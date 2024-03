Fine Dining auf dem Bauernmarkt

KAISERSCHOTE ist Gastgeber bei den FINE FOOD DAYS COLOGNE 2024

Die „FINE FOOD DAYS COLOGNE“ sind das ultimative Food-Festival in Köln. Vom 25. August bis 8. September 2024 stellen Sterne- und Spitzenköche aus Köln und Umgebung wieder ihre Kreativität und Innovationskraft bei dem Gourmet-Festival für Feinschmecker unter Beweis. KAISERSCHOTE Event Catering und der Seepavillon sind am 1. September 2024 Gastgeber und machen Nachhaltigkeit und Genuss zum Thema.

Unter dem Motto „KÖLSCHE ERNTE | *HARVEST HUB 50“ bieten Bauern und lokale Produzenten darüber hinaus alles an, was nicht weiter als 50 Kilometer entfernt vom Kölner Dom aus der Erde kommt. Dann verwandeln die Köche der KAISERSCHOTE die Seeterrasse ihrer Eventlocation in eine kulinarische Erlebniswelt und bereiten dort aus den lokalen Zutaten ein Fine Dining Menü.

Der phänomenale Seeblick, ein musikalisches Rahmenprogramm und Getränke „From Root to Fruit“ bieten am Fühlinger See von 12 bis 17 Uhr Genuss für alle Sinne. Der Seepavillon am Fühlinger See ist Kölns einzige Location mit Strand und Seeblick, gehört zu den 20 beliebtesten Veranstaltungsorten Deutschlands und rangiert unter den TOP 3 des jüngst veröffentlichen Locationranking des BlachReport.

Buchungen sind unter https://www.koelnticket.de/event/fine-food-days-cologne-seepavillon-am-fuehlinger-see-18046895/ möglich.

Moderne Event-Catering-Dienstleistungen von der KAISERSCHOTE

André Karpinski, Gründer der KAISERSCHOTE, begann 1987 seine Ausbildung zum Koch, um die Wartezeit auf seinen Studienplatz zu überbrücken und ist „dem Kochen treu geblieben, da ich hier meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte.“ Die ständige Suche nach dem perfekten Gericht verbindet ihn und sein Team, das seit über 30 Jahren mit kulinarischer Expertise flexibel auf eine sich ständig verändernde Welt reagiert. Wenn Menschen zusammenkommen, schafft passender Genuss eine Verbindung und zeitgemäßes Event-Catering vermittelt eine Botschaft. Die schonende Nutzung von Ressourcen und die Berücksichtigung des ökologischen Fußabdrucks bei allen strategischen Entscheidungen und operativen Prozessen sind für ihn heute unverzichtbar: „Durch unser kulinarisches Sendungsbewusstsein tragen wir dazu bei, dass leckeres Essen, liebevolle Inszenierung und Nachhaltigkeit ein sich stets gegenseitig bereicherndes Erlebnis bleiben!“

