissenhüllen bis zu Kuscheldecken!

Der Stoff setzt euer Zuhause perfekt in Szene und bringt einen trendigen Touch in jeden Wohnraum!

Trend „MUSSELIN“

Nicht nur als Stoff für Bekleidung ist Musselin ein Thema! Besonders angesagt ist dieser luftige Baumwollstoff mit der einmaligen Struktur auch als Stoff für Bettwäschen, leichte Sommerdecken, Kissenhüllen und auch als Tischwäsche die einen Hauch Boho-Chic versprüht!

Die lockere Textur passt perfekt zur Interior-Trend-Thema „Boho“ oder „Shabby Chic“ und setzt gekonnt Akzente, die ein schlichter und stilvoller Hingucker sind!

Die neuesten Trendstoffe und Heimtextilien findet Ihr natürlich online bei uns unter: https://www.hans-textil-shop.de/NEU/

