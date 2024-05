Train Simulator Classic feiert sein 15-jähriges Bestehen

2024er Version und der Einführung des brandneuen Rail-Abonnements

Train Simulator Classic ist der ultimative Eisenbahnsimulator und die erste Wahl für Spieler und Eisenbahnfans, die in eine virtuelle Welt der Züge eintauchen möchten. Heute feiert der Entwickler und Herausgeber Dovetail Games das 15-jährige Jubiläum seit der Veröffentlichung von Train Simulator Classic auf Steam mit der nächsten Version – Train Simulator Classic 2024 – die jetzt im Steam Store erhältlich ist. Diese Version enthält ein kostenloses Leistungsupdate für das Basisspiel und eine neue Streckensammlung, die die Spieler kaufen können. Train Simulator Classic 2024 ermöglicht es Eisenbahnfans, in fünf Länder zu reisen und über 450 Kilometer Schienen zu befahren, die von Großbritannien über die malerische Landschaft Sachsens in Deutschland, nach Frankreich und Österreich bis in die Hauptstadt der USA auf den Northeast Corridor reichen. Zur Feier dieses bedeutenden Jubiläums erhalten Käufer der Deluxe Edition außerdem das exklusive „15th Anniversary Scenario Pack“ mit neu erstellten Szenarien und drei kultigen Lokomotiven, darunter den ikonischen deutschen Hochgeschwindigkeits-Triebzug DB BR 411 ICE-T EMU.

Dovetail Games führt außerdem das brandneue Train Simulator Classic 2024: Rail-Abonnement ein, das Spielern auf Steam die optimale Möglichkeit gibt, die Welt des Train Simulator Classic zu erleben. Für einen Preis von 10,99 Euro pro Monat bietet das Rail-Abonnement sofortigen Zugang zum Basisspiel sowie eine Auswahl an ausgewählten DLCs – also herunterladbaren Inhalten – mit Fan-Favoriten und von den Entwicklern ausgewählten Inhalten – mit einem Gesamtwert von rund 600 Euro und Hunderten von Spielstunden inklusive. Das Rail-Abonnement wird zudem regelmäßig aktualisiert, sodass die Spieler immer etwas Neues erfahren können. Dies ist der perfekte Weg, um mit dem ultimativen Eisenbahnhobby zu beginnen.

In den letzten 15 Jahren ist die Popularität von Train Simulator Classic und seines Schwesterprodukts Train Sim World gewachsen und hat den Ruf von Dovetail Games als führenden Entwickler und Herausgeber von qualitativ hochwertigen, realistischen Simulationsprodukte gefestigt. Train Simulator Classic bietet mehr als 700 DLCs von Entwicklern aus aller Welt, eine blühende Community mit über 1.000 Spielern, die täglich fahren, und mehr als 20.000 Kreationen im Steam Workshop. Train Simulator Classic ist die Simulation, die von Eisenbahnfans für Eisenbahnfans gemacht wurde.

Train Simulator Classic ist auf Steam zu den folgenden Preisen erhältlich:

Standard Edition: 29,99 Euro

Deluxe Edition: 39,99 Euro

Rail Subscription: 10,99 pro Monat

Für weitere Informationen über Train Simulator Classic können Fans www.train-simulator.com besuchen und in den sozialen Medien auf Facebook https://www.facebook.com/railsimulator, Twitter https://twitter.com/railsimulator und YouTube https://www.youtube.com/@train-simulator-classic mitverfolgen.

Dovetail Games nahm 2013 seine Tätigkeit auf. Zuvor firmierte das Unternehmen unter RailSimulator.com Ltd, gegründet 2009 und produzierte und vermarktete anfänglich das PC-Spiel Train Simulator. Heute ist Dovetail Games zuständig für Zug- und Angel-Simulationsspiele und entwickelt diese für den PC sowie für marktführende Konsolen. http://www.dovetailgames.com

Bildquelle: Dovetail Games